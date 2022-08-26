العين: نظّمت كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً "المعرض التوجيهي للطلبة" في الفصل الأول من العام الأكاديمي الجديد 2022-2023 ، في مبنى كلية تقنية المعلومات- طلاب بالحرم الجامعي، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية للكلية وعدد من الطلبة.

وأوضح الدكتور سالم الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة أن المعرض التوجيهي للطلبة يهدف إلى منح الطلبة المستجدين التوجيه الكافي حول اختيار تخصصاتهم بعد الانتهاء من المساقات التمهيدية، حيث يعمل فريق مُختص من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة من كلّ تخصّص على إعطاءهم تفاصيلاً مُهمّة حول التخصّصات المميزة المتاحة لهم، وأشار : "بلغ عدد الطلبة الجدد المُسجّلين في كلية الهندسة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي 956 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس، و103 طالباً وطالبة في برامج الماجستير، إضافة إلى 36 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه".

وتسعى كلية الهندسة وفق خطتها الاستراتيجية العلمية ليكون فيها التعليم الهندسي والابتكار عنصران أساسيين للنجاح، واستقطاب طلبة الجامعة من المبدعين والمبتكرين للتعرّف على مختلف البرامج الدراسية والأكاديمية، والتخصّصات العلمية في الأقسام المختلفة للكلية ومراكزها العلمية البحثية. ويُعدّ المنهج التعليمي لبرامج كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة غنياً بفرص التعلم التجريبي التي تعزز ثقافة الابتكار الهندسي، وتضم كلية الهندسة خمسة أقسام علمية رئيسية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

كما تطرح الكلية برامج جديدة لطلبة البكالوريوس لمواكبة التطور العلمي على مستوى الجامعات العالمية في تخصص الهندسة المعمارية والهندسة الكيميائية وهندسة البترول والهندسة المدنية والبيئية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات والهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران.

والجدير بالذكر أن برامج البكالوريوس معتمدة من لجنة الاعتراف الأكاديمي الدولي ABET، بالإضافة إلى دور وجهود الهيئة التدريسية والإدارية من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة في دعم الجودة العالية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا واعتمادها عالمياً.

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