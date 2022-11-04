يُقام معرض المجوهرات والساعات 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر.

يستضيف المعرض 110 عارضاً من مختلف أنحاء العالم ضمن جناحين، يمتدان على مساحة إجمالية تعادل 9,243 متراً مربعاً.

سجلت نسخة هذا العام زيادة ملحوظة في عدد العارضين المشاركين بنسبة 21% مقارنة مع العام الماضي.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كشفت اللجنة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات 2022 في أبوظبي، أن النسخة الـ 29 ستشهد مشاركة أكثر من 110 عارضاً من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من الإمارات والهند وإيطاليا ولبنان والأردن وعُمان وغيرها الكثير من دول العالم.

يقدم الحدث الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر، لزواره هذا العام تجربة فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، عبر جناحين يمتدان على مساحة إجمالية تعادل 9,243 متراً مربعاً، وتشمل معرض التصميم الدولي، ومعرض التصميم الإماراتي.

تسجل نسخة هذا العام زيادة ملحوظة في عدد العارضين المشاركين بنسبة 21% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة لإقبال الجمهور على شراء الذهب والمجوهرات، بصفتها سلعة قيمة لاستثمار المال وادخاره، وهذا يعود للضغوط الاقتصادية التي خلفتها الجائحة الصحية العالمية والتي غيرت من ترتيب الأولويات، إذ أصبحت المجوهرات والحلي قطعاً فريدة تسعى النساء لشرائها والتزين بها في مختلف الأوقات دون الاقتصار على الأعراس وحفلات الخطوبة، لما يمتلكه المعدن الأصفر من سحر وبريق يخطف الأبصار. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة يورومونتور انترناشيونال ارتفع معدل التداول بالمجوهرات في سوق دولة الإمارات منذ عام 2017 من 10,895.9 مليون درهم إماراتي ليصل في عام 2022 إلى11,735.7 مليون درهم إماراتي، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الصعود خلال السنوات القادمة لتصل في عام 2027 إلى 14,263.6 مليون درهم إماراتي.

سطر المعرض نجاحاً منقطع النظير منذ انطلاقه، في استقطاب أشهر العلامات التجارية والمصممين البارزين، ليغدو الحدث منصة لاستعراض أهم الإبداعات الفنية التي صاغتها أنامل المصممين بشغف وإتقان لإظهار جمال المعدن الأصفر المزين بالألماس، وتنتهز العديد من دور صناعة المجوهرات والساعات الفرصة لإطلاق مجموعاتها الخاصة التي لم يسبق عرضها، ليكون فرصة للزوار لاكتشاف أحدث خطوط الموضة.

وفي هذا الصدد صرح محاسن حنيفة، مدير الفعالية: " يشكل معرض المجوهرات والساعات منصة تستقطب عشاق المعدن الأصفر، والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، والمصممين الواعدين".

وأضاف: " نتطلع أن توفر نسخة هذا العام تجربة ثرية لكل من المشاركين والزوار، لنضيف نجاحاً جديداً إلى سجلنا الحافل منذ العام الأول لانطلاق المعرض".

يفتح معرض المجوهرات والساعات أبوابه للتسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني هنا، كما يمكن التسجيل عند البوابة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، للحصول على بطاقة الدخول والاطلاع على آخر صيحات المجوهرات الفريدة والساعات الأنيقة.

يمكنكم التسجيل مجاناً لزيارة المعرض عبر الرابط الإلكتروني الموضح أدناه:

https://bit.ly/3rhJpe4

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