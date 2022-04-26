· يسلط معرض سوق السفر العربي 2022 الضوء على "مستقبل السفر والسياحة الدولية"

· تشمل فعاليات أسبوع السفر العربي كلاً من سوق السفر العربي و قمة الاستثمار السياحي ومنتدى أرايفال دبي وفعالية ILTMالعربية

· ستشهد نسخة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة التي تمنح فرصة التنافس للحصول على تمويل إضافي بمبلغ 500.000 دولار أمريكي

· ستكون مساحة العرض أكبر بنسبة 85٪ مما كانت عليه في نسخة العام الماضي من المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض سوق السفر العربي للانعقاد مجدداً في دبي في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو 2022، حيث يشهد الحدث هذا العام مشاركة 1500 عارض وممثلين من 112 وجهة عالمية، ومن المتوقع حضور حوالي 20,000 زائر، وسيتبع النسخة الحضورية من المعرض انعقاد النسخة الافتراضية منه التي ستنعقد من يوم الثلاثاء 17 إلى يوم الأربعاء 18 مايو 2022.

وستشكل الدورة التاسعة والعشرون من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيضم معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولية" عدد كبير من الجلسات والفعاليات، مما يتيح لمتخصصي الصناعة من جميع أنحاء العالم مناقشة

الاتجاهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر والنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياحية والمزيد غيرها.

وبهذه المناسبة علقت كيري برينس، المديرة التنفيذية للنمو لدى شركة آر إكس العالمية قائلة: من المتوقع أن ترتفع نفقات السفر التجاري في الشرق الأوسط بنسبة 32٪ هذا العام، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، حيث تؤكد هذه الأرقام على المشاعر الإيجابية التي عشناها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت برينس قائلة: "هذا بطبيعة الحال يبشر بالخير لنسخة أخرى ناجحة من معرض سوق السفر العربي، مما يوفر حافزًا لوضع صناعتنا بثبات على الطريق نحو التعافي القوي والمستدام جنبًا إلى جنب مع شركائنا في دائرة السياحة والاقتصاد بدبي وبالطبع مركز دبي التجاري العالمي."

ستضم الجلسة الافتتاحية التي سيديرها إيليني جيوكوس من قناة سي إن إن العالمية، كلاً من: عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس وجوكيم جان سليفير، رئيس سلسلة فنادق هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

ستكون مساحة أرضية المعرض في نسخة هذا العام أكبر بنسبة 85٪ مما كانت عليه في نسخة العام الماضي من الحدث، ويعزى هذا التوسع في العديد من المناطق الخاصة بالقطاع والمنطقة، بما في ذلك فعالية ترافبل تك (380٪) والفنادق (71٪) ومنطقة الشرق الأوسط (57٪) وأفريقيا (56٪) وآسيا (50٪) وأوروبا (49٪).

وبهذه المناسبة قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على أن تكون جزءاً رئيسياً من معرض سوق السفر العربي، الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتعلقة بالسياحة والسفر. وتتيح لنا هذه المشاركة مناقشة فرص النمو المستدام لقطاع السياحة وذلك بما يتماشى مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وأضاف كاظم قائلاً: "واصلت دبي تقدمها ونموها منذ استئنافها لأنشطتها الاقتصادية واستقبال الزوار الدوليين في شهر يوليو 2020، وقد ساهمت الجهود المشتركة من تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال البناء على هذا الزخم عاما بعد عام، وهو ما ساعدنا في تحقيق نجاح لافت لمعرض إكسبو 2020 دبي. وإننا نرّحب بشركائنا وكذلك المتخصصين والعاملين في قطاعات السياحة والسفر والطيران والضيافة وغيرها لمشاركة الخبرات والآراء وأفضل الممارسات التي من شأنها التسريع من وتيرة نمو قطاع السياحة خلال مرحلة ما بعد الجائحة. وإنه في الوقت الذي تساهم به جهود دبي بتعافي قطاع فعاليات الأعمال العالمية، فمن المهم كذلك إظهار الدور المميز لشركائنا في القطاعين العام والخاص وما قدموه لتعزيز الثقة لدى المسافرين وجعل دبي وجهة دولية آمنة ومفضلة للزيارة".

بدورها علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "سيشهد معرض سوق السفر العربي 2022 ظهور مجموعة متنوعة من قادة الصناعة على المسرح العالمي، وتقديم رؤى مستقبلية من قبل نخبة من الخبراء حول الاتجاهات والتحديات والفرص من جميع أنحاء قطاعنا".

وأضافت كورتيس قائلة: "توفر دبي بيئة لا مثيل لها لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل على دفع عجلة التقدم في مجال السفر والسياحة والضيافة، حيث يعد التطوير والتنفيذ الفعال للتكنولوجيا أمرًا ضروريًا لعمليات صناعتنا اليومية بالإضافة إلى استدامتها ونجاحها على المدى الطويل".

ومن بين العديد من الأحداث البارزة في المعرض، فعالية ترافيل تك الذي تم تجديده وتغيير علامته التجارية، والذي كان يُطلق عليه سابقًا ترافيل فورورد، والذي شهد توسعًا سنويًا بنسبة 400٪ تقريبًا، بالإضافة إلى أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر، سيستضيف مسرح ترافيل تك سلسلة من الندوات والمناقشات والعروض التقديمية التي ستسلط الضوء على المسارات الطويلة الأمد للسياحة في الشرق الأوسط.

كما سيتم إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك خلال معرض سوق السفر العربي 2022 والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

وأردف كورتيس قائلة: "ولهذا السبب، يتعاون معرض سوق السفر العربي 2022 مع AladdinB2B وDraper Associates معاً، حيث نهدف إلى المساعدة في تبنّي جيل جديد من الابتكار الصناعي، كما نعتقد أن سوق السفر العربي 2022 سيكون بمثابة حاضنة مثالية تشتد الحاجة إليها للتكنولوجيا والابتكار في المستقبل من خلال الاستفادة من مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للابتكار والاستفادة من ظاهرة الشركات الناشئة المستمرة في المنطقة".

ستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية والصين والهند وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

وسيستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

ستتضمن قمة الاستثمار السياحي الشرق الأوسط في معرض سوق السفر العربي 2022 تقديم رؤى مستقبلية من قبل نخبة من الخبراء مثل: جيرالد لوليس، مدير المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار وسفير المجلس العالمي للسفر والسياحة، وإدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا والدكتور طالب الرفاعي، رئيس المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووفي هذا السياق علقت كورتيس قائلة: "نتطلع بشدة إلى الترحيب بالمتحدثين من المجلس العالمي للسفر والسياحة ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وقطر للسياحة، ناهيك عن مجموعة واسعة من العلامات التجارية الإقليمية والدولية، حيث ستضم نسخة هذا العام ممثلين عن طيران الاتحاد والخطوط

الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة بوينغ للطيران ومجموعة إعمار للضيافة ومجموعة فنادق راديسون وغيرها الكثير".

وسيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 مايو 2022، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم الذين لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

وتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم بفضل اتباع إجراءات صارمة لضمان سلامة السياح وإجراءات السفر في كل مرحلة ابتداء من الوصول إلى المغادرة، وتلتزم إمارة دبي على غرار الإمارات المجاورة لها بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة، حيث أشاد المجلس العالمي للسياحة والسفر بإدارتها الناجحة للجائحة ومنح المدينة ختم السفر الآمن بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2022 دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة، ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي، وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.

وتعليقًا على النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي 2022، قال الشركاء الاستراتيجيون للمعرض:

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجاري في طيران الإمارات: "ينصبُّ تركيزنا في طيران الإمارات على إعادة بناء شبكتنا وإمكاناتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومساعدة الصناعة على التعافي من خلال التعاون الوثيق والشراكات الهادفة والاستثمار في المستقبل لتعزيز مكانتنا على أسس أقوى. وبصفتنا شركاء دائمين مع سوق السفر العربي، فإننا نتطلع بتفاؤل إلى أكبر دورة من هذا الحدث بعد

الجائحة، وبعودة السياحة والسفر على نحو أفضل هذا العام، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لهذا القطاع الحيوي. كما نؤكد أننا على استعداد تام للتعامل مع الصناعة بأحدث وأفضل منتجاتنا المتميزة وتلبية الطلب الكبير على السفر، بينما نمضي قدماً على درب التعافي".

من جهته قال مارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: "نجحت دبي في الحفاظ على مستويات الإقبال السياحي الكبير باعتماد منهجيةٍ استراتيجيةٍ وتقدمية، في حين أسهمت منصات تعاونية مثل سوق السفر العربي في الارتقاء بجهودنا للوصول إلى كامل إمكانات المنطقة. ويسرّنا أن نكون شريك الفنادق الرسمي مجدداً، لما يحمله ذلك من قيمة كبيرة لنا فيما يتعلق ببناء علاقات راسخة تعزز أواصر التعاون مع الجهات المعنية لإعادة رسم ملامح القطاع، ويشهد العام الحالي انتعاش القطاع بشكلٍ ملحوظ، ونتطلع لتسريع جهودنا وتحقيق مزيدٍ من النجاح من خلال مواكبة أحدث التوجهات والاحتياجات في قطاع الضيافة في ضوء العصر الجديد لقطاعي الضيافة والسفر".

للمزيد من المعلومات عن سوق السفر العربي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: releases/-press-https://hub.wtm.com/category/press/atm

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول معرض سوق السفر العربي يرجى الضغط على الرابط التالي:

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#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق

المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-.wtm.com/atm/enwww

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية:

تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد

إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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