تعتبر المشاركة الحادية عشرة في تاريخ المعرض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حكومة أبوظبي عزمها المشاركة في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022" في نسخته الـ 42 والذي ستقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك أكثر من 30 جهة حكومية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي خلال هذا الحدث التقني العالمي.

وفي إطار التحضيرات لمشاركة حكومة أبوظبي، عقدت دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، التي تقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، لقاءً تحضيرياً بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، وذلك لتنسيق الجهود واستكمال التحضيرات بما يضمن مشاركة فعَّالة تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة.

وتقوم حكومة أبوظبي باستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة في جناحها لخلق تجربة فريدة لزوارها من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية وتعرض سلسلة متنوعة من المشاريع والمبادرات والخدمات الرقمية التي يتم تقديمها في إطار محاور أجندة أبوظبي الرقمية.

وتأتي هذه المشاركة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وفي هذه المناسبة، قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي: " يعتبر معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022" الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وهو فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي، والتي جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، التي تضع الابتكار والتحول الرقمي في مقدمة أولوياتها لتلبية احتياجات المجتمع.

وأكد الكتبي أن المشاركة في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022" تأتي للبناء على الإنجازات التي تحققت كثمرة للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أهمية المعرض كمنصة لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وبناء الشراكات الناجحة، حيث تجتمع أكثر من 30 جهة حكومية تحت مظلة واحدة للوقوف على أبرز إنجازاتها، وتعريف الجمهور بالجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتقديم الحلول الحكومية الرقمية التي تسهم في دعم الأداء الحكومي، وتعزيزة جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: " نحن سعداء بتنظيم مشاركة حكومة أبوظبي في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022 "، والتي تعتبر المشاركة الحادية عشرة لحكومة أبوظبي في تاريخ المعرض العالمي، والذي يستقطب الآلاف من المختصين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا من حول العالم.

وأكد سعادة الدكتور العسكر على أهمية معرض جيتكس كونه يتيح الفرصة لحكومة أبوظبي للتعريف بمبادرات الجهات الحكومية في مجال الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية، والتي تمثل محاور أجندة أبوظبي الرقمية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية في تمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية ومتخصصة ومتكاملة.

وتركز مشاركة حكومة أبوظبي على المحاور الخمسة الرئيسية لأجندة أبوظبي الرقمية، والتي تتمثل في الخدمات الحكومية، وكيفية الاستفادة من القنوات الرقمية من أجل توفير تجربة سلسة وميسرة مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين، والحلول الحكومية الرقمية والتي يتم من خلالها تعزيز التعاون ودعم مبادرات التحول الرقمي المشتركة بين الجهات الحكومية في أبوظبي، والتي تسهم في دعم القيمة المضافة لهذه المبادرات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل دعم منظومة اتخاذ القرار وتعزيز استباقية الحكومة، والأمن السيبراني، حيث يتم التركيز على توفير حلول أمنية وفق المعايير العالمية تضمن حماية البنية التحتية والأنظمة والبيانات الرقمية من أجل مجتمع رقمي آمن، بالإضافة إلى المحور الخامس والمتمثل في تمكين المنظومة الرقمية، والذي يهدف لتعزيز التكامل بين النظم الرقمية والتطبيقات والمتعاملين والشركاء، ما يسهم في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وتعد مشاركة حكومة أبوظبي في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022" امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال مشاركاتها السابقة، حيث استقطب جناح حكومة أبوظبي العام الماضي أكثر من 12٬685 زائر، كما جرى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بالإضافة إلى استعراض 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحوّل الرقمي.

#بياناتحكومية

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هيئة أبوظبي الرقمية

تقود هيئة أبوظبي الرقمية مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي من خلال دعم شركائنا الحكوميين في تقديم الخدمات وبناء المنظومات التي تعزز جودة الحياة وتضاعف فرص نمو الشركات والأفراد. وتدعم الهيئة التحول الرقمي في أبوظبي من خلال الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وبنية المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة الخدمات الرقمية والمنصات والقنوات وتقوم بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للجهات الحكومية.

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