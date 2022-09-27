تضيء على تحديات المرأة في الأعمال والإعلام ودور الحرف التقليدية في تعارف الشعوب

الشارقة: تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة والمؤسسات التابعة لها، وهي مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة في الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي سينطلق في مركز إكسبو الشارقة يومي 28-29 من سبتمبر الجاري تحت شعار "تحديات وحلول"، حيث تستضيف المؤسسة من خلال منصة "حواء الملهمة" نخبة من القياديات ورائدات الأعمال والسيدات المؤثرات.

وتهدف الجلسات الحوارية والأنشطة التي تحتضنها المنصة إلى طرح الأفكار والرؤى المتعلقة بالتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المملوكة للسيدات، وسبل تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية فن الاتصال والتواصل في إبراز جماليات الإرث الثقافي والحرفي.

كسر الصورة النمطية في الإعلام

وفي جلسة بعنوان "كسر الصورة النمطية في الإعلام" ضمن منصة "حواء الملهمة"، تركز مؤسسة نماء على الاستفادة من القوى التأثيرية للإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، وقدرته على تصحيح المفاهيم الخاطئة والصور النمطية، عبر إطلاع وتزويد الإعلاميين والجمهور المشارك بالمنهج النقدي السليم لأي محتوى يستعرض النوع الاجتماعي.

ويشارك في الجلسة شهير سري، المدير الإبداعي العالمي في أرامكس، وجواهر عبدالحميد، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليندا صبّاريني، مستشارة المساواة والنوع الاجتماعي في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتحاورهم نورة الملا، تنفيذي أول -البرامج، مؤسسة "نماء".

تجاوز العقبات

ولضمان تأثير أقوى للمؤسسات الإعلامية المملوكة للسيدات، ولاسيما المتعلقة بعمليات التنفيذ والتوريد، ينظم "مجلس سيدات أعمال الشارقة" جلسة متخصصة تطرح "التحديات التي تواجه صاحبات الشركات الإعلامية"، وتتحدث خلالها كل من شريفة الهنائي، مستشارة ومؤسسة "سكة"، وإيمان بن شيبة، الرئيسة التنفيذية رئيسة التحرير في مؤسسة "سيل" للنشر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وتديرها جيسي المر.

الحرف وتأثيرها في الاتصال

وتهدف جلسة "الحرف بوابة مؤثرة أمام استراتيجيات الاتصال الحكومي" والتي ينفذها مجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى إظهار شأن التراث الحرفي في خلق لغة مشتركة بين الثقافات والشعوب، وفتح مسارات جديدة وعميقة للتواصل، ودوره في بناء علاقات عميقة على المستوى الاقتصادي بين بلدان العالم.

ويتحدث في الجلسة كل من فاطمة غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مجوهرات عزة فهمي، وبدرية سالم، مؤسس مجوهرات "أبدار"، وعلياء المدفع، تنفيذي أول، التسويق والاتصال المؤسسي في مجلس إرثي للحرف المعاصرة، وتديرها الإعلامية ندى الشيباني.

كما يشارك المجلس من خلال هذه المنصة بجلسة حوارية أخرى بعنوان "قصة نجاح – كيف نقلنا الاتصال إلى هنا"، تديرها شريفة الظهوري، مديرة مركز بدوة للتنمية الاجتماعية، تشارك

فيها الحرفيات الإماراتيات من مجلس إرثي للحرف المعاصرة وهن فاطمة أحمد النقبي، وشيخة الظهوري، وفاطمة أحمد محمود، حيث يمثلن صورة حيّة لأهمية فن التواصل الذي ساهم في إبراز مهاراتهن وخبراتهن على الصعيد المحلي والعالمي.

ويمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 منصة عالمية تستضيف على مدى يومين أكثر من 160 من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، ويستعرضون أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور.

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