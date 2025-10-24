شهدت حملة "أكتوبر الوردي"، التي تنظمها :القافلة الوردية" التابعة لـ"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" انضمام أكثر من 20 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم الجهود الرامية لنشر الوعي حول سرطان الثدي والكشف المبكر عنه في دولة الإمارات. وتواصل الحملة السنوية نموها مقدمة الفحوص الطبية المجانية طوال الحملة، من خلال رعاية هذه المؤسسات والشركات لجهودها ومواءمة مسؤوليتهم الاجتماعية مع الأهداف الصحية الوطنية.

الرعاة

وتضم قائمة الرعاة نخبة من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الرائدة من القطاع الخاص، وتضم كلاً من شركة "نفط الهلال"؛ وهي أول شركة خاصة تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، والراعي البلاتيني الرئيسي لحملة "أكتوبر الوردي، هذا العام، إذ تساهم في تمويل الحملة وفعالياتها المختلفة، و"أراد" للتطوير العقاري؛ المتخصصة بتشييد مجتمعات سكنية وتجارية متميزة مع مرافق خدميّة وفق أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية، والتي توفر مساحة الفعالية المجتمعية التي تنظمها "القافلة الوردية" في الجادة لمدة ثلاثة أيام.

كما يشارك في رعاية الحملة "إلينغتون العقارية"؛ شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي والمصمم لأنماط الحياة الراقية والمجتمعات العصرية، في رعاية الحملة بصفتها الراعي الذهبي، تأكيدًا على التزامها بدعم رفاه المجتمع وتعزيز الوعي الصحي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب "الشركة العربية للسيارات"، الشركة الرائدة في مجموعة عبدالواحد الرستماني والموزع الرسمي لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، و"شيفت لتأجير السيارات" التابعة لمجموعة عبدالواحد الرستماني؛ رعاة النقل، الذين يقدمون خدمات الدعم اللوجستي، والمركبات اللازمة لنقل الفرق الطبية والمتطوعين إلى جميع مواقع العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة التابعة للقافلة الوردية طوال حملة "أكتوبر الوردي".

ويقدم الرعاة البرونزيون الدعم للحملة، وهم؛ مؤسسة نفط الشارقة الوطنية"؛ التابعة لحكومة الشارقة والتي تعمل في إنتاج النفط والغاز منذ تأسيسها عام 2010، و"زلال"؛ شركة المياه النقية من مصادر جوفية في إمارة الشارقة، و"مجموعة المروان"؛ المتخصصة في قطاعات البناء والمعدات الثقيلة والاستثمار والعقارات والضيافة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)؛ وهي منطقة حرة تأسست عام 2017 كشركة رائدة في مجال الإعلام والإبداع في المنطقة باعتبارها هيئة منطقة حرة رقمية.

ويدعم الحملة كلٌّ من مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، التابع لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، و"سيلّا بيوتي"، المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل، إلى جانب "ساند" و"مركز الشارقة للعمل التطوعي".

رعاة عيادات القافلة الوردية الثابتة

ويشارك في رعاية العيادات الثابتة التابعة لـ"القافلة الوردية" والتي تقدم فحوص الكشف المبكر مجاناً طوال حملة "أكتوبر الوردي" هذا العام "سيتي ووك"، وجهة الحياة العصرية التي تعكس رؤية ميريكس للاستثمار؛ تحول هادف ينبع من روح المجتمع والثقافة والترابط. إلى جانب "واجهة المجاز المائية"، إحدى أبرز الوجهات العائلية والترفيهية في إمارة الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

ويقدم الرعاية للعيادات الثابتة "مول العين "، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه في مدينة العين، تحت شركة مكاني العقارية التابعة لمجموعة مير، واحدة من أفضل خمسة مشغّلين للعقارات بالتجزئة في الإمارات.، إضافة إلى "مستشفى خورفكان"؛ الوحدة الرائدة في مجموعة الرعاية الصحية العربية، و"نستو هايبر ماركت" بفرعيها في الراشدية والتلة بعجمان، و"لاين للاستثمار والتطوير والإدارة" التابعة لمجموعة "لولو" الدولية، في 4 وجهات تشمل "مشرف مول" أبوظبي، "رأس الخيمة مول"، "لولو مول" الفجيرة، و"مول أم القيوين".

الشركاء

وتحظى الحملة بشراكات طبية رائدة تضمن تقديم الخدمات الطبية والصحية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تضم قائمة الشركاء نخبة من المستشفيات والمراكز الصحية، وهي "مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام"؛ الذي يقدم خدمات شاملة لعلاج السرطان تشمل العلاج الإشعاعي والكيميائي وعلاج الطب النووي.

ومن المؤسسات التي أبرمت شراكات طبية مع الحملة أيضاً "مجموعة مستشفيات الإمارات"؛ التي تمثل مجموعة متنوعة من شركات الرعاية الصحية من العلامات التجارية للمستشفيات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى "مستشفى رأس الخيمة"؛ الوحدة الرائدة في مجموعة الرعاية الصحية العربية، و"مستشفى الجامعة بالشارقة"؛ ذات المستوى الرفيع في تقديم الخدمات الطبية.

الناجون والمؤثرون وصناع المحتوى والمتطوعون

وتدعو جمعية أصدقاء مرضى السرطان جميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات والشركات، لا سيما الناجين والمؤثرين وصناع المحتوى والمتطوعين، إلى دعم جهود "القافلة الوردية" خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والمشاركة في فعالياتها، والمساهمة في نشر الرسائل التوعوية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة السرطان والوقاية منه، بما يعزز من مكانة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وتتيح "القافلة الوردية" للجمهور فرصة التعرف على المزيد من المعلومات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي @thepinkcaravan.

