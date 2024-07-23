دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن موعد تنظيم النسخة الثانية من "منتدى القوز للريادة الإبداعية" الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، والاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وهو ما يتناعم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالطاقات والكفاءات الشابة وتمكينها.

وسيشهد المنتدى الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية في الربع الأخير من العام الجاري، عقد سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ولقاءات التواصل وجلسات حوارية تناقش موضوعات متنوعة تتعلق بريادة الأعمال وسبل الارتقاء بها، إضافة إلى أنشطة وفعاليات مختلفة تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لإثراء المشهد الثقافي في الإمارة.

ومن جهة ثانية، كشفت الهيئة عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من "مسابقة القوز للريادة الإبداعية" التي تعقدها على هامش المنتدى، بهدف رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تساهم في تطوير ريادة الأعمال وتدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الساعية إلى الجمع بين المشاريع الإبداعية ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية متنوعة. وتستقبل "دبي للثقافة" طلبات المشاركة في المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل، وسيحظى رواد الأعمال الذين سيصلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في "منتدى القوز للريادة الإبداعية"، ولجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى مهمة تقييم المشاريع المشاركة تمهيداً لاختيار الفائزين بالمسابقة، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، وسيتلقى الفائز بالمركز الثاني على 30,000 درهم، أما الفائز بالمركز الثالث فسيحظى بـ 20,000 درهم، كما سينال الفائزون مجموعة جوائز أخرى مقدمة من شركاء المنتدى.

وفي هذا الإطار، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في "دبي للثقافة" أهمية "منتدى القوز للريادة الإبداعية" ودوره في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز روح الابتكار بين رواد الأعمال. وقالت: "تسعى الهيئة من خلال المنتدى إلى توفير منصة قادرة على جمع المبدعين ورواد الأعمال وحثهم على تطوير مهاراتهم وإطلاق العنان لأفكارهم ومشاريعهم، وتمكينهم من التعرف على أفكار جديدة تساهم في تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مختلف المجالات الإبداعية"، ونوهت إلى أن المنتدى يعتبر فرصة نوعية لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مختلف المجالات، ما يساعد على فتح الآفاق أمامهم وإثراء معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم. كما أشارت إلى أن "مسابقة القوز للريادة الإبداعية" تمثل مساحة رحبة لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم والتعبير عن طموحاتهم، وإثبات قدرتهم على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق والعملاء على حد سواء.

وتستهدف "مسابقة القوز للريادة الإبداعية" كافة الشركات الناشئة في الدولة في مراحلها الأولى والتي لم يتجاوز عمرها العامين من لحظة إطلاقها، وهي متاحة أمام كافة رواد الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية داخل الدولة، والتي تشمل: الإعلان والتسويق والإنتاج الثقافي والتصنيع الحرفي، والعمارة والتخطيط العمراني، والبث التلفزيوني والإذاعي، وكذلك الحرف اليدوية والفنون، والتصميم الجرافيكي والصناعي والرقمي وتصاميم الأزياء والمنتجات، بالإضافة إلى التراث والمتاحف والمكتبات وعلم الآثار، وصناعة الموسيقى والسينما وإنتاج الرسومات المتحركة، والفنون المسرحية والأدائية، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والأفلام والبث الصوتي وإنتاج المحتوى، وصناعة النشر والأدب، والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي وثقافة الطعام. ويتوجب على كافة رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى المشاركة في المسابقة تقديم نموذج أولي عن أعمالهم وأن يكون قابلاً للتطبيق.

يذكر أن النسخة الأولى من المنتدى الذي نظمته الهيئة خلال نوفمبر 2023، شهد حضور أكثر من 1200 مبدع ورائد أعمال ومستثمر، لفعاليات المنتدى الذي قدم 27 ورشة عمل وحلقات نقاش وخطابات رئيسية وأنشطة مختلفة، بالإضافة إلى حضور 9 أعضاء من مراكز المجتمع التي قدمت الدعم والمعرفة والخبرة للمشاركين.

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