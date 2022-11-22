(المنامة، مملكة البحرين): شاركت بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا في مؤتمر "سيملس الرياض" الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2 و3 من شهر نوفمبر الجاري، حيث شاركت الشركة في جلسة حوارية بعنوان "إنشاء إطار للتعاون عبر الحدود: تجاوز الحدود بالابتكار".

هذا وقد شارك السيد تركي الأحمد، مدير الشراكات والعلاقات في بنفت، في الجلسة إلى جانب أعضاء آخرين من بينهم رئيس إدارة المنتجاتوالتكنولوجيا المالية السعودية، ومدير السيولة العالمية وإدارة النقد في البنك السعودي البريطاني (ساب)، ومدير الابتكار الرقمي في البنك السعوديالبريطاني (ساب)، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المرافق والهندسة في البنك الوطني السعودي، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمالأفريقيا ونائب الرئيس للحسابات الإستراتيجية في تيرا باي الشرق الأوسط، في حين قام المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركةQorus بإدارة الجلسة.

خلال الجلسة، تطرق السيد تركي الأحمد لرؤية ومبادرات شركة بنفت حول قابلية التشغيل البيني لأنظمة التحويل المحلية، مما سيعزز من التحويلات الدولية ، عبر تمكين الأنظمة المحلية من التواصل مع بعضها البعض لتسهيل عمليات تحويل الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانًا بين الدول،بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بتطبيق بنفت بي التي تسمح لشركات الصرافة بتسجيل العملاء وتقديم خدمات التحويلات الدولية مباشرة علىالتطبيق بطريقة سلسة وشفافة.

وصرح السيد الأحمد، بهذه المناسبة، قائلًا:"تأتي مشاركة بنفت في فعالية سيملس الرياض 2022 لعرض حلولنا المبتكرة وزيادة الوعي حولمساهماتنا في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. لقد وفرت الفعالية فرص قيمة لتوسيع شبكة اتصالاتنا وتطوير علاقاتنا مع الشركاتالرائدة، إضافة إلى الاطلاع على آخر التحديثات التقنية والفرص الناشئة في قطاع المدفوعات، مما سيدفع المؤسسات المالية، ومنها شركة بنفت،إلى الابتكار نحو مدفوعات سلسة وشفافة ومستوى أعلى من الأمان، وأفضل الممارسات المتمحورة حول تجارب المستخدمين".

وأضاف الأحمد:"انطلاقًا من كونها شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ولاعب رئيسي في الحلول الرقمية المبتكرة، قدمت شركة بنفت رؤى قيمةومعرفة أساسية في واحدة من أكبر الفعاليات في المملكة العربية السعودية، والتي تغطي أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية،بما في ذلك فتح مجالات التمويل وإدارة التمويل الشخصي، والتي تدعمها مبادرات مثل تعزيز الثقافة المالية. وقد تضمنت الفعالية مؤتمرًا عالميًا لمدةيومين، ومعرضًا، وفرصًا قيّمة للتواصل".

تجدر الإشارة إلى أن شركة بنفت قد استثمرت باستمرار في الحلول المبتكرة القيمة، وقد تُرجم ذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات غير النقدية،بما في ذلك ميزات تطبيق ’بنفت بي‘ للمدفوعات الرقمية، وإطلاق خدمة الشيك الإلكتروني، كما تركز الاستراتيجية الجديدة على دعمها للنظامالبيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المعلومات المالية الشاملة حول هذه المؤسسات عبر إنشاء منصة المعلومات المالية والائتمانيةالشاملة بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME360) وخدمات المدفوعات الإلكترونية لقطاع الأعمال والتحسينات المستمرة على خدمات مركزالبحرين للمعلومات الائتمانية ومنصة “اعرف عميلك إلكترونيًا – eKYC”، وغيرها المزيد.

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