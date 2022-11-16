الحدث البحري الأبرز قدّم للأطراف المعنية بالقطاع فهماً أفضل لبرنامج تقرير فحص السفن "SIRE 2.0"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن اختتام أعمال "مؤتمر اينوك للملاحة البحرية 2022"، ضمن إطارٍ عام حول برنامج تقرير فحص السفن "SIRE 2.0"، الأمر الذي أتاح للمشاركين من القطاع فرصة الاطلاع على التغييرات المتعلقة ببرنامج "SIRE 2.0" ومشاركة آرائهم حول تأثيره المتوقّع.

هذا وانعقد "مؤتمر اينوك للملاحة البحرية 2022" في العاشر من شهر نوفمبر 2022 في فندق غراند حياة – قاعة الأميرة، وجمع في دورته لهذا العام نحو 250 متخصصاً في القطاع من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، وسلّط الضوء على ضرورة التغيير وماهيته عند إطلاق برنامج تقرير فحص السفن الجديد SIRE 2.0.

وخلال الحدث توافر فريق العمل الخاص بمشروع SIRE 2.0 والتابع لمنظمة المنتدى البحري الدولي لشركات النفط OCIMF للردّ على كافة الاستفسارات من قبل الحضور حول نظام فحص السفن الجديد، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في المستقبل القريب.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك قائلاً: "يمثّل ’مؤتمر اينوك للملاحة البحرية‘ منصةً تجمع المسؤولين في القطاع تحت سقفٍ واحد للخوض في نقاشات بنّاءة حول برنامج فحص السفن الجديد الذي سيكون له أثرٌ ملموس على القطاع البحري في المستقبل. ومن الضروري على الأطراف المعنية بالقطاع أن يتعرّفوا على التغييرات الطارئة على البرنامج ويستعدوا لها على أكمل وجه قُبيل إطلاق نسخته الجديدة."

يقدّم برنامج تقرير فحص السفن SIRE 2.0، الذي لا يزال قيد التطوير حالياً، تقارير متواصلة أكثر دقة وتفصيلاً حول جودة السفينة وطاقمها، كما يبيّن أداءها المتوقع في المستقبل، وذلك من خلال استخدام أدوات متطورة وعمليات حوكمة راسخة بما يضمن نتائج إبلاغ شاملة ومعمّقة، مع اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر اينوك للملاحة البحرية" نُظّم لأول مرة في عام 2007 كورشة عمل بحرية خاصة بالأطراف المعنية ببرنامج تقرير فحص السفن SIRE. وشهد الحدث على مر السنين تطوراً مستمراً حتى أصبح الحدث الأبرز في أجندة الفعاليات المرتبطة بالقطاع البحري وبات يستقطب أهم الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن مجموعة اينوك:

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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