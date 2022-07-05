المنامة : أعلن اليوم منتدى الإرشاد الشرق الأوسط MFME ان النسخة الثالثة من المنتدى ستلتئم فعالياته هذه السنة تحت رعاية كريمة من لدن سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين.

وسيركز المنتدى مرة أخرى في نسخته الثالثة على دعم التطور الوظيفي للخبراء ومساعدة المؤسسات على مواكبة أهداف تنمية كفاءاتها البشرية بتسخير إمكانيات الإرشاد. وستنعقد أعمال المنتدى في مملكة البحرين حضوريا بفندق الدبلومات راديسون بلو وعن بُعد بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى الذي ستفتتحه سمو الشيخة حصة أكثر من 300 خبير رائد في مجال الموارد البشرية والإرشاد، الى جانب مدراء تنفيذيين من مختلف القطاعات. وسيكون لسمو الشيخة حصة كلمة رئيسية لدى رعايتها للمنتدى ستشارك من خلالها تجاربها الواسعة في مجال تنمية رأس المال البشري، الى جانب تسليط الضوء على تجربتها الشخصية القيّمة مع الإرشاد، وذلك بحضور مجموعة مميزة من المؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.

وسيكون بنك البحرين الوطني شريكا رئيسيا للمنتدى لنسخة 2022، وسينضم البنك لمركز الفكر الخاص بالمنتدى Think Tank والذي يعتبر بمثابة مجموعة استشارية يتم تشكيلها كل عام لتصميم الأجندة وضمان تغطية الموضوعات ومحاور النقاش الملحة.

وستضم فعاليات المنتدى برنامجا شاملا يتطرق الى موضوعات رئيسية، وسيناقش المنتدى دور الإرشاد في دعم وتسريع عجلة النمو والتطور الوظيفي للخبراء المبتدئين. وستستعرض الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل التفاعلية أهمية الإرشاد في تنمية المهارات الوظيفية. اضافة الى إعطاء المشاركين في المنتدى مزيداً من المعرفة والخبرة حول كيفية تطوير وإدارة برامج إرشاد عالمية الطراز.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة "فين مارك كوميونيكيشنس" مؤسس ومنظم المنتدى بالقول: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن تنظيم المنتدى هذه السنة تحت رعاية كريمة من لدن سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، سيكون لحضورها وما تملكه من تاريخ حافل بتطوير المهارات البشرية وتنميتها والتركيز على التطور الوظيفي وتهيئة جيل جديد من قادة الأعمال أكبر الاثر في إنجاح

المنتدى هذه السنة وما يقدمه من تركيز على اهمية الإرشاد ودوره في تنمية رأس المال البشري في جميع القطاعات والمؤسسات. ونحن نتطلع قدماً للإعلان قريباً عن المزيد من تفاصيل برنامج المنتدى، والذي نتوقع ان يكون حدثا تفاعلي ومؤثر سيساعد في تعزيز التوعية بأهمية الإرشاد وتشجيع الأفراد والمؤسسات معاً على تسخير إمكانياتها للارتقاء بمستوى تنمية رأس المال البشري على مستوى المنطقة".

للحصول على المزيد من المعلومات للانضمام الى قائمة شركاء المنتدى والرعاة أو التسجيل للحضور، يرجى التواصل مع شركة "فين مارك كوميونيكيشنس" على هاتف رقم +973 17749759 أو عبر البريد الإلكتروني: info@mentorshipme.com

#بياناتحكومية

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نبذة عن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط:

يعتبر المنتدى الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتركيزه على الدور المحروي الذي يلعبه الإرشاد في تسريع خطى تنمية الموارد البشرية وتطويرها على مستوى المنطقة. تم تأسيس المنتدى في العام 2019 من قبل شركة فن مارك كوميونيكيشنس ويقام سنويا في مملكة البحرين التي تعد مركزا رائدا في مجال التدريب وتنمية الكفاءات البشرية.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل:

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

شركة فين مارك كوميونيكيشنس

موبايل: +973 38831386

مكتب: +973 17749759

البريد الالكتروني: ztaher@finmarkcoms.com