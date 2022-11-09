أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، عن إطلاق النسخة الرابعة والعشرون من برنامج تحدي التداول الاستثماري "تريدكويست" لطلبة المدارس الثانوية والجامعات للعام الدراسي 2022-2023، والذي يهدف إلى إكساب الطلبة المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال، وتحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.

وقد حضر إطلاق النسخة الرابعة والعشرون من البرنامج كل من الطلبة المشاركين، والممثلين عن المدارس والجامعات، بالإضافة إلى مرشدي الاستثمار الذين سيقومون بتوجيه وتدريب الطلبة خلال البرنامج. وبعد إتمام ستة أشهر من التدريب المتواصل والإرشاد الاستثماري، ستحصل الفرق الثلاثة الأوائل من كل فئة (ما مجموعه 9 فرق فائزة) على مجموع جوائز نقدية تبلغ 30,000 دينار بحريني.

وتضم نسخة برنامج "تريدكوسيت" لهذا العام الدراسي 27 فريقاً طلابياً، منها 10 مدارس خاصة، و10 مدارس حكومية و7 جامعات.

وتشمل فرق المدارس الخاصة كل من: مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية - البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النسيم الدولية، ومدرسة الألفية الجديدة، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة سانت كريستوفر ومدرسة الوسام. في حين تشمل فرق المدارس الحكومية: مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين، ومدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، ومدرسة الحد الثانوية للبنات، ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة الثانوية للبنات، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة سترة الثانوية للبنات، ومدرسة التعاون الثانوية للبنين. ولأول مرة يشارك طلبة المسار التجاري المطور بمدارس التعليم الفني والمهني في برنامج "تريدكويست".

في حين تشمل فرق الجامعات كل من: الجامعة الأهلية، والجامعة الأمريكية بالبحرين، وبوليتكنك البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والجامعة البريطانية في البحرين، وجامعة البحرين وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "تنظم بورصة البحرين العديد من البرامج التوعوية التي تتركز حول الثقافية المالية حيث تهدف هذه البرامج إلى تحقيق الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتماشى مع إطار عمل الاستدامة لدينا والمنضوي تحت مظلة الجانب "الاجتماعي" من معايير الاستدامة لضمان المشاركة الفاعلة في "الاستثمار المجتمعي والتثقيف المالي"، وتعد الثقافة المالية أحد محاور نموذج أعمالنا الخاص بالقضايا ذات الأهمية والمتعلقة بإطار عمل الاستدامة، وهو ما يعزز أهمية مجموعة برامج التوعية المالية والتي يعد برنامج "تريدكويست" واحداً من برامجها الرائدة."

وأضاف: "يأتي برنامج "تريدكويست"، استكمالاً لبرامجنا الأخرى والتي تتضمن برنامج المستثمر الذكي، وأكاديمية الاستثمار وبرنامج أسواق المال للتدريب المهني، وهو ما يؤكد التزامنا ببرامج التوعية المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة البرامج تأتي استكمالاً لمبادرات البورصة العالمية التي تشارك بها بورصة البحرين، بما في ذلك مبادرة قرع الجرس لنشر الثقافة المالية التي ينظمها اتحاد البورصات العالمية.

وتشمل قائمة رعاة البرنامج الرعاة الاستراتيجيين: صندوق العمل "تمكين" والمصرف الخليجي التجاري، والرعاة من الفئة البلاتينية: البنك الأهلي المتحد وبنك ABC وبنك البحرين الوطني، والرعاة من الفئة الذهبية: شركة الإثمار القابضة وسيكو ش.م.ب.(م)، والرعاة من الفئة الفضية: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا) وبنك البحرين والكويت وبنك الخليج الدولي وبيت التمويل الكويتي-البحرين وبنك الخليج المتحد، والشريك المعرفي: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

الجدير بالذكر أن برنامج تحدي التداول الاستثماري "تريدكويست" هو برنامج تحدي افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية، وقد تم إطلاقه في العام 1997 بالتعاون مع المؤسسات المالية والجهات التعليمية. ويتم دعم البرنامج بشكل كبير من قبل العديد من البنوك والمؤسسات المالية. ويقام البرنامج على مدار ستة أشهر، ويتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، يتم من خلالها تقييم أداء الفرق في نهاية كل مرحلة من قبل لجنة خاصة وفقًا لمعايير وقواعد البرنامج. ويركز التقييم أساسًا على استراتيجية الفريق واستثماراته، والأداء المالي، والتعاون والتنسيق العام بين أعضاء الفريق. ويحضر الطلبة المشاركين في البرنامج ورشة عملية حول آلية التداول في الأسواق والتي تعقد في قاعة محاكاة التداول بمقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

#بياناتشركات

- انتهى -