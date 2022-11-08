المتحدثون:

- المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

- الأستاذ عالي الزهراني، نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي

- خالد الغامدي، مدير عام مصفاة رأس تنورة

- عبدالله الغامدي، مدير عام أعمال الأمن الصناعي

- بدر السبيعي، مدير إدارة أعمال الأمن الصناعي بالظهران

- معاذ البدران، مدير إدارة أعمال الأمن الصناعي بالرياض

- خالد بو علي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالأمن الصناعي

- تركي المنيف، رئيس قسم حلول التقنية بالأمن الصناعي

الحدث : المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي 2022

المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي 2022 الزمان : 14-17 نوفمبر 2022

14-17 نوفمبر 2022 المكان: مركز معارض الظهران "اكسبو"

الظهران - برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، يشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من المسؤولين والخبراء في الشركة، جنبًا إلى جنب مع متحدثين آخرين في المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي 2022، الذي ينظمه فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 إلى 23 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 14-17 نوفمبر 2022م، في مركز معارض الظهران "اكسبو"، تحت عنوان "الأمن ممكّن للنمو الاقتصادي"، برعاية من أرامكو السعودية وشركات أخرى، وبدعم من الهيئة العليا للأمن الصناعي، وبمشاركة 100 شركة وجهة أمنية من العديد من دول العالم. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية، وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.

وسيناقش المؤتمر الرؤى حول الأمن الصناعي وتطويره، وسبل توطين الأمن السيبراني، واعتماد طائرات الدرونز في أعمال النفط والغاز لتحسين وتحقيق السلامة، واستعراض الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل ومشاركة المرأة في أعمال الأمن الصناعي، وتطوير مسارات مهنية أمنية لطلبة المدارس والجامعات، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على توسيع استقطاب الشباب في مجال الأمن الصناعي.

للمزيد من التفاصيل عن المؤتمر، يُرجى زيارة الرابط .

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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