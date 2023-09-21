استضافت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ثلاثةً من العلماء البارزين، وهم الدكتور تشانغ يونغشن والدكتورة كاتالين كاريكو والدكتور درو وايزمان، للاحتفاء بإسهاماتهم المعرفية والعلمية، والاستلهام من خبراتهم وقصص نجاحهم بما يسهم في تطوير العمل البحثي والأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُوِّج العلماء الثلاثة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2022، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي بالتزامن مع "ملتقى شباب المعرفة" الذي نظَّمته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدّم العلماء الثلاثة عروضاً تقديمية للطلبة والهيئة الأكاديمية وفريق عمل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وشاركوا خبراتهم العلمية ومنهجياتهم البحثية، بحضور العديد من الباحثين وأعضاء المجتمعات الأكاديمية والعلمية والطبية والهيئات التدريسية من مختلف أنحاء العالم. كما أجرى العلماء أيضاً زيارةً إلى مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الواقع في مؤسَّسة الجليلة.

وأكَّد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن دعم المبدعين والمبتكرين وأصحاب البصمات المشهودة في التطور المعرفي عالمياً يمثل نهجاً راسخاً في إمارة دبي، استلهاماً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال بن حويرب: "تأتي استضافة العلماء الثلاثة إيماناً بأهمية تطوير مسارات نقل المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب العلمية، واستكمالاً لتكريمهم من قبل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام 2022. وتواصل الجائزة منذ تأسيسها في 2014 ترسيخ مكانتها منصةً رائدةً عالمياً لتحفيز الابتكار والنِّتاج المعرفي والعلمي والبحثي، والاحتفاء بقصص نجاح مؤسَّسات وأفراد انعكست إسهاماتهم على البشرية جمعاء، وأَثْرَوا بجهودهم الدؤوبة المعرفة على مستوى العالم. وتعد الجائزة اليوم إحدى أبرز المحافل العالمية لتكريم أصحاب الإنجازات المعرفية المشهودة، وإلهام أجيال جديدة من رواد العلم والمعرفة للمضي قُدُماً في مواجهة تحديات اليوم ورسم ملامح الغد".

بدوره قال الأستاذ الدكتور ستيفان دو بليسيس، عميد الأبحاث والدراسات العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "نتشرف باستضافة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة انسجاماً مع التزام جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالاحتفاء بالعلماء المتميزين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز نشر المعارف حول العالم. وتتيح هذه الفعالية فرصة فريدة للمشاركة في حوارات هادفة وتبادل المعارف. ولا شك أن حضور هذه الشخصيات في حرمنا الجامعي، سيلهم طلابنا وكادرنا الأكاديمي نحو تحقيق التميز في تعليم الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان".

ونال العلماء الثلاثة الجائزة تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المميزة في مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم، لاسيما دورهم البارز في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال و SARS-COV-2 "كوفيد-19"، إذ عمل الدكتور تشانغ يونغشن، الحاصل على الدكتوراه من الأكاديمية الصينية للعلوم، على دراسة أنواع الفيروسات وتطورها ومنظومتها البيئية وطرق انتقالها وتركيباتها الجينية، ما أتاح تسريع وتيرة إجراء البحوث، وتطوير عددٍ من اللقاحات المضادة لهذا الوباء خلال وقتٍ قصير نسبياً. فيما قامت الدكتورة كاتالين كاريكو، وهي عالِمة أحياء حيوية وباحثة، بابتكار تقنية الحمض النووي الريبي المرسال المعدلة والمستخدمة في لقاحات "فايزر" و"موديرنا" للوقاية من عدوى "كوفيد-19". كما أوجدت طريقة لتعديل هذه التقنية بما يساعد على وصول الحمض النووي الريبي المرسال إلى الجزء المناسب من الجسم، وتحفيز الاستجابة المناعية لمحاربة المرض. أما الدكتور درو وايزمان، فكانت له مساهمات في تطوير تقنية الحمض النووي الريبي المرسال المعدلة والمستخدمة في اللقاحات الواقية من عدوى "كوفيد-19". ويحمل وايزمان درجة الدكتوراه في الطب، ويقود مختبراً لدراسة الحمض النووي الريبي وبيولوجيا الجهاز المناعي الفطري.

وتعدُّ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إحدى المنصات الرائدة عالمياً للاحتفاء بالتميز المعرفي والعلمي والبحثي، حيث تعنى بتكريم الإنجازات المعرفية العالمية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويغطي نطاقها عدة فئات، ومن ضمنها العلم والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والمعرفة والفنون.

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