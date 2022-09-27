يتم العمل على تطويرها من مجموعات خاصة لمدة عام ولتعرض نتائجها في منتدى الرياض 2023

نظم خريجو "هارفارد للأعمال" مجموعات عمل ضمت خبراء وصناع قرار من القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والمواهب الوطنية والرعاية الصحية والاستدامة

تأتي الخطوة في أعقاب تنظيم منتدى "التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022" بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك خريجو كلية هارفارد للأعمال قادة وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حلول لتحديات المنطقة من خلال مجموعات عمل ناقشت قضايا الأمن الغذائي، والمواهب الوطنية، والرعاية الصحية، والاستدامة.

جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات النسخة الأولى من منتدى "التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022" الذي عقد يومي 14 و15 سبتمبر في متحف المستقبل بدبي.

وقال صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة: "كان لدينا 70 من الكفاءات يمثلون نخبة من خريجي كلية هارفارد للأعمال وقادة الفكر في ورش عمل التفكير التصميمي، وذلك بهدف مناقشة سبل إنشاء مشاريع ذات تأثير إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "خلال عام من الآن، ستعمل مجموعات العمل المكونة من خريجي كلية هارفارد للأعمال وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص معًا لتقديم حلول قابلة للتنفيذ، حيث سيتم تقديم جميع النتائج في منتدى خريجي كلية هارفارد للأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي 2023 في الرياض".

الأمن الغذائي

مع النمو المتوقع في عدد السكان والذي سيتراوح بين 20-30 مليون شخص بحلول عام 2050، فإن الأراضي الصالحة للزراعة وكميات المياه المحدودة في المنطقة تدفع إلى إيجاد حلول مبتكرة لإنتاج وتصنيع وتوزيع الغذاء لتلبية الطلب في المستقبلي. كانت هذه القضية ضمن التحديات التي طرحت على طاولة نقاش الخبراء في ورش العمل، وتم وضع حلول من مجموعة عمل الأمن الغذائي والتي ستركز على التأثير في سلوك المستهلك، ومعالجة نقص المياه في المنطقة، وإدخال تطبيقات تكنولوجية عملية في القطاع الزراعي.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع في تعزيز الأمن الغذائي، والذي اعتبر أمر بالغ الأهمية، ويمكن تنفيذه من خلال تغيير سلوك استهلاك الغذاء والحد من هدر الغذاء.

وقال صالح لوتاه: "تمت مناقشة الاستراتيجيات في كل مجال من هذه المجالات لمواجهة التحديات التي تحملها. ومن أجل التأثير على سلوك المستهلك، دارت المناقشات حول استخدام نماذج يحتذى بها في المجتمع، وتوظيف برامج التوعية ووسائل الإعلام كاستراتيجيات للتغلب على السلوك السلبي المتعلق باستهلاك الغذاء وإنتاجه".

المواهب الوطنية

وبينت مخرجات ورش العمل أن هناك العديد من وجهات النظر المختلفة المتعلقة بتنمية القوى الوطنية العاملة في المنطقة، في حين أن الجهات والمنظمات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى إيجاد حلول موحدة لإدارة هذه المنظومة بشكل أفضل.

ركزت نقاشات ورش العمل على أهمية الاستثمار الفعال للبيانات المتوفرة ومطابقتها بشكل فوري مع المرشحين المناسبين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المواهب العالمية وتمكينها من الاستفادة من الفرص الإقليمية.

كما تطرقت النقاشات كذلك إلى أهمية خلق توازن بين احتياجات الأسواق للمواهب الدولية الاستثنائية وتوظيف تلك المحلية. ومن الأمثلة على إحدى الاستراتيجيات المقترحة هي إنشاء مخطط توجيه للمواهب المحلية بالاستعانة بخبرات أفضل المواهب العالمية التي تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم التأكيد على أن مسارات التوظيف العالمية تواجه متغيرات متسارعة، حيث أن الخمس سنوات القادمة ستشهد اختفاء 85 مليون وظيفة، إلا أنه بالمقابل سيكون هناك 100 مليون وظيفة جديدة في المجالات الرقمية وغيرها، وهو ما يتطلب وجود مؤسسات متخصصة لخدمة سوق العمل بالخبرات المناسبة، مستخدمةً التثقيف والمعرفة.

الرعاية الصحية

وطرحت ورش العمل السؤال الرئيسي المتعلق بمجال الرعاية الصحية، والذي يعد من أهم القطاعات الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتركز حول، كيف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي العمل عن قرب مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية؟ وما هي التغييرات اللازمة في السياسات والأطر التنظيمية لجذب أصحاب المصلحة من القطاع الخاص من المنطقة وخارجها؟

وتركزت النقاشات حول أهمية استثمار الشراكات والتكنولوجيا للاستفادة من بيانات المرضى ودعم عملية التشخيص المسبق للأمراض.

وأكدت مخرجات ورش العمل على التوجهات التي من شأنها تحسين نظام الرعاية الصحية في المنطقة، وجعله أكثر شمولية عبر تحويله من نظام تفاعلي تقليدي يعالج المرضى بعد إصابتهم بالمرض، إلى نظام استباقي يتنبأ بالأمراض قبل الإصابة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

كما أكدت المخرجات على ضرورة بناء أنظمة تقوم على الأدلة والمعرفة، نظرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى بنية تحتية قوية من المعلومات الرقمية المتاحة بشكل مرن في الوقت الحاضر، وأن يتم تعزيز النظام ليكون أكثر تقبلاً للتحسينات وإدراج الابتكارات والتقنيات الجديدة فيه، وبالتالي مواجهة التحديات.

ومن أهم المشاريع المقترحة التي من شأنها إنقاذ الأرواح، هو استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي لدعم كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم بشكل فعال في الوقت المناسب.

الاستدامة

وتبرز من ضمن الحلول المهمة لتعزيز الاستدامة هي الاستثمار في التكنولوجيا والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بأفضل الطرق ولاسيما في المشاريع الكبرى، والذي من شأنه أن يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما أن إيجاد نظام حوافز للشركات التي تساعد في تعزيز الاقتصاد الأخضر واطلاق المبادرات المجتمعية ضمن هذا الإطار تشكل الأسس الرئيسية لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعايير الاستدامة.

منتدى الرياض 2023

ومن خلال النقاشات التي نظمتها مجموعات العمل فقد انبثقت 4 مشاريع، وسيتم تنفيذها من خلال جلسات تفاعلية كما سيتم العمل عليها من قبل الفريق الممثل لكل مجموعة على حده خلال سنة واحدة، ومن خلال مجموعة من المختصين في المجالات الأربع بشكل ربعي، ومن ثم عقد اجتماعات مختصة بفريق العمل المعني كل شهرين لضمان استمرارية العمل على المشروع والعمل على إنجاحه من قبل فريق عمل نادي جامعة هارفرد – فرع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سيتم تنفيذ سلسلة من الجلسات والفعاليات والاجتماعات خلال هذا العام لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب وعرض مخرجاته خلال المنتدى المقرر عقده في مدينة الرياض العام المقبل.

#بياناتحكومية- انتهى -