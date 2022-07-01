فوز المنشأتين في أبوظبي وهما مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفيات الظفرة لجهود التعامل مع جائحة كورونا والتميز التنظيمي على التوالي، وحصول الدكتورة صفاء عزات المصطفى من مدينة الشيخ خليفة الطبية على جائزة المسؤولين التنفيذيين الماسية المرموقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 يوليو 2022: حلّت مدينة الشيخ خليفة الطبية، المنشأة الصحية الرائدة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ضمن أبرز الفائزين في جوائز مجلس هارفارد للأعمال للعام 2022.

وجاء تكريم مدينة الشيخ خليفة الطبية إشادة بجهودها وإنجازاتها في إدارة جائحة كورونا (كوفيد-19) في أبوظبي، حيث حصدت جائزة من الفئة الماسية في مواجهة الجائحة ضمن جوائز الممارسات المتميزة. وقد قدّمت مدينة الشيخ خليفة الطبية أداءً مميزاً وقدرات استثنائية على مواجهة الجائحة، من خلال اتباعها لاستراتيجيات مدروسة للغاية، وامتثالها لأعلى مستويات التميز والاحتراف والجاهزية. وأشادت لجنة التحكيم في مجلس هارفارد بقدرة المستشفى على توجيه أولوياته للاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة الصحية المستمرة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تركيزه على صحة وسلامة المرضى والموظفين.

وحصلت مستشفيات الظفرة على الجائزة الذهبية لفئة المنظمات لتحلّيها بمستوى عالٍ من التميز وتحقيق مكانة فريدة عبر الحفاظ على التميز التشغيلي ودعم التركيز التنظيمي بما في ذلك تنفيذ كافة مبادئ وممارسات إدارة الجودة الشاملة لتلبية متطلبات التوجيهات، وتنمية الموارد، والنموذج التشغيلي، ومقاييس ومتطلبات الخبرات والأداء.

وكرّم حفل توزيع جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال أيضاً الدكتورة صفاء عزات المصطفى، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية، التي حصلت على جائزة المسؤولين التنفيذيين من الفئة الماسية لقاء تفانيها في العمل من أجل تحقيق أرقى معايير الجودة في الرعاية الصحية. وفي تعليقها على الجائزة، قالت الدكتورة صفاء: "يسرني ويشرفني أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة، وسأستمر في سعيي لتحقيق التميز في العمل، فأنا على قناعة تامة بأهمية التحول في قطاع الرعاية الصحية من خلال تطبيق نماذج رعاية عالية الكفاءة، وتعزيز إمكانية وصول المريض إلى الخدمات والارتقاء بتجربته، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتميز في الإجراءات السريرية".

وتم تقديم جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لـ63 فائزاً من المؤسسات والأفراد تم اختيارهم من قرابة 5000 طلب. وركزت فعالية الجوائز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة لمساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق استراتيجيات عالية المستوى، واعتماد أفضل الممارسات، وتقديم خدمات أو منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

يقع مقر مكاتب جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال في نيويورك، وقد تم إطلاق الجوائز بناءً على مفهوم إطار عمل إدارة الجودة الشاملة، والذي يساعد الشركات على تحقيق الاستراتيجيات التنظيمية، واعتماد أفضل الممارسات، وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة فضلاً عن تلبية احتياجات وتطلعات العملاء.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae