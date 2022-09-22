يسلط الضوء على جهود الدولة في مجال الاستمطار وإنجازات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

أبوظبي: أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2022، لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في عمليات الاستمطار، ودور برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تعزيز وإثراء البحوث العلمية المتعلقة بتقنيات وأدوات تلقيح السحب باعتباره منصة عالمية لهذا المجال الحيوي.

ويوفر المركز من خلال جناحه في معرض "ويتيكس" الذي يقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، للزوار لمحة عن دوره الهام من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في النهوض ببحوث علوم الاستمطار عالمياً من خلال المشاريع البحثية الـ 11 التي حصلت على منحة دوراته الأربعة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: "يوفر البحث العلمي والابتكار التقني إمكانات كبيرة لمعالجة الإجهاد المائي في دولة الإمارات وخارجها. ويدعم المركز من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، توجهات تطوير التقنيات والحلول الجديدة المبتكرة في مجال الاستمطار، بصورة تعزز من استدامة مواردنا المائية، وتحفظها للأجيال المستقبلية".

وأضاف سعادة المندوس: "يوفر معرض ويتيكس فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات البرنامج، وفتح آفاق جديدة من التعاون في بحوث علوم الاستمطار. ونؤكد من خلال مشاركتنا في المعرض على التزامنا المتواصل في تعزيز الأمن المائي العالمي، بما يتماشى مع النهج الشامل لدولة الإمارات في تمكين المجتمعات التي تعاني من قلة الموارد المائية في جميع أرجاء العالم، من تحقيق أمن المياه.

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "مع ازدياد الطلب العالمي على المياه المترافق مع النمو السكاني المتسارع، والتوسع الحضري الشامل؛ تبرز حاجة واضحة لإيجاد موارد مائية بديلة تعزز إمدادات المياه العذبة. في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، نستثمر قدراتنا البحثية لدفع تطوير حلول وتقنيات أكثر استدامة من حيث الفعالية والتكلفة لمواجهة التحدي العالمي لأمن المياه".

أضافت المزروعي: "تقدم لنا الفعاليات والمعارض العالمية مثل ويتيكس نقطة انطلاق لتسليط الضوء على دور ومساهمة برنامجنا وأبرز ما تم تحقيقه في مجال الاستمطار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن بناء شراكات جديدة تصب في محور تعزيز الموارد المائية المستدامة، ومناقشة الأفكار والمشاريع والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي".

وجدير بالذكر أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" يعد من أكبر وأهم المعارض التي تركز على التطورات التكنولوجية المتعلقة بالطاقة والحفاظ على مصادر المياه، وتوفير الموارد الطبيعية، وبناء بيئة مستدامة. ويوفر للمؤسسات المحلية والدولية والخبراء، منصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية ومشاركة أفضل الممارسات المتبعة في القطاعات ذات الصلة مع العارضين من مختلف أنحاء العالم.

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