ينطلق المعرض في الرابع والعشرين من مايو ويستمر لغاية السادس والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي

المعرض يستحدث إضافةً جديدة منتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والسبا

4200 مليار دولار إيرادات قطاع العافية على مستوى العالم، منها 639 مليار دولار مرتبطة بالسياحة العلاجية والسبا

المواضيع الرئيسية للمعرض : الضيافة، الميتافيرس (شبكة العوالم الإفتراضية)، والضيافة المستدامة

المتحدثيون الرئيسييون :خالد أنيب من شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، أوليفييه هارنيش، المستشار الإستراتيجي الأول لوزارة السياحة السعودية، نعيم معداد من شركة جيتس للضيافة وغيرهم

أنتهى معرض الفنادق في دبي من إستعداتهِ لإطلاق نسختهِ الثانية والعشرين بمشاركة أكثر من 200 عارض يستعرضون آلالاف المنتجات، وأكثر من 50 متحدثاً، وسمات حية وتفاعلية و 6 مؤتمرات بما في ذلك إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات، حيث يعود حدث الضيافة الشهير عالمياً، معرض الفنادق في دبي لهذه السنه في الرابع والعشرين من مايو بمشاركة لجان من الخبراء من مختلف المجالات أيضاً، بدءاً من التدبير المنزلي إلى المأكولات والمشروبات، وقيادة الضيافة إلى الهندسة، لذا يدعو المعرض جمهوره للإستعداد لحضور هذا الحدث المميز الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام إحتفاءً بأعظم الأسماء والعلامات التجارية والمواهب المحلية في هذا المجال.

تُعدُ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر أسواق الضيافة جاذبيةً في العالم نسبةً الى التدفق المستمر للاستثمارات والأعداد المتزايدة من المشاريع التي يتم الإعلان عنها بشكل دائم. حيث سيتيح المعرض الذي يعتبر أطول حدث تجاري في المنطقة وأكثرهُ تأثيراً في مجال الضيافة لزوارهِ إمكانية الحصول على آلالاف المنتجات من العارضين مباشرةً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافةً الى التعرف على أحدث التوجهات لمختلف أنحاء القطاع.

كما سيوفر الموردون من المطبخ التجاري، هوريكا (HORECA)، وإدارة المرافق، وخدمات الفنادق وتكنولوجيا الضيافة للمشترين الفرصة للحصول على أحدث الابتكارات والخدمات والمنتجات خلال هذا الحدث، وسيكون هناك أيضاً مجموعة متنوعة من المؤتمرات والندوات والسمات التي ستقدم للزوار التعليم والتحليل المتعمق والحوارات بين القطاعات، مما سيساعد على دفع عجلة الصناعة إلى الأمام.

هذا وسيشهد المعرض بنسختهِ الثانية والعشرين إضافةً جديدة الى قائمة فعاليتهُ، متمثلةً بمنتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والسبا والذي يعدُ سوقاً رئيسياً لهذه الصناعة، إذ بلغت إيرادات قطاع العافية لوحدها أكثر من 4200 مليار دولار على مستوى العالم، 639 مليار دولار منها مرتبطة بالسياحة العلاجية والسبا والمنتجعات الصحية وفق تجارب الضيوف التي مثلت نموذجاً للإيرادات لمالكي ومشغلي الضيافة عامةً.

سيوفر منتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والسبا محطةً للقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء والممارسين في سلسلة من الحوارات الحية التي ستركز على مستقبل قطاع العافية ونمط الحياة. إذ سيقدم الخبراء خلال هذه الحوارات نظرةً شاملة على السوق حول الرفاهية في صناعة الضيافة ومناقشة التكنولوجيا الرائدة في جميع توجهات القطاع.

كما سيتضمن المعرض منتدى قيادة الضيافة (The Hospitality Leadership Forum) والذي يعدُ أحد المؤتمرات الرئيسية لهُ، والذي سيطلق سلسلة من حلقات النقاش لاستكشاف الابتكارات من جميع توجهات القطاع ومعالجة الفرص والتحديات الاستراتيجية الرئيسية التي تشكل القطاع الإقليمي في هذا الوقت من النمو المتسارع. كما ستشمل المواضيع الرئيسية للمعرض الضيافة، الميتافيرس (شبكة العوالم الإفتراضية)، والضيافة المستدامة والأخلاقية وحوار حول إستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي ضمن القطاع.

هذا وسيستضيف المعرض كذلك اجتماع مجموعة خبراء التدبير المنزلي في الإمارات العربية المتحدة والممارسين بارزين لإجراء حوارات تفاعلية متعمقة ودروس تعليمية حول جميع جوانب المهنة، في حين ستقدم قمة أصحاب المصلحة في قطاع المأكولات والمشروبات، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من المعرض الممتد على مدى عقدين من الزمن والذي سيجمع أيضاً أفضل خبراء قطاع الصناعة والممارسين معاً في سلسلة من الحوارات والمناقشات الحية، حول مستقبل المأكولات والمشروبات.

كما سينضم معرض الفنادق في دبي مرةً آخرى الى الجمعية الدولية لمحترفي الضيافة المالية والتكنلوجيا (HFTP®) للجمع بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا الذين يقودون الابتكار في هذا القطاع، نظراً لكون التكنولوجيا تشكل جزءاً رئيسياً من مستقبل الصناعة. كما سيعرض مؤتمر هيتيك دبي (HITEC Dubai)، المؤتمر الأول لتكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط، مرة أخرى أحدث المعلومات والخدمات في مجال تكنولوجيا الضيافة، كما سيستكشف المؤتمر مستقبل تكنولوجيا الضيافة والابتكارات التقنية في هذا القطاع.

أما المؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في الشرق الأوسط سيوفر فرصًا للتواصل والتعليم بين كبار الموظفين التقنيين والإداريين من جميع أنحاء المنطقة في هذا التجمع السنوي. كل هذه المؤتمرات ستكون متاحة لحاملي بطاقات الدخول.

عزز معرض الفنادق بدبي مكانتهُ على مدار العشرين عاماً الماضية كأكبر وأطول وأعرق حدث تجاري في مجال الضيافة وأكثرها شهرةً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وومحطة اللقاء المثالية لموردي ومشتري الضيافة في المنطقة. حيث سيكون من ضمن المتحدثين الرئيسيين في هذه المؤتمرات خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع، أوليفييه هارنيش، المستشار الإستراتيجي الأول لوزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، نعيم معداد، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للضيافة وعضو مجلس إدارة مجموعة مطاعم دبي. وطارق فالاني، النائب الأول لرئيس تكنولوجيا المعلومات في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في أكور (Accor). حيث سيخدم الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام الصناعة من خلال عرض المنتجات المبتكرة والسمات والإلهام، فضلاً عن توفير وسيلة لعرض موردي الضيافة.

وبهذا الصدد قالت إيلين أوكونيل، نائب الرئيس للتصميم والضيافة - دي إم جي إيفنتس: "تضمن مثل هذه الفرص للتواصل والتعلم، وتحديد المصادر أن يبقى معرض الفنادق بدبي متألقاً كما كان دائماً في في هذه الصناعة الدائمة التطور، إذ ان هناك العديد من الفعاليات في هذه الأيام الثلاثة لدرجة أننا متأكدين من أن كل مشارك سيحصل على فائدة كبيرة من العرض الذي قضينا وقتاً طويلاً وجهداً في الإشراف عليهِ والتحضير لهُ في عصر ما بعد الجائحة."

بالإضافة إلى المؤتمرات، سيكون هناك خلال المعرض تجارب طهي حية ومثيرة تسلط الضوء على الأبطال المجهولين في صناعة الضيافة مثل دوري أبطال مدبرات المنزل (Housekeepers League of Champions) و طاولة الشيف - ذا شيفس تيبل (The Chef's Table).

خلال هذا العام ستتنافس تسعة فرق طهي في طاولة الشيف وكذلك ستتنافس بعض الفنادق الرائدة في المنطقة على مدار ثلاثة أيام لإنتاج وجبة رائعة مكونة من خمسة أطباق على أمل الفوز باللقب المنشود "فريق الطهي في الفندق لهذا العام". كما سيقدم هذا الحدث في عامه الخامس مرة أخرى بعض الأطباق الرائعة للضيوف من كبار الشخصيات بتنظيم وإدارة نقابة فن الطبخ الإماراتي وبالشراكة مع سوق الأغذية الطازجة الرائد في دبي، سوق الواجهة البحرية، الذي تديره شركة إثراء دبي الرائدة في مجال تطوير دبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمزيد من المعلومات: https://www.thehotelshow.com

نبذه عن معرض الفنادق دبي

يعد معرض الفنادق دبي، الذي دخل عامهُ الثاني والعشرين، أطول حدث تجاري في قطاع الفنادق والضيافة في الشرق الأوسط. يحضرهُ الزوار من جميع أنحاء الصناعة لبناء علاقات هادفة مع زملائهم المهنيين، والحصول على منتجات من 140 دولة عارضة والحصول على أحدث المعلومات حول أحدث التطورات. يقع في موقع مشترك مع اندكس و Workspace ، ويضم معرض الترفيه وهايتك دبي.

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فرح احمد - مدير العلاقات العامة هاتف: 4670 448 4(0) 971+ جوال: 3323158 50(0) 971+

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