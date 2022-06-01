استقبل إنداكس المعرض الدولي للتصاميم الداخلية والأثاث والتجهيزات أكثر من 22 ألف زائراً لجميع الجهات المشاركة في نسخة عام 2022. حيث لايزال المعرض أكبر وأهم حدث للديكورات الداخلية في الشرق الأوسط، إذ يربط العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأثاث والأدوات المنزلية، والمطابخ، والحمامات، والإضاءة، والديكور مع مشتري قطاع الضيافة والقطاع الخاص و قطاع التجزئة.

وبهذا الصدد قالت إيلين أوكونيل، نائب رئيس للتصميم والضيافة في دي أم جي إيفينتس :"خلال برنامجنا المثير من المؤتمرات وجلسات الحوار الجانبية التي تناولت قضايا متعددة مثل مستقبل التصميم وتغير مكان العمل، يسرنا أن نرحب بالعدد الكبير من الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث كانَ أكثر من ٪21 من زوار هذه النسخة من إنداكس قادمون من خارج الدولة، بينما حضرَ أكثر من ٪79 من منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأنا بالعودة إلى الأحداث المباشرة."

يقدم الحدث الذي إستمرَ على مدار ثلاثة أيام، ويتم تنظيمه في دبي منذ عام 1991، أكبر حدث تجاري لتوسيع الشبكات في قطاع الهندسة المعمارية والتصاميم في الشرق الأوسط بأكمله في منطقة ديناميكية فريدة من نوعها.

كما اضافت إيلين أوكونيل، نائب رئيس التصميم والضيافة في دي أم جي إيفنتس: "لا يوجد حدث آخر يوفر مثل هذا الوصول المباشر والشامل إلى المشترين الجادين في هذا السوق المتميز كما يفعل إنداكس، فقد لاحظنا إعتماد المشترون على المعرض لشراء كل شيء بدءاً من الأثاث وصولاً إلى الملحقات والديكورات والقطع ذات الإصدار المحدود. يحصل المحترفون من جميع أنحاء صنّاع التصاميم الداخلية على فرصة فريدة للتواصل مع الخبراء والزملاء".

وبالإنتقال من مكانة إلى أخرى اقوى، يضمن الحدث التجاري لعام 2022 ميزات مُلهمة ومؤتمرات وجلسات حوارية مثمرة. فقد شملت فعاليات هذا العام تركيبات تصاميم إستثنائية من بعض أفضل المواهب في المنطقة، بما في ذلك "الحالة الذهنية" التي صممتها أو دي جي ديزاينز وأنشئتها شركة ديبا و ستريتش سيلينج، و "بركة النقاء" التي صممتها كريستينا زانيك للاستشارات وبناها بوند إنتيريورز و "شعاع الضوء" التي تم تصميمها بواسطة وكالة التصميم والعلامات التجارية براند كرييتف كوزنتينو وبناها ديزاين إنفنتي .

وقد جمعَ معرض إنداكس لهذه السنة في مؤتمر (إنداكس ديزاين تالكس)، وقمة تصميم العمل، ومنتدى ريادة قطاع التجزئة الجديد، قادة ومفكري الصناعة في سلسلة من جلسات الحوار والمناقشات الحي حول مواضيع مهمة تركز على قطاع التصميم والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الحضور. كما تضمنت بعض الجلسات الرئيسية من الحوارات نصائح حول كيفية قيام المهندسين المعماريين والمصممين استكشاف عالم الميتافرس واتقان التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن التحول إلى مشاريع أكثر استدامة.

وقد كان من الجديد في نسخة عام 2022 من المعرض، هو تقديم منتدى ريادة قطاع التجزئة معلومات مخصصة وناقشات نقدية لتجار التجزئة لمنتجات الديكورات الداخلية في الشرق الأوسط مع زيادة عدد مشتري التجزئة الذين حضروا المعرض، فقد أتاح المعرض فرصة لقادة التجزئة والمشترين لاكتشاف أحدث توجهات المستهلكين، واستراتيجية الخدمات اللوجستية وتقنيات الشراء التفصيلية.

وأضافت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي ام جي إيفينتس : "لقد غمرنا المستوى العالي من المواهب وقادة الصناعة الذين حضروا هذه النسخة من المعرض، إذ لايزال إنداكس معرضاً لابد من حضوره، لأن يسمح لمجتمع التصميم بالإجتماع معاً لمناقشة أحدث المواضيع والتوجهات التي تؤثر على الصناعة مع منح المشترين الجادين الفرصة للوصول إلى أحدث المنتجات التي تم إطلاقها."

ومن المقرر أن يعود إنداكس إلى دبي العام المقبل في تاريخ 23-25 من مايو 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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