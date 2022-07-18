

سيكون لدى شركات الطاقة والمرافق عددًا كافيًا من الأعمال حيث تخطط الحكومات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ مشاريع طاقة بقيمة 250 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 93 مليار دولار أمريكي من المشاريع الملتزم بها و 157 مليار دولار أمريكي من المشاريع المخطط لها بين عامي 2021 و 2025

دبي: يؤدي الانتعاش الاقتصادي القوي والسعي نحو تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 إلى تعزيز النمو في الاستثمار في مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) إلى ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي بين عامي 2021 و 2025، مع استعداد مزودي الطاقة والخدمات الإقليميين والعالميين لضمان المزيد من الأعمال في منتدى مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2022، في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.​​​​​​​

هذا وسيتجاوز إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما مجموعه 250 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 93 مليار دولار أمريكي تم الالتزام بها و 157 مليار دولار أمريكي مخطط لها، وفقًا لتقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). وهذا هو الأعلى بين جميع قطاعات الطاقة.

ومن بين هذه المشاريع، يتم تطوير ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي من مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية، تليها مصر حيث تبلغ قيمة مشروعات الطاقة 37 مليار دولار أمريكي، من ناحية البيانات القطرية. من حيث قيمة المشروع، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 26 مليار دولار من مشاريع الطاقة قيد التخطيط والتطوير.

سيشارك أكثر من 300 مندوب بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، وأصحاب المشاريع، ومحترفي إدارة المشاريع، ومطوري المشاريع، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، ومقدمي التكنولوجيا، وموردي المرافق، وخبراء الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في منتدى مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيسلط الضوء على فرصة العمل في قطاع الطاقة والخدمات العامة. وسيستمع المندوبون في المنتدى إلى أكثر من 30 خبيراً يناقشون مجموعة من الموضوعات واسعة النطاق بما في ذلك الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة كفاءة وحدات توليد الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ومشاريع الطاقة النووية، وإعادة تشغيل الوحدات القائمة، وإعادة تجهيز محطات توليد الطاقة بتقنية جديدة وفرص عمل للموردين.

وسيتحدث في المنتدى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في تطوير مشاريع الطاقة والخدمات ويتفاعلون مع الموردين بشأن الفرص التجارية. وسيعرض أكثر من 30 عارضًا في الصناعة أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم وخدماتهم لتأمين العقود العامة في قطاعي الطاقة والخدمات.

مع فكرة تعزيز الابتكار والتنويع لتحقيق المرحلة الانتقالية للطاقة والاكتفاء الذاتي في المنطقة، سيركز المنتدى الذي يستمر يومين أيضًا على تطوير الطاقة النظيفة والخضراء والمتجددة التي تكتسب زخمًا. وأنشأت الاستراتيجية العربية الشاملة لتطوير الطاقة المتجددة من قبل جامعة الدول العربية (جامعة الدول العربية) أساسًا للتعاون الإقليمي لدفع نشر الطاقة المتجددة في العالم العربي إلى 80 جيجاوات بحلول عام 2030.

إن الانخفاض غير المسبوق في التكلفة والأهداف الوطنية الضخمة للطاقة المتجددة - والتي تتراوح من 13٪ إلى 52٪ من السعة المركبة بحلول عام 2030 - هما العاملان الرئيسيان اللذان يغذيان تغلغل مصادر الطاقة المتجددة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضافت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقدر بـ 1.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2020، مع 3 جيجاوات أخرى خلال عام 2021 وما يقرب من 20 جيجاوات من المتوقع إضافتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت أبيكورب في تقريرها أنه "من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات [ في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ] في الفترة 2021 حتى 2025 إلى زيادة التخصيصات إلى جانبي النقل والتوزيع في سلسلة القيمة مع الحفاظ على الاستثمارات في توليد الطاقة لاستيعاب نمو الطلب على الطاقة. وإن الدافع الرئيسي وراء هذا الاتجاه هو الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في تعزيزات الشبكات وتعزيز المرونة مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.

"مع تعافي الطلب على الطاقة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، ستكون هناك حاجة إلى قدرات إضافية لتلبية الطلب المتزايد وأنماط الطلب المتغيرة، وفي الوقت نفسه ضمان مرونة نظام الطاقة وموثوقيته، وفتح فرص جديدة لزيادة تجارة الطاقة عبر الحدود".

سيشارك د. بروس ستيدال، مدير إدارة الأصول، شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، د. محمود الهدير، رئيس قسم معلومات الأصول، شركة العين للتوزيع، مايور دابي، رئيس شركة نت زيرو انيرجي، الشرق الأوسط ، في أتكينز وفايزة الحارثي، رئيس قطاع الطاقة، وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، عمان، في حلقات النقاش.

قالت ليلى ماسيناي، مدير المهرجان والشريك الإداري لشركة جريت مايند ايفنتس مانجمنت، إن منتدى مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو منصة تمكين رائعة ستجلب الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين في مكان واحد لاستكشاف المزيد من فرص الأعمال في الطاقة المتنامية في المنطقة وقطاعات الخدمات.

"سيتمكن الشركاء النشطون في قطاع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين والمقاولين والمقاولين من الباطن والاستشاريين والموردين ومقدمي التكنولوجيا وسيجدون فرصًا تجارية كافية لاستكشافها ومناقشتها مما سيبقي جميع الشركاء مشغولون في السنوات القليلة المقبلة".

#بياناتحكومية

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معلومات حول منتدى مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تشهد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تطورًا هائلاً يتطلب إمدادات طاقة كافية لدعم النمو الاقتصادي. تنفق الحكومات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع الطاقة الجديدة لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة للحفاظ على زخم النمو.

تماشياً مع رؤى الاستدامة وتحول الطاقة، من المقرر أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رائدة عالمية في تنويع الطاقة والحفاظ عليها. مع محطات ومشاريع الطاقة الجديدة، تسعى المنطقة جاهدة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الناتجة عن التوسع الحضري والصناعي.

من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 250 مليار دولار أمريكي، ويتميز بتحول متسارع نحو مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تضيف المنطقة ما يقرب من 20 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية فقط خلال السنوات الخمس المقبلة - توقعات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2025، ابيكورب.

ونتيجة لذلك، تشهد الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها نموًا هائلاً في المنطقة.

في ضوء ذلك، سيجمع منتدى مشاريع الطاقة في منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي سيعقد في 7-8 سبتمبر 2022، أبوظبي، أصحاب المصلحة البارزين في قطاع الطاقة من القطاع الحكومي والمالي والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتحديد مستقبل الطاقة في المنطقة ومناقشة القضايا الرئيسية في محطات الطاقة، وتجديد ورقمنة محطات الطاقة وتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والحفاظ عليها.

هذا هو الحدث الأول من نوعه الذي يضم عروض مشاريع خاصة بقطاع معين، وجلسات استراتيجية وتقنية، وجلسات تواصل تفاعلية لخبراء الصناعة الحريصين على استكشاف إمكانات الطاقة في المنطقة وكيف يمكن للابتكار أن يساعد في تحقيق أهدافهم والازدهار في الثورة الصناعية الرابعة.