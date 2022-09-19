مسقط: إيماناً بأهمية قطاع الأغذية والضيافة باعتباره مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، وفي إطار سعيها المستمر لتطوير هذا القطاع، من المقرر أن تستضيف السلطنة حدثاً على المستوى الوطني مخصصا القطاع الأغذية والضيافة. سيقام معرض عُمان للأغذية والضيافة، الذي تنظمه شركة أعمال المعارض العمانية برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه وتستضيفه الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، في القاعة رقم 4 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2022. وسيتم افتتاحه برعاية معالي سالم بن محمد المحروقي ، وزير التراث والسياحة.

يشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 100 شركة محلية وعالمية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً من أكثر من5000 مشارك. وسيكون المعرض مفتوحاً من الساعة 10 صباحاً إلى 7 مساءً في كل يوم من أيام المعرض. كما سيتم فيه تنظيم ورشة عمل حصرية خلال فترة المعرض من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 4:00 مساءً.

ومن بين الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الهام شركة نخيل العمانية للتنمية، والشركة العمانية لمطاحن الدقيق ش.م.ع.ع.، ومزون للألبان، إلى جانب الدعم الكبير من بلدية مسقط. كما ستكون شركة فودكس راعياً للأغذية والتكنولوجيا، في حين سيشارك المعهد الوطني للضيافة بصفته شريكاً للضيافة. وسيشهد المعرض أيضاً تنظيم ورشة عمل مجانية للإغذية والضيافة العمانية ، معتمدة من قبل التطوير المهني المستمر (سي بي دي)

وفي تعليق لها على هذا الحدث، قالت الفاضلة نسيبة الراشدية مديرة التطوير المؤسسي والاستدامة في الشركة العمانية للاستثمار الغذائي(نتاج): " إن النجاح المتواصل لهذا الحدث المرتقب في هذا القطاع يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الأغذية والضيافة. كما أنه احتفال بأصالة الضيافة العمانية والقيم العمانية العريقة التي تتمحور حول تعزيز مجتمع متعدد الثقافات وشامل ونابض بالحياة. ولا تقتصر أهمية ورشة عمل الأغذية والضيافة العمانية على كونها منصة تواصل ممتازة لشركات القطاع فحسب، بل ستعرض أيضاً الابتكارات في هذا القطاع وأحدث المنتجات والخدمات. كما أن سلسلة المسابقات ستكون تعبيراً واضحاً

عن مهارات وكفاءات ومواهب مختلف المهنيين في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيوفر تجربة مفيدة وملهمة للجميع".

وأضافت: " لطالما كانت سلطنة عمان داعماً متحمساً للمؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، بصفتها محركاً للنمو الاقتصادي. ومن خلال جهودها المتواصلة، وفرت السلطنة أيضا التشجيع اللازم للمهنيين الطموحين لكي يبدعوا في هذه الصناعة. وبالتالي، فإن ورشة الأغذية والضيافة العمانية تتماشى تماماً مع خطط التنمية الاستراتيجية للسلطنة ورؤية عمان 2040".

ونظراً للتركيز القوي على تعزيز الجودة، سيكون الموضوع الرئيسي لورشة عمل الأغذية والضيافة العمانية هو "معاً من أجل غذاء آمن". وسيشارك في المؤتمر متحدثون محليون ودوليون بارزون، مما يوفر افكاراً بناءة للجهات ذات العلاقة في النظام البيئي للأغذية، بما فيهم المصنّعين ومهنيي التغليف والناقلين والفنادق والمطاعم وتجار التجزئة والمتخصصين في سلامة الأغذية وشركاء توصيل الاغذية ومجمعيها.

كما سيمثل هذا الحدث فرصة ترفيهية للحضور، حيث سيتم في ورشة الأغذية والضيافة العمانية أيضاً تنظيم سلسلة من المسابقات تكريماً لخبراء الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النسخة الثامنة من مسابقة متخصصي القهوة ستعرض مواهب أفضل متخصصي القهوة في السلطنة، وستعرض مسابقة الطهاة المحترفين التميز في الطهي الذي حققه كبار الطهاة في السلطنة، مما يعزز صناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي ( هوريكا).

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم مدينة إلياس وشركة الرفوف لتوريدات الفنادق والتجارة في هذا الحدث أول بطولة للقهوة في عُمان 2022. وسيتم الحكم على المشاركين بناءً على معرفتهم بتاريخ القهوة وطرق إعداها وآداب تقديمها وطعمها. وسيتم تنظيم مسابقة لموظفي الخدمة، حيث ستعتبر هذه المسابقة الحصرية فرصة رائعة للزوار لمشاهدة عرض المهارة والسرعة والطرق والعمل الجماعي الذي يتم تدريبهم على عرضه أثناء العمل اليومي.

وتلبية لمتطلبات الأغذية والمرطبات، والزراعة ومصائد الأسماك، وتقنيات إعداد الأغذية، ومعدات المطابخ والتموين، ومستلزمات ومعدات الفنادق، والمطاعم والمقاهي، ستوفر ورشة الأغذية والضيافة العمانية فرصاً غير محدودة للعارضين لتكوين الوعي بالعلامات التجارية لمنتجاتهم وخدماتهم، بينما يستفيد الحضور من قرص استكشاف أحدث التطورات في السوق والحصول على أفكار مفيدة.

علماً أن هذا الحدث مجاني ومفتوح للمشاركة من قبل الجميع. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة: https://foodandhospitalityoman.com/VisitorRegistrationForm.aspx

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