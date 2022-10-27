بدعم من هيئة الصحة في دبي وبحضور عدد من كبار أخصائي القلب والقسطرة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا واسيا

ينعقد المؤتمر من 3 الى 5 نوفمبر في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن الجمعية الخليجية لقسطرة القلب عن إطلاق نسختها الخامسة من المؤتمر السنوي الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" الذي يجمع بين كبار اخصائي طب القلب التداخلي للبحث في العلاجات المستقبلية، بحضور عدد من كبار اختصاصي القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي، لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنى أفضل الممارسات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية. ولقد شهدت السنة الماضية حضور أكثر من 800 من مقدمي الرعاية الصحية وإخصائيين بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 750 مشارك عبر وسائل التواصل الحديث.

وقال الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض: “يسعدنا دعوتكم للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، والتي تأسست في عام 2018، ترامناً مع التطور الكبير الذي شهدته جراحات القسطرة القلبية الخليجية ونجاحها على المستويين الإقليمي والعالمي. لتصبح الآن المصدر الرئيسي الموثوق لأحدث الأبحاث العلمية، والعلاجات المحلية والتي نهدف منها الي جمع الأفكار والمعرفة وأفضل الممارسات لخدمة الجميع في أنحاء الوطن العربي وكذلك العاملين في هذا القطاع."

يضم مجلس الإدارة للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، خبراء إقليميون في مجال علاجات القسطرة القلبية والجراحات التداخلية، وهي جزء من جمعية القلب الخليجية بقيادة الرئيس الدكتور فواز المطيري، استشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض.

ونائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله شهاب أخصائي أمراض القلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام للجمعية الدكتور موسى أكبر استشاري امراض القلب والقسطرة ورئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى الصباح من الكويت، وأمين الصندوق الدكتور خالد ثاني، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية والقسطرة في مجمع السلمانية الطبي في البحرين، بالإضافة إلى عشرين طبيب من ذوي الخبرة والاختصاص تم جمعهم من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. كما يرحب المجلس بالمشاركات الوطنية والإقليمية لذوي الاختصاص من أطباء القلب والأوعية الدموية للعمل معاً وتحمل مسؤولياتنا تجاه المرضى، والزمالة الطبية وقطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

وعلق نائب رئيس الجمعية، الدكتور عبدالله شهاب قائلاً: "جاء تأسيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب من مسؤوليات الأعضاد تجاه مجتمعهم ومرضاهم، وكذلك تجاه العاملين في هذا القطاع من مختلف افراد الطاقم الطبي، ولذا اجتمعنا هنا لجعل الجمعية هي المصدر الرئيس لجميع المعلومات وإتاحتها لكافة العاملين في القطاع من مختلف انحاء الوطن العربي."

وتهدف الجمعية الخليجية لقسطرة القلب الى قيادة المجتمع الطبي المختص في جراحات القلب والأوعية الدموية من خلال توفير الارشاد والتعليم ومشاركة أحدث ما توصلت اليه العلاجات من أبحاث في مجال الرعاية الصحية للمرضى. وتتمثل مسؤولية الجمعية الخليجية لقسطرة القلب في تعزيز أعلى مستويات التعليم الممكنة وأدوات البحث والتفاعل المجتمعي الى جانب مشاركة المسؤولية المجتمعية تجاه المرضى من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور موسى أكبر، إستشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى الصباح في الكويت: " نحن في الجمعية الخليجية لقسطرة القلب نهتم بمشاركة المعرفة ونحرص على مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مجتمعاتنا وايضاً تجاه العاملين في القطاع، ومثل هذه الفعاليات واللقاءات تعزز من مهمتنا الرامية الى تبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وايضاً عالمياً. ولقد شهدنا استضافة عدد من الخبراء المحترفين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم وبالتالي مشاركة اخر الأخبار وتبادل المعرفة."

يشهد الحدث هذا العام جلسات مزدوجة للمعرفة مع مشاركة 7 جمعيات إقليمية ودولية مختلفة منها: جمعية آسيا والمحيط الهادئ لأمراض القلب – جمعية القلب في الهند – جمعية القلب الأندونيسية– جمعية القلب اليابانية – الجمعية الأفريقية لأمراض القلب والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين. سيتم خلالها مناقشة أحدث الأدوية والعلاجات، كم سيشمل الحدث ايضاً 4 عمليات بث مباشر من مستشفى ماونت سيناي من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشفى القاسمي من الإمارات العربية المتحدة ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض من المملكة العربية السعودية ومستشفى مبارك من الكويت.

وقال الدكتور خالد ثاني أمين الصندوق "سيعقد مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب بدعم من هيئة السياحة في دبي وهيئة الصحة في دبي ويقام خلال الفترة من 3 نوفمبر ولغاية 5 نوفمبر 2022 في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي – دبي. كما ويرحب بالهيئات الداعمة دائما في هذا الحدث السنوي بما في ذلك: جمعية القلب الإماراتية، الجمعية الأمريكية لقسطرة القلب وتصوير الأوعية الدموية، والجمعية السعودية لقسطرة القلب ورابطة أطباء القلب الكويتية." وتقوم بتنظيم وإدارة الجمعية شركة أيكوم.

ولقد شهد المؤتمر منذ انطلاقه في عام 2018، زيادة في نسبة الحضور والمشاركات على الصعيد الإقليمي والدولي بمعدل 60-70٪ سنوياً.

#بياناتحكومية

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حول "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب":

يهدف مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب 2022 لاستكشاف أفضل العلاجات المستقبلية في مجال جراحات القلب التداخلية وتم إنشاء الجمعية الخليجية لقسطرة القلب ترامناً مع النجاح والإنجاز الكبير الذي شهده الطب في هذا المجال على الصعيدين المحلي الإقليمي والعالمي. وكان الهدف الرئيسي ورائها هو جمع الجهود والخبرات والآراء نحو هدف رمزي يخدم جميع العاملين في المجال الطبي من مختلف أنحاء الدول، وحث الباحثين في مجال الرعاية الصحية للعمل معاً من أجل تطوير الجهود العملية والبحثية والمجتمعية. وتتمثل مهمة "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" في قيادة مجتمع الرعاية الصحية للقلب والأوعية الدموية والتدخلات الجراحية في الخليج في مختلف الدول من خلال التعليم والبحث والرعاية الجيدة للمرضى، ولتحقيق الهدف تحرص "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" على أهمية مسؤوليتها في تعزيز أفضل الممارسات العلاجية من خلال التعلم والبحث وجودة الرعاية الصحية، ولتحقيق هذا عززت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب توفير افضل الأدوات التعليمية والتفاعلية المجتمعية التي تأكد على السلوك الأخلاقي الأفضل من قبل أعضائها. تحث الجمعية، وهي جزء من جمعية القلب الخليجية، على تشجيع المشاركين المحليين والإقليميين على الانضمام إليها والترحيب بمشاركتهم، فضلاً عن تطوير رؤيتها للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال التدخل في عمليات قسطرة القلب. كما يجب على المشاركين الأعضاء الاعتراف بمسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع والأطباء الأخرين وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.

فعلى مدى السنوات الماضية، شاهدنا تأثر جميع الأنشطة البدنية ولذا، واصلت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" دورها التعليمي لمساعدة جميع الأطباء العاملين في مجال "قسطرة القلب" في مختلف أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي شهدت نجاحاً كبيراً وبالتالي، فإن مؤتمر "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" السنوي لهذا العام سيتم بثه على الهواء مباشرة، وسيتم عقده كما في السابق في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة، نرحب بمشاركتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في هذا الحدث الذي سيعقد في دبي في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2022، ونطلعكم من خلاله على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

https://gisonline.org/

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