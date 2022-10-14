مهرجان المشجّعين الرسمي"بود إكس فيفا" يستقبل 10 آلاف شخص في دبي هاربر بالتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دبي مهرجان المشجعين الرسمي "بود إكس فيفا"، وهو أحد المهرجانات الرسمية الثلاثة للمشجعين في العالم، الذي يستقبل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع يومياً في وجهة "دبي هاربر" البحرية، متيحةً الفرصة أمام الزوار وعشاق كرة القدم للاستمتاع بالإطلالات المميزة لمعالم دبي المذهلة، والتجارب الترفيهية الفريدة، مع الشاشات الضخمة المصممة خصيصاً بمساحة 330 متر مربع والمزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة. ويمكّن هذا المهرجان الحصري الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط عشاق كرة القدم من التواجد في قلب الحدث طوال فترة بطولة كأس العالم 2022 في قطر. كما يتيح المهرجان، الذي تقدمه علامة "بدوايزر" التابعة لشركة "إيه بي إنبيف"، للزوار فرصة الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية الغامرة التي توفرها أحدث التقنيات، إلى جانب الإطلالات الخلابة لدبي. وتمثل علامة أديداس ودبي هاربر الشركاء الرسميين للمهرجان. وستقام مهرجانات رسمية لمشجّعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في كل من لندن وميكسيكو سيتي وريو دي جينيرو وساو باولو وسيول.

ويأتي هذا المهرجان المميز الذي قامت شركة براغ بتصميمه وإنتاجه، ليحيي شغف مشجّعي كرة القدم ويحوّل مساحة دبي هاربر إلى مسرح فاخر لفعاليات كرة القدم والتجارب الترفيهية. ويستقبل المشجّعين من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. ويعتبر هذا المهرجان واحداً من أصل ثلاثة مهرجانات المشجّعين الرسمية "بود إكس فيفا" فقط المنتشرة حول العالم. وصُمّمت نسخة المهرجان الخاصة بالشرق الأوسط لتوفّر مكاناً مثالياً للراغبين في الحصول على تجربة مشاهدة كرة قدم غامرة ومميزة.

ويضمّ المهرجان مجموعة من العروض المباشرة المحلية والعالمية ومنسقي الأغاني "الدي جي" الذين سيقدمون فقرات ممتعة ما بين المباريات وكذلك بعد نهاية المباراة الأخيرة لكل يوم بأجواء موسيقية وترفيهية. كما يستضيف مجموعة من الأنشطة و الألعاب التنافسية، بما في ذلك التجارب الترفيهية الحصرية من أديداس، إذ من المقرر أن يكون المهرجان الوجهة المثالية للاستمتاع بأجمل لحظات كأس العالم. وتهدف الأجواء الترحيبية للمهرجان إلى جمع مشجعي الرياضة العالمية، ضمن أجواء مهرجانية مبتكرة مليئة بالموسيقى الرائعة والتجارب الترفيهية المتنوعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تفخر دبي باختيارها من بين ستة مدن لاستضافة مهرجان المشجعين الرسمي لـ ‘فيفا‘، ولا سيما مع هذا الزخم الكبير الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تُقام للمرة الأولى في المنطقة. وتزامناً مع استعداداتنا لاستقبال جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة، تساهم الفعالية، التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في دبي هاربر، في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما يعزز نمو السياحة الرياضية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما تتكامل هذه الفعالية مع العروض الترفيهية والرياضية وتجارب أسلوب الحياة المتنوعة التي تعتزم دبي توفيرها للسكان والزوار خلال موسم كأس العالم".

ويتيح هذا المهرجان المميز الفرصة أمام الضيوف لاستكشاف عروض المأكولات والمشروبات الفريدة، أثناء الاستمتاع بالحدث الرياضي الأبرز في العالم. وتضمّ القائمة بعض الوجبات الخفيفة وأصناف شطائر البرجر الشهية والمقبّلات اللذيذة والمشروبات.

وتعتزم أديداس، بصفتها شريكاً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم، توفير مساحة تجريبية تبلغ 1050 متر مربع داخل منطقة المشجعين الرسمية، تتيح لعشاق كرة القدم مشاهدة مباريات كرة القدم واختبار المنتجات المميزة ومقابلة لاعبيهم المفضلين والتسوّق لشراء المنتجات المحلية. ويشكل مخيم الرحلة تجربة ترفيهية فريدة ومساحة غامرة للعلامات التجارية تتيح لها زيادة الإقبال على كرة القدم، من خلال الأنشطة التفاعلية مع أندية ومجتمعات كرة القدم في المنطقة، إلى جانب التجارب الحصرية للبيع بالتجزئة ومساحات صناعة المحتوى.

ومن المتوقع أن يكون مهرجان المشجعين الرسمي "بود إكس فيفا" في منطقة دبي هاربر، الفعالية الأفضل للزوار ذوي ال 21 عاماً وما فوق. ويبدأ المهرجان باستقبال الزوار يومياً قبل ساعتين من انطلاق المباراة وحتى الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، كما يوصى الزوار باستخدام وسائل النقل العامة لهذه الفعالية المميزة.

لمزيد من المعلومات حول مهرجان المشجعين الرسمي بود إكس فيفا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.budxfifadubai.com أو منشن @budxfifadubai على منصة انستغرام.

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معلومات حول براغ

براغ هي شركة متخصصة بالتجارب الإبداعية، تعمل على ابتكار أنماط اجتماعية لتقديم أفكار ومفاهيم جديدة كلياً للفعاليات المختلفة. ومن خلال احتضان هذه الطاقة الإبداعية لتقديم محتوى يليق باسمها، تعمل براغ على إطلاق فعاليات وعروض حية تسهم في الارتقاء بمستويات العلامات التجارية والمجتمعات على حد سواء. تتضمن محفظة الشركة مجموعة من المشاريع الفريدة، يُذكر منها أُمسيات خالدة خلال إكسبو 2020 دبي وقرية الأنمي في موسم جدة 2022 وفاشن فورورد وملتقى دي ثري ومهرجان سول دي إكس بي وتحدي دبي للياقة وفعالية كانتين الشاطئ ضمن مهرجان دبي للمأكولات، بالإضافة إلى حفلات النجوم إنريكي إجليسياس ودوا ليبا وروبي ويليامز.

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معلومات حول أديداس

أديداس هي شركة عالمية رائدة متخصصة بصناعة الأحذية والألبسة والإكسسوارات الرياضية المبتكرة، وتهدف إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع على مستوى العالم. وتحرص أديداس على تصميم منتجات عالية الجودة ترتقي بقوة وأداء وسرعة الرياضيين، بالإضافة إلى تصنيع مجموعة من المنتجات الكلاسيكية والعصرية.

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معلومات حول دبي هاربر

تعدّ دبي هاربر منطقة مميزة على الواجهة البحرية، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهةٍ ترفيهية عالمية المستوى. وترتقي الوجهة الفاخرة بأسلوب الحياة في المنطقة بفضل موقعها المتميز وإطلالاتها الخلابة، وتوفر مجموعةً واسعة من المرافق والمنشآت البحرية التي تتضمن وحدات سكنية فاخرة ومتاجر البيع بالتجزئة ووجهات الضيافة الفريدة إلى جانب مرافق الرسو الشاملة. وتبعد دبي هاربر ما يزيد قليلاً عن 30 كيلومتراً عن مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، كما تتميز بقربها من المرافق الترفيهية الشهيرة في دبي، بما فيها نخلة جميرا وبرج العرب وإكسبو 2020 دبي. وتحتضن المنطقة مجموعةً من أبرز الوجهات في دبي، مثل دبي كروز ترمينال، المنشأة العالمية المستوى التي تضم بنائين مخصصين لأنشطة الرحلات البحرية، ومرسى دبي هاربر، أكبر مرسى في المنطقة. كما تحتضن المنطقة إعمار بيتشفرونت، المجمع السكني الفاخر على الواجهة البحرية، والذي يوفر للسكان وصولاً حصرياً إلى الشاطئ وأسلوب حياة بحرية فاخراً؛ وسكاي دايف دبي، الشركة الرائدة في القفز الحر والتي تقع في قلب المنطقة. ومن المتوقع أن تستقطب المنطقة الفريدة مجموعةً واسعة من الفعاليات المحلية والعالمية على مدار العام. وتقوم شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطور الرئيسي لمشروع دبي هاربر، باستثمار مواردها لتكون المحرك الرئيسي في تحويل دبي هاربر إلى وجهةٍ بحرية استثنائية.

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