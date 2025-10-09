8 قطاعات متخصصة تشمل العطور والمنتجات العضوية

شهد مركز إكسبو الشارقة اليوم (الأربعاء) انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025"، الحدث الجديد الذي يُنظمه المركز ويضاف للمرة الأولى إلى أجندته السنوية بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته على مدى خمسة أيام حتى 12 أكتوبر، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية متخصصة في عالم الجمال والإبداع والابتكار.

افتتح فعاليات المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي قطاع صناعة وتجارة مستحضرات التجميل.

وتجوّل الحضور بين أجنحة المعرض التي امتدت على مساحة عرض تزيد على 2,000 متر مربع، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من العارضين حول أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم التي يتجاوز عددها 5,000 منتج تغطي مختلف مجالات التجميل والعناية الشخصية.

منصة استراتيجية لنمو قطاع الجمال

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن دعم الغرفة لـ "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" يأتي ضمن الاهتمام بمختلف الأحداث التجارية التي لها إسهام في ترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات وريادتها العالمية في قطاع المعارض، وضمن سلسلة المعارض التي تشكل محركًا رئيسيًا يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة، من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير المزيد من القطاعات الأكثر نمواً على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحًا أن المعرض يتميز بكونه بوابة لأحد أسرع أسواق مستحضرات التجميل نمواً في العالم، قياسًا بتوقعات وصول حجم سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 28.30 مليار دولار بحلول عام 2028.

عائد استثماري ونجاح مضمون

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن تنظيم مركز إكسبو الشارقة للمعرض بدعم من غرفة الشارقة يعكس الاهتمام بمواكبة القطاعات الواعدة في المنطقة ومنها قطاع مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تمكين المجتمع من التعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة وتصميم منتجات ومستحضرات التجميل ما يجعل من الحدث منصة للأعمال ووجهة متميزة لعشاق الجمال، من خلال عرض أفخم المستحضرات وأحدث الابتكارات من كبرى بيوت التجميل في العالم، لتلبية تطلعات الخبراء والمستهلكين على حد سواء، مضيفًا أن المعرض في نسخته الأولى مصمم ليكون منصة أعمال وملتقى دوليًا يجمع لأول مرة تحت سقف واحد كبرى الشركات وأبرز المبتكرين والمصممين من مختلف أنحاء العالم، ليوفر بيئة أعمال عالمية خصبة لعقد الصفقات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين كبار المصنعين والمنتجين والأطراف المعنية في مجال مستحضرات التجميل.

8 قطاعات وعروض حية وابتكارات

يضع المعرض على رأس أولوياته دعم الصناعة التجميلية في الإمارات والخليج وتمكين المبدعين والعلامات التجارية المحلية، مما يجعل الحدث نقطة انطلاق لاستثمارات نوعية ومشاريع مشتركة، ويضمن للمشاركين تحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار، ويتيح للعارضين فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع آلاف المشترين وبناء شبكة علاقات قوية مع كبار الموزعين وتجار التجزئة وعمالقة التجارة الإلكترونية.

ويستضيف المعرض أكثر من 8 قطاعات متخصصة تشمل كافة جوانب صناعة مستحضرات التجميل، حيث تغطي المعروضات كافة احتياجات المهتمين بالجمال، بدءاً من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر وصولاً إلى العطور والمنتجات العضوية.

دعم رواد الأعمال الإماراتيين

وسجل المعرض حضوراً لافتاً للعلامات التجارية والمواهب الإماراتية، من خلال منصة أطلقتها غرفة الشارقة بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في قطاع التجميل، تجسيداً لأحد أهدافه الرئيسية في دعم المبدعين المحليين وتسليط الضوء على مشاريعهم الرائدة في هذا القطاع، وضمت المنصة في انطلاقتها الأولى 6 رواد ورائدات أعمال، والذين أشادوا بأهمية الحدث ودوره في توفير فرصة مثالية لهم لتعزيز نمو أعمالهم وعرض منتجاتهم التي تمزج بين التراث الثقافي وأحدث الابتكارات أمام شريحة واسعة من الجمهور.

أحدث الابتكارات

ويشهد الحدث الكشف عن أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في عالم الجمال، حيث تشكل منصات العرض الحية القلب النابض للحدث، والتي ستقدم على مدار أيامه أكثر من 150 عرضًا حيًا للمكياج وتقنيات الجمال الحديثة بإشراف نخبة من الخبراء العالميين، كما يمثل المعرض منصة حيوية لإطلاق المنتجات الجديدة، مما يمنح العلامات التجارية فرصة فريدة لاختبار السوق وتقديم أحدث ابتكارات العناية بالبشرة أمام جمهور واسع من المهتمين والمحترفين.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا لخوض تجربة غنية وتفاعلية لاستكشاف أحدث المنتجات والاتجاهات في عالم مستحضرات التجميل، ويتيح المعرض لزواره فرصة فريدة لحضور ورش عمل تعليمية، والحصول على استشارات مجانية من خبراء التجميل، والاستفادة من خصومات حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات.

فرصة للتجار والمستهلكين

ويوفر المعرض فرصة لاقتناء أحدث المنتجات التجميلية لكافة شرائح الجمهور المستهدف، من موزعين وتجار تجزئة وأصحاب صالونات ومستثمرين، وصولاً إلى مراكز وعيادات التجميل والمستهلكين من محبي المستحضرات الفاخرة والمؤثرين وخبراء التجميل، ويواصل استقبال زواره يوم الخميس من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:30 مساءً، ويوم الجمعة من 3:00 عصراً وحتى 10:30 مساءً، ويومي السبت والأحد من 12:00 ظهراً حتى 10:30 مساءً.

