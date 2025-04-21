المركز الوطني للمنشآت العائلية هو الشريك الرسمي المعتمد للقمة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد العاصمة الرياض لاستقبال أكثر من 200 من رواد الأعمال العائلية المؤثرين محليًا وعالميًا للمشاركة في النسخة الثانية من قمة "عالم هادف – المملكة العربية السعودية 2025"، والتي تُعقد بدعوة حصرية يومي 28 و29 إبريل في فندق باب سمحان – أحد فنادق لكشري كولكشن – في حي الدرعية التاريخي.

وتُعقد القمة تحت شعار "عالمٌ هادفٌ - حيث تلتقي الشركات العائلية لكتابة المستقبل"، وتُؤكد على الدور الحيوي للشركات العائلية في تعزيز القيمة طويلة الأجل، بما يتجاوز الربحية. مع مساهمة الشركات العائلية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، يُعدّ تأثيرها محوريًا في التطور الاقتصادي للمنطقة ومواءمته مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعلى مدار يومين حافلين، تناقش القمة تقاطع القيادة الهادفة مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والابتكار القائم على التكنولوجيا، والتنمية المستدامة – وهي ثلاث ركائز أساسية في رحلة تحول المملكة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقالت روبرتا كالاريزي، المؤسِسة والرئيس التنفيذي لشركة "غاية" المنظمة للقمة:"أصبحت المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة". وأضافت: "توفر هذه القمة منصة لرواد الأعمال العائلية أصحاب الرؤى الطموحة لاستكشاف فرص استثمارية استراتيجية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولًا وازدهارًا".

أبرز محاور القمة:

اليوم الأول: كلمات رئيسية ونقاشات ملهمة حول إرث الشركات العائلية، ودورها في تحقيق الازدهار العالمي، وقدرتها على قيادة التحول الاقتصادي الشامل .

كلمات رئيسية ونقاشات ملهمة حول إرث الشركات العائلية، ودورها في تحقيق الازدهار العالمي، وقدرتها على قيادة التحول الاقتصادي الشامل اليوم الثاني : جلسات مائدة مستديرة حول الاستثمار وعروض تكنولوجية تتماشى مع رؤية 2030، إلى جانب جلسات خاصة بقائدات الأعمال ضمن محور "المرأة ذات الغاية".

وتتميز القمة بمزيج فريد من الحوارات الهادفة والتجارب الثقافية الغامرة، لتعكس روح المملكة الأصيلة وطموحاتها الجريئة.

المتحدثون المؤكدون:

حسام رضوان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد يوسف ناغي

، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد يوسف ناغي رمزي أبو خضرة ، رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس - المملكة العربية السعودية

، رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس - المملكة العربية السعودية برونو روش ، كبير الاقتصاديين السابق في مارس ومؤسس "اقتصاديات التبادلية"

، كبير الاقتصاديين السابق في مارس ومؤسس "اقتصاديات التبادلية" بيرس كمبرليج ، رئيس مجلس إدارة "ستريت فيو إنترناشونال" وأستاذ في كلية الدراسات العليا

، رئيس مجلس إدارة "ستريت فيو إنترناشونال" وأستاذ في كلية الدراسات العليا بولور-إردين باتسنجل ، نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات السابقة في منغوليا؛ مستشارة استراتيجية، سبيس إكس

، نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات السابقة في منغوليا؛ مستشارة استراتيجية، سبيس إكس ستايسي لوسون ، رئيسة مجلس إدارة صندوق إيغرين للطاقة

، رئيسة مجلس إدارة صندوق إيغرين للطاقة البروفيسور دي كاي هكست ، عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل

، عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل البروفيسور الدكتور علي مقداد ، كبير مسؤولي الاستراتيجية، صحة السكان، جامعة واشنطن

، كبير مسؤولي الاستراتيجية، صحة السكان، جامعة واشنطن الدكتور سينوهي أرويو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orchid.io وشركة Taiger

، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وشركة البروفيسور الدكتور محمد نور النبي - مدير مركز الاستدامة والمناخ جامعة الأمير سلطان

كما أضافت روبرتا: "في مسيرتنا نحو المستقبل، لا بد أن نتذكر أن الامتياز يحمل في طياته مسؤولية عميقة. فالإرث الحقيقي لا يُقاس بما مضى، بل يُبنى بما نصنعه للمستقبل. قمة ’عالم هادف 2025‘ هي المنصة التي يحوّل فيها القادة الطموحون الامتياز إلى أثر، والأعمال إلى جسر يقود إلى عالم أكثر ازدهاراً وإنسانية."

استشراف المستقبل

استكمالًا للزخم الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2024، من المتوقع أن تسهم نسخة هذا العام في تعزيز مكانة المملكة عالميًا من خلال استقطاب شبكة متنامية من الشركات العائلية والمستثمرين وشركاء المعرفة، بما في ذلك شركة التأثير الأمريكية 361، الشريك الاستراتيجي العالمي للقمة. وتشمل قائمة شركاء الحدث المرموقين كلاً من: المركز الوطني للمنشآت العائلية، الشريك الرسمي المعتمد؛ ومجموعة بوسطن الاستشارية كشريك المعرفة؛ وشريك النقل، بي إم دبليو؛ وإنسو كشريك الحدث وشريك الضيافة، باب سمحان، إلى جانب عدد من الأسماء الرائدة إقليميًا.

كما ستتناول الجلسات مناقشة تحديات أوسع مثل الاستدامة البيئية ومستقبل القيادة والذكاء الاصطناعي وانتقال القيادة بين الأجيال والاستثمار التأثيري، بما يعكس تطلع المملكة إلى أن تكون قوة عالمية تقود التقدم الهادف.

وتعتبر قمة "عالم هادف – المملكة العربية السعودية 2025" ليست مجرد ملتقى، بل هي محفّز للعمل الجماعي والازدهار العالمي والتغيير التحولي.

نبذة عن "عالمٌ هادفٌ"

في عام 2022، أسست شركة "غاية" للاستشارات الإدارية مبادرة "عالمٌ هادفٌ" بهدف إلهام القادة للقيادة الواعية وبناء اقتصاد تأثير عالمي لا يُترك فيه أحد خلف الركب. تجمع هذه المبادرة نخبة من قادة الأعمال العالميين، والمفكرين، والخبراء الأكاديميين، وأبطال الغاية من أجل تسخير قوة الأعمال كقوة فاعلة من أجل الخير.

سلسلة قمم "عالمٌ هادفٌ" هي المنصة التي يجد فيها قادة الأعمال العالميين الإلهام، ويبنون علاقات استراتيجية، ويحققون التوازن بين الربح والغاية، ويُشعلون شرارة التغيير. تنظم "عالمٌ هادفٌ" سلسلة فريدة من الفعاليات السنوية الحصرية المدعوة فقط، تُكرّس لإطلاق القوة التحويلية للأعمال الهادفة. وتوفّر كل قمة نقاشات شاملة تمزج بين الاقتصاد العالمي، وتطوير القيادة الداخلية، وتطور المؤسسات، وقصص الأبطال الملهمين، واستراتيجيات الاستثمار المؤثر.

انضموا إلينا في طليعة القيادة الهادفة، وكونوا جزءًا من التغيير العالمي من خلال سلسلة قمم "عالمٌ هادفٌ".

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