في الاستبيان السنوي لمجلة GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة والتمويل التجاري

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2022، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة "جلوبال تريد ريفيو" GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة وتمويل التجارة والسلع والخدمات المصرفية.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل العمليات التجارية، حيث اعتمدت المجلة في اختيارها لأفضل المؤسسات حول العالم على استطلاع يشارك فيه العملاء والمؤسسات المتخصصة.

وسلطت جوائز رواد التجارة حول العالم للعام 2022، الضوء على المؤسسات الرائدة في تمويل العمليات التجارية والسلع وسلاسل التوريد بالإضافة إلى تمويل الصادرات وأسواق التكنولوجيا المالية.

وتبرهن الجائزة على ترسيخ الوطني لموقعه الريادي في تمويل الصفقات والمشروعات الكبرى وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما تعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي بالإضافة إلى امتلاكه لفريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل بلا كللٍ لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.

هذا ويواصل الوطني اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.

وتعد مجلة "جلوبال تريد ريفيو" GTR إحدى المجلات العالمية المرموقة في مجال التمويل التجاري والمتخصصة في نشر التقارير والتحليلات حول تمويل التجارة والتصدير والسلع وسلاسل التوريد، فضلاً عن تأمين الائتمان التجاري وقطاعات الخزانة والتكنولوجيا المالية. وفي كل عام تُكرم المجلة المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم ضمن جوائز GTR Leaders in Trade Awards وجوائزAwards GTR Best Deals حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المؤسسات الرائدة والأفضل أداءً من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2022 من مجلة جلوبال تريد ريفيو" GTR يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

awards-country-trade-in-https://www.gtreview.com/leaders/

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