المشاركون في المعرض يطرحون حلولهم المتخصصة في أمن الفعاليات الكبرى وتزايد المخاطر السيبرانية

يستعرض معرض ميليبول قطر، الفعالية الدولية الرائدة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أحدث الابتكارات التقنية بمشاركة محلية ودولية واسعة.

يقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 24 و26 مايو وتستضيف دورة هذا العام مؤتمراً على مدار يومين، وتستقطب نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأمن من 22 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تسجل نسبة 60% منهم مشاركتها الأولى. ويستضيف المعرض خمسة أجنحة وطنية دولية في مقدمتها فرنسا، صاحبة الحضور الأكبر مع 20 شركة، وأمريكا الشمالية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، التي تشارك للمرة الأولى. ويشهد المعرض المشاركة الأولى لجهات عارضة من ثمانية دول، هي: أستراليا وكندا وقبرص وكرواتيا وفنلندا والهند وهولندا وسلوفاكيا.

ويتشارك في تنظيم الفعالية الفريدة كلّ من وزارة الداخلية القطرية وشركة كوميكسبوزيوم الفرنسية المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ جهود التعاون التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يان جونوت، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيبول ورئيس فعاليات ميليبول: "تستعد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وقدمت ملفها الخاص باستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032، لذا تحمل الفعاليات الكبرى الآمنة والأمن السيبراني أهميةً خاصة بالنسبة لدولة قطر والمنطقة عموماً فضلاً عن أنها أحد أبرز ركائز الأسواق العالمية. وتمثل دورة هذا العام منصةً رائدة في مجال التكنولوجيا تستهدف أبرز الجهات الفاعلة العالمية الساعية لطرح أنظمتها ومنتجاتها المتقدمة الجديدة. وتشكّل الحلول التقنية المتطورة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني النسبة الأكبر من مشاركات الجهات العارضة، والتي تختص نسبة 35% منها في مجالات المصادقة والتحكم بالوصول والمراقبة؛ و20% في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني؛ و10% في مجالات إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ المدنيّة والوقاية من المخاطر الكبرى والاستجابة لها والوقاية من الحرائق".

وتسجل شركة إنسيج 2 الكرواتية مشاركتها الأولى في ميليبول قطر 2022، حيث تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في السوق مع حلولها وخدماتها الرقمية الخاصة بالتحليل الجنائي، والتي تغطي مجالات الاستشارات والتعليم وتجهيز المختبرات. ومن جانبها قالت إدينا موجكيتش، مديرة التسويق في شركة إنسيج 2: "تتمحور غالبية جهودنا حول تطوير وتنفيذ دورات تدريبية متنوعة ومخصصة تتعلق بالتحليل الجنائي الرقمي، والتي تتوفر في مركز التدريب لدينا أو على الإنترنت أو حسب طلب العميل".

وتعتزم شركة إم سي 2 تكنولوجيز الفرنسية استعراض ابتكاراتها في تقنية المايكروويف والإلكترونيات الدقيقة، حيث توفر حلاً متكاملاً لمكافحة الأنظمة الجوية غير المأهولة، ونظاماً جديداً لتعطيل العبوات الناسفة الموجّهة لاسلكياً، وجهاز إم إم إماجر اليدوي للمسح السلبي للموجات المليمترية للأجسام، الذي يتيح عمليات التحقق الأمني السريع والكامل للجمهور في بطولتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في عام 2024.

ومن جانبه، قال ألكسندر ماسونيت من شركة إم سي 2 تكنولوجيز: "يُعد جهاز إم إم إماجر كاميرا رصد تعمل على أشعه التيراهيرتز تسمح بالرصد الفوري للأجسام المخفية التي يحملها الأشخاص دون إلحاق الضرر بهم. كما يستطيع رصد جميع أنواع الأجسام المخبأة بين الجسم والملابس، مما يسهم بزيادة كفاءة عمليات التحقق الأمني. وتواكب هذه الحلول المبتكرة الاحتياجات الأمنية لدولة قطر وباقي دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الأمنية للفعاليات الرياضية الكبرى".

وتطرح شركة لوسيور في الجناح الفرنسي منتجاتها المخصصة لمعالجة أبرز مشاكل نطاق شبكات الاتصالات وعرض النطاق الترددي والخصوصية والأمن، لتعزيز وسائل الاتصال الرئيسية في الفعاليات الكبرى.

ويشهد الجناح الفرنسي أيضاً مشاركة شركة ستيد، المتخصصة في تطوير الحلول غير التلامسية لتحديد الهوية باستخدام نظام التعرف على الموجات اللاسلكية وتقنيات البلوتوث والاتصال قريب المدى وإنترنت الأشياء، حيث تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها التي تشمل سبيكتر نانو، أول قارئ مدمج يستخدم نطاق التردد فوق العالي والبلوتوث لتحديد هوية السيارات وسائقيها في آن معاً؛ بالإضافة إلى تطبيق ستيد موبايل آي دي® حل إدارة شارات الوصول إلى الأجهزة الذكية؛ وجهاز بي ويبون، الحل الرقمي لإدارة مستودعات الأسلحة والذي يتيح للقوات المسلحة والجيوش والشرطة مراقبة أصولهم.

وتستفيد شركة كريستيانيني الإيطالية، المزوّد الرسمي للمعدات الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، من فرصة المعرض لاستعراض أحدث تقنياتها التي تلبي احتياجات الفعاليات العالمية الضخمة، بما يشمل تكنولوجيا استكشاف السيارات لرصد المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وبدورها قالت نيكوليتا كوديفيرو، مديرة قسم التصدير في شركة كريستيانيني: "تشكل التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تهديداً بالغ الخطورة، لذا نعتزم تقديم حلول بسيطة من الناحية اللوجستية لاستخدامها في مثل هذه الحالات الطارئة".

وتخطط شركتا فيشر كونيكتورز وويرإن البريطانيتين لاستعراض حلول جديدة للاتصالات الميدانية الهامة الكفيلة بتلبية حاجة القوات المتصلة إلى نقل أحجام كبيرة من البيانات بسرعة فائقة، فضلاً عن الميزات المحسنة لإدارة الطاقة وسهولة الارتداء. وقال أندريا كولير، مدير المبيعات لدى شركة فيشر كونيكتورز: "تساعد هذه الحلول على تحقيق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العسكري من خلال أجهزة الاستشعار واسعة الانتشار وشبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وتسعى تريند مايكرو، الشركة الرائدة في حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني للشركات، إلى رفع سوية الوعي بالتهديدات السيبرانية وطرح حلولها الخاصة في هذا المجال خلال معرض ميليبول قطر 2022.

وقال متحدث باسم شركة تريند مايكرو: "تبرز أهمية الأمن السيبراني بشكل غير مسبوق وسط تزايد أعداد الشركات والأفراد الذين يعتمدون على التكنولوجيا لتسهيل أمور حياتهم اليومية، مما جعل حماية الأنشطة الرقمية أولويةً قصوى لديهم. ويتعين علينا التواصل مع صانعي القرار وقادة القطاع لزيادة الوعي حول مشهد التهديدات الراهن والأدوات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية".

ويشهد ميليبول قطر مشاركة مجموعة من الشركات المحلية، إذ تسعى مجموعة إم سي تي التجارية إلى تسليط الضوء على أنشطتها المتنوعة في تجارة منتجات وخدمات القطاع البحري والأدوات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والهندسية، وتقديم خدمات الدعم التقني لمختلف القطاعات، كما تسعى الشركة إلى توسيع نطاق شراكاتها. وقال سانجاي تشادا، مدير مجموعة إم سي تي التجارية: "نحرص على التعاون مع نخبة الجهات المصنعة التي تلتزم بتقديم الأفضل ضمن قطاعاتها. ونعتزم خلال معرض ميليبول قطر 2022 الترويج لمجموعة من الخدمات التكتيكية للملاحة ومراقبة السواحل، والأضواء التحذيرية للطائرات، وروبوت جيلي فيشبوت لتنظيف السطوح المائية وإزالة الملوثات منها".

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