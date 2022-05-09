الناقلة الوطنية المرشحة كأفضل شركة طيران في العالم للمرة السادسة في 2021، والذي تُعد المرة الرابعة في تاريخها منذ عام 2015

الناقلة القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية تُشغّل رحلاتها إلى 145 وجهة حول العالم بواقع 1500 رحلة أسبوعياً، ما يفوق رحلات شركات الطيران الأخرى في المنطقة

الخطوط الجوية القطرية تسيّرجميع رحلاتها عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها في الدوحة، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم للعام 2021"

الدوحة، قطر : تشارك الخطوط الجوية القطرية في نسخة هذا العام من معرض "سوق السفر العربي 2022"، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 مايو في مدينة دبي، في القاعة رقم 1، الجناح رقم ME1240. وتأتي مشاركة الناقلة الوطنية لدولة قطر بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر نتيجة لجائحة كوفيد-19، لتستعرض تجربة السفر الفريدة على درجة رجال الأعمال "كيو سويت" الحائزة على عدة جوائز عالمية، بما فيها جائزة "أفضل مقعد لدرجة رجال الأعمال"، بالإضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي في مطار حمد الدولي الذي حاز بدوره مؤخراً على لقب "أفضل مطار في العالم".

هذا وتتمتع الخطوط الجوية القطرية بمكانة قوية وراسخة تمكّنها من مواصلة قيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بوصفها شركة الطيران الحائزة على جائزة "أفضل شرطة طيران في العالم"، وتسيّر رحلاتها عبر مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم"، وذلك بحسب تصنيف شركة سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران والمطارات. ودشّنت الناقلة الوطنية لدولة قطر وجهاتٍ جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، كما أبرمت العديد من الشراكات مع عدد من الشركات بما في ذلك خطوط ألاسكا الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، وخطوط جيت بلو الجوية، بالإضافة إلى عضوية تحالف الطيران العالمي oneworld، وتقديم عملة مكافآت جديدة لبرنامج الولاء "أفيوس"، مع تشغيل أول رحلة في العالم محصّنة بالكامل ضد فيروس كوفيد-19.أيضاً أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف ال 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس.

وكدليل على مدى المرونة التي تتمتع بها الناقلة الوطنية لدولة قطر، ومدى التزامها وتصميمها على إتاحة إمكانية السفر وتقريب المسافات بين دول للعالم خلال أحلك الظروف التي واجهها قطاع السفر، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثانية على مستوى العالم في مؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر (RPKs) خلال العام 2021، بحصة بلغت 6 % من سوق السفر، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا". كما حققت الشركة نمواً لافتاً بلغ 26 % مقارنةً بعام 2020 الذي بلغت نسبة النمو فيه 1% فقط. أيضاً أصبحت الخطوط الجوية القطرية بعد الجائحة واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وفقاً لمؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر (RPKs).

كما لعبت الخطوط الجوية القطرية دوراً محورياً خلال جهود الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد – 19، حيث كانت شركة الطيران العالمية الوحيدة التي واصلت تسيير رحلاتها منذ انتشار الجائحة. وتسيّر حالياً رحلاتها إلى وجهات أكثر وعدد رحلات أكبر من أي شركة طيران أخرى في المنطقة. كما وسّعت الناقلة الوطنية لدولة قطر شبكة وجهاتها لتضم 145 وجهة عالمية، خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى 12 بوابة أمريكية بواقع 100 رحلة أسبوعياً، وأطلقت مؤخراً رحلاتها إلى كلّ من سان فرانسيسكو وسياتل. بالإضافة إلى ذلك، ركّزت شركة الطيران الوطنية اهتمامها على التوسّع في إفريقيا، وذلك عبر إضافة وجهات جديدة بما في ذلك أبوجا، وأبيدجان، وأكرا، وهراري، وكانو، ولوساكا، وبورت هاركورت، مؤكّدة بذلك على أهمية القارة الافريقية بالنسبة للناقلة القطرية.

من جهته، حاز مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي (HIA)، مؤخراً على جائزة "أفضل مطار في العالم 2021"، حيث احتل المرتبة الأولى وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لتصنيف المطارات لعام 2021. ومن خلال تقديم تجربة عملاء استثنائية في مطار حمد الدولي، حيث سيتمكّن المسافرون من الاستمتاع بتجربة تسوّق رائعة في السوق الحرة القطرية التي تتضمن العديد من المتاجر البيع بالتجزئة، والعديد من المنافذ لتناول الأطعمة والمشروبات. كما يُمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة لا تُضاهى من الراحة والاسترخاء في فندق أوريكس المطار. كما يمكن للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الاستمتاع بعالم من الرفاهية والراحة في صالة المرجان الحائزة على جائزة "أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، بينما تنفرد صالة الصفوة للدرجة الأولى بعرض العديد من القطع والأعمال الفنية الأصلية العالمية، التي يتم تقديمها برعاية متاحف قطر.

يذكر أن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية كان قد قدم مؤخراً نقاط أفيوس بوصفها عملة المكافآت الجديدة لأعضاء برنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، متيحاً بذلك المزيد من الفرص للعملاء للحصول على المكافآت والاستفادة من العروض الجديدة والمذهلة في إدارة وإنفاق هذه النقاط. كما سيتمكّن أعضاء نادي الامتياز من الاحتفاظ برصيدهم الحالي من النقاط، وتحويله إلى نقاط أفيوس لمواصلة الاستفادة من فرص استرداد النقاط المتاحة لهم حالياً. وتعدّ أفيوس بمثابة عملة الولاء العالمية التي يستخدمها نادي الولاء التابع للخطوط الجوية البريطانية Executive Club، ونادي AerClub التابع لخطوط إير لينجوس الإيرلندية، ونادي Iberia Plus التابع للخطوط الجوية الأيبيرية، ونادي Vueling Club التابع لخطوط فيولينغ الجوية، ويمكن جمع نقاط أفيوس من خلال طيف واسع من القطاعات الاستهلاكية، بما في ذلك قطاع الطيران والسفر والترفيه والتسوّق والخدمات المالية.

وفي عام 2017 تم تقديم مقاعد "كيوسويت" الحائزة على عدة الجوائز العالمية، حيث ما تزال تحتفظ بلقب "أفضل مقاعد درجة رجال الأعمال في العالم". ويمتاز مقعد كيوسويت بتقديم أول سرير مزدوج في مقصورة درجة رجال الأعمال، فضلاً عن فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتتيح للمسافرين في المقاعد المتجاورة إمكانية الاستمتاع بجناحهم الخاص في الأجواء. كما تتيح فواصل الخصوصية والشاشات المتحركة للعائلات والأصدقاء المسافرين في المقاعد المتجاورة إمكانية تحويل مقاعدهم إلى جناحهم الخاص، مما يتيح لهم إمكانية تناول الطعام والتواصل معاً في بيئة آمنة تماماً في مقصورة الطائرة. وتوفر هذه المزايا الجديدة تجربة سفر حصرية للمسافرين بصورة تمكّنهم من الحصول على المساحة التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

بوصفها شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منذ العام 2017، شملت الخطوط الجوية القطرية برعايتها نسختين من بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020، وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، التي جرت استضافتها جميعها في دولة قطر. كما تتطلّع الناقلة القطرية لرعاية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم أفضل خيارات السفر السلسة إلى أكثر من 145 وجهة عالمية لعشاق كرة القدم الذين يرغبون بحضور هذا الحدث الرياضي العالمي.

وانطلاقاً من هدفها المتمثّل بتوحيد الشعوب معاً من خلال الرياضة، تملك الناقلة الوطنية لدولة قطر، أفضل شركة طيران في العالم، محفظة رعايات رياضية عالمية تشمل رعاية العديد من اتحادات كرة القدم مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف). كما ترعى الناقلة عدداً من أقوى أندية كرة القدم في العالم من بينها نادي السدّ، وبوكا جونيورز، وبايرن ميونيخ، وكاس يوبين، وباريس سان جيرمان.

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