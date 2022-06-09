

نظام وورلد تريسر لوست آند فاوند بروبرتي لإعادة المفقودات يحد من التكاليف والوقت اللازم لتبع المفقودات وإعادتها

باريس: أعلنت شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن توقيعها اتفاقية حصرية مع شركة "يو كي آي ميديا آند إيفنتس" (UKi Media & Events) لتتبع المفقودات واستعادتها، وذلك خلال معرض المطارات باريس، أكبر معرض للمطارات في العالم والذي يقام هذا العام في باريس خلال الفترة بين 15 – 17 يونيو.

وستعمل سيتا بموجب الاتفاقية على استخدام حلولها "وورلد تريسر لوست آند فاوند بروبرتي" لإعادة المفقودات، (WorldTracer Lost and Found Property) وذلك في الوقت التي يستقطب فيه المعرض لأكثر من 10 آلاف زائر من 130 دولة، والذي من المتوقع أن يرافق هذا التدفق الكبير للزوار إلى المعرض حالات فقدان مئات الحقائب، حيث سيتمكن زوار المعرض من خلال استخدام حلول سيتا المتوفرة على أجهزتهم المحمولة من تتبع أمتعتهم وتسجيل أي مفقودات، والتي سيجري مطابقتها بشكل آلي مع العناصر التي تم العثور عليها، مما يقلل من وقت وتكلفة إعادة المفقودات إلى أصحابها.

وكانت سيتا قد أطلقت في عام 2021 أداة وورلد تريسر لوست آند فاوند بروبرتي لإعادة المفقودات، وذلك بهدف المساعدة في حل واحد من أكثر التحديات إلحاحاً لشركات الطيران، وهو كيفية إعادة الممتلكات الشخصية التي تُفقد على متن الطائرات أو في المطارات إلى أصحابها بسرعة، إذ إن قطاع الطيران يتكلف سنوياً ملايين الدولارات لإعادة المفقودات من هواتف ومحافظ وحقائب وغيرها إلى أصحابها الذين يفقدوها على متن الطائرات والمطارات.

وأثبت هذا الحل فعاليته لدى العديد من شركات الأمن والمطارات ومنظمي الفعاليات الذي يواجهون نفس التحدي. وفي حين أن إعادة أحد المفقودات إلى صاحبه قد يكلف أحياناً ما يصل إلى 95 دولاً أمريكياً، وهذه التكلفة تشمل عملية التسجيل والإجابة على الاستفسارات ومكالمات العميل والتخزين والطوابع وغيرها، النظام على خفض تكاليف إعادة المفقودات إلى أصحابها بنسبة 75%. كما يساعد هذا الحل على التسريع من عملية البحث عن المفقودات التي تم العثور عليها وإعادتها إلى أصحابها، مع العلم أن 60% من هذه المفقودات أُعيدت إلى أصحابها خلال 48 ساعة من لحظة فقدانها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توني روبينسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة يو كي آي ميديا آند إيفنتس: "مع اقتراب انعقاد معرض المطارات باريس الذي يُعدّ واحداً من أكبر معارضنا والذي يستقطب آلاف الزوار سنوياً، من المرجح أن مع هذا العدد الكبير من الحضور، ستقع حالات فقدان ونسيان لأغراض وحاجيات شخصية في أرجاء المعرض، والتي نسعى إلى معالجتها مع خلال الحلول المتقدمة التي توفرها سيتا بأقل جهد وتكلفة".

ويبحث نظام وورلد تريسر لوست آند فاوند بروبرتي باستخدام الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية والترجمة الآلية، في قاعدة بيانات عالمية للصور والمواصفات وذلك لمطابقة العناصر الموجودة مع تقرير العنصر المفقود. ويستخدم هذا النظام تقنية التعرف على الصور لتحديد التفاصيل مثل العلامة التجارية للعنصر الموجود وما هي المادة المصنوعة منها ولونه. كما أن النظام قادر على رصد الكلمات المشابهة في الوصف لتعزيز وتأكيد نسبة التطابق.

ومن جانبه، قال درو غريفث، رئيس عمليات المطارات لدى سيتا: "يتمتع نظام وورلد تريسر لتتبع حالات المناولة الخاطئة للأمتعة بتاريخ طويل، إذ تقوم المطارات من حول العالم باستخدامه لأكثر من 30 عاماً. واليوم، وبالاستفادة من إمكانات التقنيات الحديثة، تمكنا من توسيع نطاق استخدام وورلد تريسر ليشمل المفقودات ومجالات أخرى في قطاع السفر والسياحة".

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حول وورلد تريسر

يُعدّ نظام وورلد تريسر لوست آند فاوند بروبرتي لإعادة المفقودات من أحدث الإصدارات لخدمة وورلد تريسر من سيتا والتي يستخدمها أكثر من 500 عميل في 2200 مطار حول العالم للتبع حالات المناولة الخاطئة للأمتعة. وإضافة إلى كون هذا النظام متعدد اللغات ويعتمد مفهوم الدفع عند الاستخدام، يتيح لشركات الطيران أيضاً خيار استرداد تكاليف المناولة الخاصة بها من المسافرين. ويتيمز هذا النظام بسهولة استخدامه من قبل المسافرين وشركات الطيران والمطارات والقائمين بعمليات المناولة الأرضية.