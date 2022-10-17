100 جامعة عالمية وجهات حكومية وخاصة

فرص وظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وقطاعات المصارف والمالية

أبرز وأحدث برامج التعليم العالي والعديد من المنح الدراسية

الشارقة : تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يومي (الثلاثاء والأربعاء) القادمين فعاليات النسخة الـ 24 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة الـ18 من معرض "التعليم الدولي 2022، اللذان ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي ستعرض العديد من فرص التوظيف والتطوير المهني.

ويقدم المعرض الوطني للتوظيف الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة بين 18- 20 أكتوبر الجاري العديد من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار والاتصالات، وغيرها من الوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، كما سيشهد الحدث تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجيين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ومساعدتهم على تحديد واختيار العمل الذي يتلاءم مع مهاراتهم وضمان نموهم الوظيفي.

أحدث برامج التعليم

في حين يشهد معرض التعليم الدولي الذي تنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وذلك خلال الفترة بين 19- 22 أكتوبر الجاري، مشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، والتي ستقدم خلال المعرض المئات من أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم، إلى جانب حضور كبير ومتميز للجامعات الإماراتية، فضلا عن مشاركة أعرق الجامعات من بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والهند، متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات العليا والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

تطوير رأس المال البشري

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي يشهد هذا العام أكبر توسع له من حيث عدد العارضين المشاركين، معززاً مكانته العالمية والإقليمية كأحد أهم الأحداث المتخصصة في التعليم العالي والدراسات والذي يحظى باهتمام شريحة واسعة من مجتمع الطلبة ومؤسسات التعليم الأكاديمي المحلية والدولية في ظل الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم على مستوى المنطقة وخاصة في دولة الإمارات التي تعتبر التعليم أحد أهم أولوياتها، وذلك في سعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، حيث يوجد في دولة الإمارات 37 من أفرع الجامعات الدولية، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم، كما تمتلك أكبر عدد من المدارس الدولية في المنطقة بنحو 624، مشيراً إلى أن تزامن مواعيد تنظيم المعرض الوطني للتوظيف ومعرض "التعليم الدولي 2022، يشكل مبادرة مبتكرة يسعى من خلالها المركز إلى المساهمة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ورفع إمكانات وتعزيز قدرات الموارد البشرية المواطنة من خلال تحقيق الاستثمار الأفضل في طاقات الشباب وأفضل مخرجات التعليم.

ويستقبل المعرض الوطني للتوظيف زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، بينما يفتح معرض "التعليم الدولي 2022"، أبوابه للزوار يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً ويومي الجمعة والسبت من 3 عصراً حتى 9 مساءً.

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