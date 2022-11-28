تزامنت الدورة الثالثة من الحدث السنوي مع مؤتمر المناخ كوب 27

شارك في الحدث طلاب من مختلف المدارس في دولة الإمارات والعالم

تعاون المشاركون لتطوير حلول مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 27" COP27، عُقدت النسخة الثالثة من مؤتمر المدارس والأطراف المعنية العالمي "SCOPE" يومي 17 و18 نوفمبر في مدرسة جيمس ليجاسي وأكاديمية جيمس العالمية في دبي.

وانطلق SCOPE عام 2020، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يهدف إلى إيصال صوت وأفكار وآراء الطلاب الناشطين في مجال التغير المناخي وتسليط الضوء على مبادراتهم الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة، فضلاً عن توفير .منصة ومساحة تعاونية للطلاب من كل الأعمار للتعلم من بعضهم البعض من خلال تبادل الأفكار والآراء، إلى جانب إطلاق التحديات للشباب للعمل على إيجاد حلول مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وشهدت هذه الدورة مشاركة فاعلة وواسعة لنحو 380 طالباً وطالبة من 22 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة والعالم، حيث تخللت عدداً من الأنشطة التعاونية كالأنظمة الغذائية المستدامة والأزياء والموضة والتصميم والابتكار وأبحاث تتعلق بقضايا التغير المناخي وكتابة الخطابات وإلقائها وسرد القصص وغيرها من المواضيع.

ووصفت هنا سنير، إحدى سفراء جيمس العالميين وطالبة في الصف السادس في مدرسة جيمس ليجاسي المؤتمر بأنه "فرصة وتأثير وتحية ورحلة وهدف ومنتدى لتبادل المشاكل والحلول، كما هو منصة للحد من آثار تغير المناخ والتأثير إيجاباً على الشعوب والطبيعة. بالنسبة لي SCOPE ليس مجرد مؤتمر بل هو ثورة بحد ذاتها".

وذكر أندريه شيريان، طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة جيمس وينشستر - دبي: "يعتبر SCOPE 2022 حدث مذهل على أقل تقدير، حيث سلط الضوء على العديد من القضايا المهمة والأزمات الرئيسة التي يواجهها العالم بأسره. وقد شكل فرصة كبيرة للعقول الشابة لتقديم إبداعاتهم وابتكاراتهم والتعبير عن شغفهم بقضايا التنمية المستدامة. لقد اكتسبت العديد من المعارف والمهارات والتحفيز لتطوير ما تعلمته خلال تجربتي الرائعة في المؤتمر".

من جهتها، قالت سهيلة يعقوب، طالبة في الصف الثامن في مدرسة "دي بي أس بودغام في الهند، وقد حضرت المؤتمر عن بعد، "غيّر أفعالك وإلا ستفرض الطبيعة عليك عالتغيير. يمكن لأي نشاط أو فعل أن يتضاعفا بتعاون الجميع، ويمكننا من خلال ذلك أن نغير العالم. شكلSCOPE 2022 منصة رائعة لعرض مهاراتنا ومواهبنا ونشر الوعي حول سبل إنقاذ أمنا الأرض والحفاظ عليها، بهدف تحقيق مستقبل مستدام".

وقالت آشا ألكسندر، المديرة التنفيذية لشؤون تغير المناخ في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة مدرسة جيمس ليجاسي، التي كانت أول مدرسة على مستوى العالم يحصل أعضاء هيئة التدريس فيها بالكامل على شهادة اعتماد من الأمم المتحدة للتغير المناخي: "مع اختتام أعمال مؤتمر المناخ كوب 27، سلطت مجموعة جيمس للتعليم، الضوء على دور التعليم والشباب في المساعدة في تغيير النهج السائد باتجاه الدفع قدماً بجهود دعم القضايا المناخية. وحرص مؤتمر SCOPE وبرنامج السفراء العالمي في جيمس على العمل على تحفيز طلاب المدارس للحوار والنقاش حول قضايا التغير المناخي والأنشطة ذات الصلة. ولقد شكل المؤتمر نقطة انطلاق للشباب للعمل والاستجابة للتحديات الملحة والدراماتيكية التي يواجهها الكوكب. ويهدف المؤتمر وغيره من الجهود المبذولة لترسيخ التثقيف المناخي ومحو الأمية البيئية في المدارس، إلى إحداث التحول على المستوى الشخصي والمجتمعي الضروري، وتغيير مجرى الأحداث في ما يتعلق بالتحديات والآثار السلبية للمناخ".

ويعتبر مؤتمر SCOPE، باكورة أعمال آشا ألكسندر، التي مثلّت مجموعة جيمس للتعليم ودولة الإمارات في مؤتمر كوب 25 في مدريد، حيث لاحظت أن محور المدارس والتعليم كان حاضراً في المؤتمر، وذلك بهدف تحقيق مساحة تتيح للشباب تبادل الأفكار ووجهات النظر والإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي.

وشهد مؤتمر SCOPE على مر السنوات على تطور مستوى تمثيل الشباب المشاركين ونجح في إيصال أصواتهم وأفكارهم بشكلٍ واسع النطاق وفعال، مع مطالبة العديد منهم بحقهم بممارسة دورهم كلاعبين أساسيين في صنع سياسات التغير المناخي العالمي.

وأُقيمت النسخة الأولى من مؤتمر SCOPE عبر الانترنت في أكتوبر 2020، بمشاركة طلاب المدارس من جميع أنحاء العالم. وشكل هذا الحدث عنصر تمكين للمشاركين، حيث ساهم في تعزيز ورفع مستوى وعيهم وإدراكهم للتغير المناخي، وأتاح الفرصة أمامهم للاطلاع على الأبحاث والدراسات المعمقة حول هذه القضية وصقل مهاراتهم في مجالات حل المشكلات العالمية التعاونية.

وبعد إطلاق مؤتمر SCOPE، عملت مدرسة جيمس ليجاسي، على تطوير مجموعة من الشراكات والمبادرات الجديدة منها Plant A Legacy وPlogging وهي برامج خاصة بتنظيف الشاطئ.

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