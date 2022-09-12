العين: تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الحادية عشرة لـ "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022" في الفترة من 26-29 سبتمبر الجاري، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز إكسبو الشارقة، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال الحكومي من داخل وخارج الدولة، لمناقشة تبنّي أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصال الحكومي، والمساهمة في بناء منظومة جديدة في فكر الاتصال الحكومي تستفيد منها المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال، ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أيضاً.

وتشارك جامعة الإمارات هذا العام بعدد من الجلسات النقاشية حول أبرز الاتجاهات والنظرة المستقبلية للصناعات الإبداعية، ومستقبل كليات الإعلام، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في مخرجات التعليم ، وكيفية توظيف مهارات طلبة كليات الإعلام، ودور الموظف الشامل في تحقيق استراتيجيات الاتصال الحكومي. بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاعات وإدارات الاتصال المؤسسي في جامعات الدولة وبحث سبل التعاون والتطوير بين مؤسسات الدولة ومدراء ومسؤولي الاتصال المؤسسي في هذه الجامعات، علاوة على إطلاقها مشروعين مبتكرين في مجال الإعلام خلال المنتدى.

وعلى هامش المنتدى، تُنظّم الجامعة "تحدي الجامعات" بالشراكة مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وجائزة الشارقة للاتصال حول أفضل مبادرة لموظفي المستقبل، حيث تتنافس 8 جامعات في الدولة للحصول على جائزة التحدي التي سيتمّ إعلان الفائزين فيها خلال اليوم الختامي للمنتدى. وتمّ تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى تقدر بقيمة 25 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الثاني، و15 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الثالث.

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