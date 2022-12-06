· العوضي: العروض تلعب دورا هاما في تعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام الذي يعد إحدى ركائز اقتصاد إمارة الشارقة

الشارقة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن فتح باب التسجيل لمراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة للمشاركة في "عروض الشارقة للتسوق 2022"، أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الإمارة على مدار العام، كاشفة عن موعد انطلاق العروض وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري ولغاية 29 يناير 2023 القادم.

ودعت غرفة الشارقة كافة المراكز والمحال إلى المسارعة في حجز مقاعد لهم في هذا الحدث الهام على أجندة فعاليات إمارة الشارقة، لكونه يشكل فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم، فضلا عن عرض منتجاتهم أمام ضيوف الشارقة الذي يتوافدون عليها من جميع أنحاء العالم والسكان والمقيمين فيها، مؤكدة حرصها على دعم قطاع تجارة التجزئة عبر إتاحة الفرصة أمام مراكز التسوق والمحال التجارية لتقديم أحدث عروضهم وأميزها لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية.

تعزيز نمو قطاع التجزئة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تعد من أهم الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الغرفة على مدار العام، لكونها تلعب دورا هاما في تعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام والذي يعد إحدى ركائز اقتصاد إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو، لافتا إلى أن غرفة الشارقة تحرص سنويا على التواصل والتعاون والتشاور مع شركائها الاستراتيجيين في هذا الحدث الهام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي،

فضلا عن اطلاق برنامج حافل بالفعاليات والعروض التي تستهدف شرائح مختلفة من المتسوقين والتي تعزز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه.

تجارب من الطراز العالمي

من جانبه أكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة، منسق عام العروض، أن سكان وزوار إمارة الشارقة سيكونون خلال 46 يوما على موعد مع تجارب من الطراز العالمي المصممة خصيصا لمواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم من الترفيه والتسوق والمتعة، من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية المجزية والتخفيضات الكبرى على مختلف المنتجات، بالإضافة إلى الفعاليات الشتوية المصاحبة التي ستقدمها مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة التي تشتهر بها إمارة الشارقة.

وتزخر مراكز التسوق في إمارة الشارقة خلال مفاجآت عروض الشارقة للتسوق بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إلى جانب ما تقدمه المتاجر والمطاعم بها من عروض ترويجية مميزة، وقد أكدت حتى الآن عدد من كبرى مراكز التسوق في الشارقة مشاركتها في هذا الحدث من أهمها (مركز صحارى وميغا مول والواحة سنتر والشارقة سيتي سنتر واللولو هايبر ماركت ومتاجر).

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