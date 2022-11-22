اختتمت بنجاح فعاليات مهرجان اكس مسندم 2022 برعاية الفاضل ناصر بن حميد الحوسني. وجرى في ختام المهرجان الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، توزيع الميداليات والجوائز على الرعاة والمتسابقين الذين شاركوا على مدار خمسة أيام في مغامرات وفعاليات رياضية وترفيهية متنوعة.

ويأتي تنظيم المهرجان تمهيدًا لبطولة إكستيرا العالمية للترايثلون الجبلي التي ستستضيفها محافظة مسندم لأول مرة في الشرق الأوسط في شهر مارس 2023م.

واشتمل المهرجان، الذي جرى بإدارة وتنظيم شركة الفعاليات الرياضية الرائدة، ترايثلون الشرق الأوسط، على سباق الترايثلون الجبلي، وسباق الدواثلون، وسباقات الجري للكبار، كما تضمن سباقات للجري وأكواثون للأطفال بهدف تشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي ومفيد، وشكّل فرصة فريدة للرياضيين وأسرهم للاستمتاع بجمال طبيعة محافظة مسندم الساحر.

كما جرى خلال المهرجان افتتاح قرية سياحية في قلعة خصب الشهيرة شكّلت نقطة جذب مميزة للعائلات الزائرة ومحطة أساسية لتسليط الضوء على العديد من رياضات المغامرات، وفرص سياحة المغامرات التي يزخر بها هذا الجزء من سلطنة عُمان. كما تضمنت القرية معرضاً لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المشاريع الحرفية والمنزلية التقليدية لعرض منتجاتهم أمام الزوار والترويج لها وذلك بدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه المهرجان، قال محمد بن خلفان العبيداني، الرئيس التنفيذي لشركة ترايثلون الشرق الأوسط: "لقد سلط مهرجان اكس مسندم 2022 الضوء على الطبيعة البحرية والجبلية الخلابة في محافظة مسندم، وأبرز تراثها وثقافتها المحلية الغنية، وكرم الضيافة العمانية الأصيلة، وترحاب شعبها بالمشاركين من المنطقة والعالم".

وأكد العبيداني أن المهرجان هو فاتحة رئيسية لفعاليات وأنشطة الشتاء في محافظة مسندم، موضحاً أن الهدف من المهرجان هو تسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانات ومقومات من شأنها النهوض بقطاع السياحة ككل وسياحة ورياضات المغامرات على نحو خاص.

تقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عُمان ويفصلها عن باقي محافظات السلطنة جزء من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أصبحت محافظة مسندم وجهة عالمية لسياحة المغامرات والترفيه بفضل بطبيعتها البحرية والجبلية المذهلة، وساحلها الساحر الذي تتخلله عشرات الأخوار الشبيهة بالمضايق البحرية، وما تتميز به من حياة بحرية غنية، وشواطىء بكر، وقرى صيد مذهلة، وفنادق ومنتجعات فاخرة.

وجاء المهرجان في وقت تتهيأ فيه مسندم لاستضافة بطولة "اكستيرا العالمية للترايثلون الجبلي مسندم 2023"، التي ستقام في الفترة 9 إلى 12 مارس من العام المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط، ما يؤكد على مكانة المحافظة التي باتت مقصداً عالمياً لرياضات وسياحة المغامرة وواحدة من أهم "عواصم سياحة المغامرات" في السلطنة.

وكان من بين الرعاة الرسميين لمهرجان مسندم 2022: محافظة مسندم وشركة أوكسي العالمية للطاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الرسميين بما في ذلك: بلدية مسندم، ووزارة التراث والسياحة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إلى جانب مجموعة من الشركاء بما في ذلك: اللجنة العمانية للثلاثي الحديث، وسبورت فود، وادفنتشرز بوكس.

يمكن لعشاق رياضات التحمل الاطلاع على أبرز الفعاليات التي تضمنها مهرجان اكس مسندم 2022 ومعرفة المزيد من المعلومات حول بطولة اكستيرا العالمية للترايثلون الجبلي المنتظرة في مارس 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشركة ترايثلون الشرق الأوسط (@tri.m.e).

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