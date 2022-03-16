زيارة كاثلين نيدا ميندرس وعائلتها إلى جناح الفلبين” البانجكوتا” في إكسبو 2020 دبي، احتفل الجناح باستقبال الزائر رقم مليون وذلك في إنجاز تاريخي يضاف إلى قائمة إنجازات أحد أكبر أجنحة إكسبو

مليون زائر إنجاز يؤكد نجاح جناح الفلبين في جذب اهتمام زوار إكسبو 2020 دبي لقصة ماضي الفلبين العريق القائمة على المحبة للتواصل والممتدة عبر 4,000 سنة

أطلق جناح البانجكوتا عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية المليئة بالمرح المستمدة من تاريخ ثقافي عريق للزوار قبل الموعد النهائي من انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجل جناح الفلبين "بانجكوتا" في إكسبو 2020 دبي أكثر من مليون زائر منذ بداية الحدث العالمي حتى الأسبوع الجاري، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذبًا للزائرين، مؤكدا على أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن رسالة الجناح الرئيسية والفريدة المتمثلة في “الاستدامة الثقافية" وطريقة العرض الشيق إلى جماهير إكسبو العالمية.

بزيارة كاثلين نيدا ميندرس وعائلتها إلى جناح "البانجكوتا"، احتفل الجناح باستقبال الزائر رقم مليون وذلك في إنجاز تاريخي يضاف إلى قائمة إنجازات أحد أكبر أجنحة إكسبو. واحتفالا بهذه الزيارة، أهدى جناح الفلبين للعائلة حقيبة هدايا خاصة مليئة بـ"وجبات بانجكوتا"، وهي مأكولات من الطراز العالمي مع لمسة جديدة يتم شحنها مباشرة من الفلبين.

وبهذه المناسبة، أكدت روسفى جايتوس الوزيرة المساعدة في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، والمفوضة العامة المناوبة للجناح الفلبيني: يؤكد هذا الإنجاز اهتمام زوار إكسبو 2020 دبي بالفلبين إذ يرسم الجناح صورة جاذبة للفلبين وسكانها، ويعكس تواصل الشعب الفلبيني عبر محيطات العالم، في مسيرة تمتد إلى 4 آلاف سنة من الاستدامة الثقافية."

وأضافت: "يميز جناح الفلبين نفسه بمظهره الفريد ورسالته التي تشارك قصة الفلبينيين ورحلتهم التي تمتد على مدى 4000 عام، كما يواصل العديد من الفلبينيين في الخارج السير على هذا المسار اليوم، خاصة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعيش ما يقرب من مليون فلبيني ويزدهرون ويساهمون في تنمية هذا البلد."

كما أشارت إلى أن اللجنة المنظمة لجناح الفلبين "البانجكوتا" قد نظمت عددًا كبيرًا من الفعاليات للاحتفال بالعلامات التجارية للفلبين في مجالات الطعام واللياقة والمرح، والتي يمكن للزوار التطلع إليها في الفترة التي تسبق موعد انتهاء معرض إكسبو 2020.

وأضافت جيتوس: "نحن فخورون بالانضمام إلى"نادي المليون" في إكسبو 2020 دبي والنجاح في كسب ثقة الزوار من خلال تقديم أنشطة ثقافية نابضة بالحياة تميز هذا الشهر في معرض إكسبو عن غيره."

معارض من وحي الجمال

على مدار الـ 6 أشهر، أشاد زوار جناح الفلبين بـ "هاليا" لدودلي دياز - وهي شخصية زرقاء كبيرة وجريئة ترحب بجميع الزوار عند دخولهم مبنى جناح الفلبين. كما أن الحلزون المصمم من قبل بيبي وكوكو آن، والمزين بأسماء فلبينيين من ثقافات مختلفة شكل "أكثر تصاميم الجناح شعبية"، وأعجب الزوار أيضا بمنحوتة "عاملون في الخارج" المصممة من قبل تشارلي كو، على أشكال بشرية تجسد الطيور والتي تمثل الفلبينيين في الخارج.

كما توافد الزوار على "مقهى مانجروف" والذي يقدم أفضل أطباق الفلبين بالإضافة إلى متجر" جولوكال x مارهايو" حيث يمكن للزوار اقتناء قطع تذكارية من الفلبين.

أنشطة مميزة

مهرجان المأكولات الفلبينية، حتى 30 مارس: يمكن للزوار الاستمتاع بمأكولات فلبينية مختلفة عند مدخل جناح الفلبين. ستعرض المطاعم الفلبينية بعض عروضها لـ "وجبات بانجكوتا" لمشاركة المذاق الأصيل للطعام الفلبيني اللذيذ بأسعار مخفضة والتي ستنقل الزوار إلى مطابخ الفلبين.

بارالومان، 18 مارس: حفل خاص بعد الظهر احتفالاً باليوم العالمي للمرأة حيث سيشاهد الزوار عرض ملون بألوان البنفسجي والأبيض داخل قاعات جناح الفلبين، وسيتبادل المتحدثون الملهمون من جميع أنحاء العالم رؤى حول تحفيز المرأة والابتكار، القيادة والرعاية الصحية والمزيد.

19 مارس: شهد استعداد مجموعة من المهندسين المعماريين مع رياضين دوليين من الفلبين في الساعة 10:00 صباحًا لماراثون الدولي القادم.

فنانون في بلازا أيام 20 و24 و27 و30 مارس: سيستمتع الزوار بصحبة موسيقيين وفناني أداء فلبينيين موهوبين سيضيفون أجواء من المتعة إلى مهرجان المأكولات الفلبينية.

مجموعة غنائية فلبينية مكونة من 17 فردًا موهوبًا من المقرر أن يتنافسوا في بطولة العالم للفنون الأدائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ستجذب الزوار ايام 20 و27 و30 مارس القادم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المتأهلين للتصفيات النهائية من "برنامج الفلبينيين المغتربين الموهوبون" الذي أقيم مؤخرًا في دبي في 5 مارس الماضي سيقدمون عرضًا حيًا في جناح الفلبين بلازا يوم 24 مارس.

المارثون الدولي النهائي، 26 مارس: عشاق اللياقة البدنية وعشاق الماراثون مدعوون للانضمام والمشاركة في الحدث النهائي للمارثون الدولي، سيشهد الماراثون، الذي يقوده المهندسون المعماريون الفلبينيون المتحدون في فرع دبي، عداءين من الفلبين إلى جانب أربع دول مشاركة أخرى يوم الأربعاء 26 مارس، الساعة 7:00 صباحًا.

الجمعية العامة للمعهد الفلبيني للمهندسين الكيميائيين، 27 مارس: سيعقد المعهد الفلبيني للمهندسين الكيميائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أول اجتماع عام له في "مقهى مانجروف" بالجناح الفلبيني. ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع معالجة مياه الصرف الصحي والأنظمة البيئية وريادة الأعمال المتعلقة بالتجارة الحلال.

تيلا بيليبيناس، 29 مارس: جزء من سلسلة مؤتمرات البانجكوتا الرفيعة المستوى المنظمة من طرف قسم العلوم والتكنولوجيا في سفارة الفلبين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستسلط مديرة المعهد الفلبيني لأبحاث المنسوجات، سيليا إلومبا، الضوء على صناعة النسيج من خلال عرض تقديمي بعنوان "المنسوجات تمكن الحياة من جديد: تيلا بيليبيناس" في 29 مارس الساعة 6:00 مساءً في قاعة تيرا.

حفل "شبكة جي إم أي"، 30 مارس: ستقدم "شبكة جي إم أي"، وهي شركة إعلامية فلبينية، بعضًا من فناني كابوسو الموهوبين الذين سيقدمون عروضهم في إكسبو 2020 دبي! كما ستقيم الشبكة لقاءً مع الفنانين في جناح الفلبين في الساعة 12 ظهرًا يوم 30 مارس. وفي نفس الليلة، سيقدمون عروضهم في مدرج دبي ميلينيوم، من الساعة 9:00 مساءً حتى 11:00 مساءً.

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عن البانجكوتا – الجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020

البانجكوتا "الشعاب المرجانية" هو الاسم المستوحى للجناح الفليبيني في اكسبو 2020 والذي سيقام من 1أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وإن الجناح الذي تم تشكيله بناءً على شكل البانجكوتا- المصطلح القديم لـ "الشعاب المرجانية" في اللغة الفلبينية - يسلط الضوء على الفلبين والتي تعتبر دولة أرخبيلية خلقت ثقافة جماعية بحرية تمتد آلاف السنين.

من خلال لفت الانتباه إلى الصفات الشبيهة بالشعاب المرجانية للفلبينيين - مثل التواصل والتكاثف - يقدم الجناح دليل حي على أولئك الأشخاص الذين يمكنهم بناء مجتمعات نابضة بالحياة في كل مكان في العالم.

وبما أن الفلبينيين مترابطين مع بعضهم البعض، على الرغم من وجود عدد كبير منهم في الخارج، فإن المسرح العالمي للفلبين سيقام رقميًا. وخلال الـ4000 عام الماضية، عندما انتشر أسلافهم الأسترونيزيون في جميع أنحاء جزيرة جنوب شرق آسيا ثم شرعوا عبر المحيط الهادئ، ما زال الفلبينيون مرتبطين بمحيطات العالم.

يترجم جناح الفلبين صورة فنية للزائرين الذين يسافرون خلال منطقة الاستدامة في المعرض، ويؤكد بشاعرية الاستدامة الثقافية عبر آلاف السنين. وعلى مساحة 3163.25 مترًا مربعًا، يقدم الجناح تعبيرات معاصرة في العمارة والفن والتصميم تربط بين الماضي العميق ومستقبل الفلبينيين.

تم تصميم الجناح من قبل المهندس المعماري رويال بينيدا من فريق عمل بودجي للتصميم المعماري الملكي والمصممة ماريان باستور روسيس، وبالتعاون مع الوزير المساعد روساريو فريجينيا جيتوس من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية وجايتوس المفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020 واللجنة الفلبينية المنظمة.

يتماشى تصميم الباجكوتا مع عنوان ومبدأ إكسبو2020 "تواصل العقول وصنع المستقبل" والذي يرسم صورة جذابة للفلبين وسكانها.

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