تكشف الشركة عن مجموعة من الحلول الرائدة والممارسات المتقدمة لتعزيز الأمن الرقمي في قطر

الدوحة، قطر - أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والمدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TYO: 4704) وبورصة تورنتو تحت الرمز (TSE: 4704)، عن مشاركتها في معرض «ميليبول قطر 2022» الذي يستضيفه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 24 و26 مايو. وتعتزم الشركة تسليط الضوء على حلولها المبتكرة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز البنية التحتية الأمنية للشركات في القطاعين العام والخاص في قطر، وحماية الأنشطة الرقمية من الهجمات السيبرانية التي تشهد تزايداً ملحوظاً.

وتستعرض تريند مايكرو على هامش الفعالية خبرتها الواسعة في حماية الأنشطة الرقمية من خلال حلولها الأمنية المبتكرة، والتي تشمل منصة «Trend Micro Vision One» ومنصة «Trend Micro Cloud One»، المخصصتين لحماية العمليات الرقمية في جميع مراحلها. وتستخدم هذه الحلول ميّزة الكشف والاستجابة الأمنية الموسّعة التي تعزز قدرة فرق أمن المعلومات على كشف التهديدات ودراستها والاستجابة لها بشكلٍ أسرع، كما توفر أدوات متقدمة للكشف عن التهديدات ودراستها على مراحل متعددة ضمن منصة واحدة ومتكاملة. وانطلاقاً من سعيها لتوفير حلول حماية مبتكرة في عصر الخدمات الهجينة، تحرص تريند مايكرو على تقديم الدعم للشركات لتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بها من خلال منهجية الثقة المعدومة، والتي تركز على التحقق من جميع الأجهزة والمستخدمين والاتصال بالشبكة والاستجابة للتهديدات المحتملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسعد عُرابي، المدير الإقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي: "تتسم الهجمات الرقمية اليوم بكونها أكثر تطوراً وتعقيداً من قبل، لذلك يجب على الشركات أن تتكيف بسرعة وتعتمد استراتيجيات أمنية أكثر قوة وفعالية. وقد جاءت مشاركتنا في معرض «ميليبول قطر 2022» لتسليط الضوء على هذه التحديات والتعاون مع مختلف المؤسسات بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بتعزيز وحماية الأنشطة الرقمية في قطر. كما توفر الفعالية بيئة مناسبة لمشاركة ابتكاراتنا وافكارنا الابداعية التي من شأنها تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة وتمكينها من مواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة، ودفع عجلة النمو. وسنواصل مساعينا بتقديم أفضل حلول الأمن السيبراني في قطر وسائر دول المنطقة لإرساء منظومة رقمية منيعة وآمنة".

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 4 ملايين (4,232,791) رسالة تهديدية عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من 6 ملايين (6,903,023) هجمة احتيالية باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء قطر. كما نجحت تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من مليون (1,657,084) هجمة عبر

البرامج الضارة. ومع انتقال البلاد للعمل عن بُعد، تمكنت حلول تريند مايكرو “Smart Home Network” من حماية الأجهزة المنزلية وإيقاف أكثر من (7,12,525) هجمة عليها. وتُشير إحصاءات التقرير إلى أنه في ظل تنامي مشهد التهديدات الرقمية يومًا بعد يوم، ستجد الشركات نفسها بحاجة إلى تطبيق حلول متعددة المستويات لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا العصر.

ويشير ازدياد الهجمات السيبرانية إلى ضرورة توجه الشركات نحو اعتماد حلول متعددة الطبقات والمراحل الأمنية لحماية عملياتها الرقمية من الهجمات السيبرانية المتطورة. واستجابةً لذلك تم إطلاق «Trend micro one»، وهي منصة سيبرانية موحدة تشمل قائمة من الشركاء التقنيين الذين يعملون كمنظومة واحدة لتمكين العملاء من فهم المخاطر السيبرانية بشكل أفضل والتعامل معها وخفض مخاطرها. وتتيح هذه المنهجية الموحدة إمكانية التقييم المتواصل للمخاطر والتهديدات والكشف عن مواطن الضعف وتحليل المخاطر السيبرانية والحدّ من التهديدات والاستجابة لها.

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