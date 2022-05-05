· ستشهد نسخة 2022 من الحدث زيادة بنسبة 85٪ في مساحة الأرضية، مع تخطي وجهات الشرق الأوسط لأرقام عام 2019

· من المتوقع أن يشهد المعرض الذي يستمر أربعة أيام أكثر من 20 ألف زائر و1500 شركة عارضة من 112 دولة

· سيتم تمثيل عدد كبير من الدول في المعرض بما فيها كلاً من اليابان وجامايكا وجنوب إفريقيا وسان مارينو وغيرها الكثير

· سيتم إدخال تكنولوجيا جديدة تجعل التواصل بين الزوار والعارضين أكثر سهولة

· سيقام معرض سوق السفر العربي 2022 بنسخته الحضورية على أرضية مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو وبنسخته الافتراضية في الفترة من 17 إلى 18 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيعود خبراء ومحترفو ومتخصصو قطاع سياحة من جميع أنحاء العالم إلى دبي الأسبوع المقبل عندما يعود معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في صناعة السفر في الشرق الأوسط إلى مركز دبي التجاري العالمي يوم الاثنين 9 مايو.

وسيستقبل الحدث أكثر من 20 ألف زائر وأكثر من 1500 شركة عارضة خلال المعرض الذي يستمر لأربعة أيام ويختتم فعالياته يوم الخميس 12 مايو.

يشهد المعرض مشاركة 112 دولة في أرض المعرض بدءًا من اليابان إلى جامايكا وجنوب إفريقيا إلى إيطاليا، كما ستتاح الفرصة لمتخصصي الصناعة للاجتماع ومناقشة أحدث الاتجاهات من مجموعة متنوعة من السفر، بما في ذلك التكنولوجيا والنقل والاستدامة والفعاليات والأعمال.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "سيؤكد سوق السفر العربي 2022 على أهمية صناعة السفر حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام".

وأضافت كورتيس قائلة: "لقد انتعشت صناعة السياحة بشكل جيد للغاية، ونتيجة لذلك فقد شهدنا ارتفاعًا واضحًا في المشاركة مع زيادة مساحة الأرضية بنسبة تزيد عن 85٪ مقارنة بنسخة العام السابق وتجاوز مساحة العارضين في الشرق الأوسط مستويات نسخة 2019، كما أن لدينا الآن فرصة مثالية للاستماع من المتخصصين في هذا المجال حول أحدث الاتجاهات التي تساعد الصناعة على التعافي والانتعاش والازدهار في العديد من الحالات".

سيكشف معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولي"، النقاب عن تقنية جديدة ستلغي الحاجة إلى بطاقات العمل وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات.

ومما يزيد التركيز على التكنولوجيا في حدث هذا العام هو فعالية ترافيل تك التي تم تجديدها وتغيير علامتها التجارية، والتي كانت تسمى سابقًا ترافيل فورورد، حيث سيتم انعقاد مجموعة من الجلسات المثيرة، بما في ذلك رؤية نيوم واستراتيجيتها لخلق تجارب لا تُنسى من قبل كل من: أندرو ماكيفوي، المدير العام للسياحة في نيوم، وفي في مكان آخر على جدول الأعمال ستنظر زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، في مستقبل مناطق الجذب للزوار واتجاهات المسافرين وما هو التالي في التوزيع وتقنيات الجذب وتجربة الضيف.

كما ستشهد نسخة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك خلال معرض سوق السفر العربي 2022 والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية والصين والهند وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

وسيستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا عدة مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

وسيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي 2022 بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 مايو 2022، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم الذين لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

يُعقد معرض سوق السفر العربي 2022 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2022 دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة، ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي، وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.

للمزيد من المعلومات عن سوق السفر العربي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: releases/-press-https://hub.wtm.com/category/press/atm

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول معرض سوق السفر العربي يرجى الضغط على الرابط التالي:

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#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية: تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر

مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: on.wtm.com/http://lond

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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