تشهد معدلات قياسية للفعاليات التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الاوسط مع نهاية العام الحالي

57% من الفعاليات الجديدة التي يستقطبها المركز تقام للمرة الأولى في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط

ارتفاع عدد المعارض بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة التي سبقت جائحة الكوفيد 19

زيادة مساحة العروض المخصصة للفعاليات المختلفة بنسبة 11% في ذات الفترة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات في أبوظبي عودة قوية لتتجاوز معدلات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، وذلك مع نجاح مجموعة أدنيك في استقطاب لمجموعة بارزة من الفعاليات العالمية الكبرى من بينها 12 فعالية تقام لأول مرة في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، لتشكل ما نسبته 57% من إجمالي الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الشهور الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

حيث ارتفعت عدد المعارض الذي يتم تنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع نهاية العام الحالي بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، وهي الفترة التي سبقت تبعات جائحة) كوفيد 19 (على قطاع صناعة المعارض والفعاليات العالمية، كما ستشهد ذات الفترة زيادة المساحة المخصصة للعروض لمختلف الفعاليات بنسبة 11% وذلك في الأشهر الاربعة الأخيرة من العام 2022 مقارنة بذات الفترة من عام 2019.

ويتزامن ازدياد الطلب من قبل منظمي الفعاليات من مختلف دول العام مع قرب تدشين أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المارينا المقابلة للمركز، والتي من المنتظر أن يتم افتتاحها رسمياً في شهر أكتوبر المقبل، حيث تطورها مجموعة أدنيك لتعزيز تنافسيتها بالإضافة إلى طاقاتها الاستيعابية وقدرتها على استضافة طيف واسع من من الفعاليات في آن واحد.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " تندرج هذه النجاحات التي استطاعت مجموعة أدنيك تحقيقها ضمن الجهود التي تقوم بها لتحويل التحديات إلى فرص، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تدعم خطط التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، وذلك عبر المساهمة الفاعلة في خلق اقتصاد مستدام، وتوفير منصات تعزز نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لقطاع سياحتي الأعمال والترفيه في المنطقة".

وتواصل مجموعة أدنيك جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية المستوى، من خلال توظيف المرافق الاستثنائية، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات عالية الجودة لتنظيم واستضافة جميع أنواع الفعاليات، واستقطاب كوكبة من المنظمين والجهات العارضة والزوار من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لهم لاستعراض أحدث التقنيات والتواصل مع خبراء القطاع وبناء علاقات وثيقة مع الجهات المعنية.

وتشهد الشهور الأربعة الأخيرة من العام استضافة عدد كبير من الفعاليات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث استضاف المركز في الفترة ما بين 12 و14 سبتمبر "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا"، الفعالية الوحيدة في المنطقة المخصصة لقطاع التصنيع والصناعات التحويلية. وتزامن الفعالية مع "أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم"، الذي وفر فرصاً كبيرةً لخبراء التصنيع والتكنولوجيا لاستكشاف الحلول المتاحة في قطاع البناء والتصميم.

كما ينطلق "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"، الفعالية السنوية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمخصص لأنشطة الصيد والفروسية والترويج لتراث الدولة الثقافي والحفاظ عليه، وذلك بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 7 و9 أكتوبر المقبل "معرض أوتو موتو شو"، الفعالية الأكبر في مجال السيارات والدراجات الهوائية المعدّلة في الشرق الأوسط، حيث تستقطب الفعالية التي تقام لأول مرة في أبوظبي أبرز الشركات العالمية الرائدة في صناعة قطع غيار السيارات ومستلزماتها.

وتنطلق فعاليات "المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر" (آيسنار) بين 10 و12 أكتوبر، لتتيح منصةً مميزةً للتواصل وبناء العلاقات بين مختلف الهيئات الحكومية في المنطقة والشركات المزوّدة لحلول الأمن من جميع أنحاء العالم. ويستقطب المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، الجهات المعنية في قطاع الأمن السيبراني الوطني في إطار السعي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإرساء عالمٍ متصل أكثر أماناً.

ويُعقد "المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 13 و16 أكتوبر المقبل، حيث يستقبل مجموعةً من أصحاب الخبرات العلمية والسريرية في مجال مرض سكري الأطفال والمراهقين. وتهدف الجمعية المتخصصة إلى تعزيز العلوم والأبحاث السريرية والأساسية والتعليم وتقديم الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بمرض السكري. وهي الجمعية الدولية الوحيدة التي تصب تركيزها بشكل خاص على جميع أنواع مرض السكري لدى الأطفال.

ويستضيف المركز في الفترة بين 16 و18 أكتوبر "معرض نجاح أبوظبي 2022" الذي يستضيف ممثلين عن عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة للعديد من الدول من مختلف أنحاء العالم، حيث تقام فعاليات هذا الحدث بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 20-21 أكتوبر "مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022" الذي ينعقد في نسخة العام الجاري للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع الجهات العالمية الرائدة في القطاع لتحسين الأنظمة الغذائية حول العالم، ويوفر فرصة متميزة للتواصل مع أهم موردي الأغذية خاصة.

وفي 22 أكتوبر يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مهرجان باغونغ بيليبيناس بينوي راب، وهو المهرجان الموسيقي والكوميدي الذي يشارك فيه مجموعة من أبرز النجوم الفلبينيين في عالم الغناء والموسيقى والترفيه.

كما يشهد المركز أيضاً استضافة "مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة"، الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بين 23 و26 أكتوبر المقبل. وتُعد الجمعية المجتمع الرائد الذي يجمع الباحثين والممارسين ممن يركزون على تعزيز ممارسة الأنشطة البدنية مدى الحياة.

في الفترة بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" (أديبك)، أضخم وأهم فعالية يشهدها قطاع النفط والغاز والطاقة في العالم. ويُعد أديبك من أكثر الفعاليات العالمية تأثيراً على القطاع، إذ يجمع أضخم الشركات وأبرز الخبراء في مجالات النفط والغاز والطاقة بشكلٍ مباشر وآمن لاستكشاف فرص الارتقاء بقطاع الطاقة المتطور.

كما يشهد المركز في الفترة بين 9 و13 نوفمبر "المعرض الدولي للمجوهرات والساعات"، والذي يوفر فرصة ذهبية للالتقاء بكل من التجار والمصممين العالميين، والتعرف على أحدث الإصدارات المتنوعة والمحدودة من الساعات والحليّ والمجوهرات المميزة ذات العلامات التجارية العالمية والإقليمية، والتي يتم تصنيعها في مختلف بلدان العالم.

كما يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة 14 و 16 نوفمبر معرض "توظيف"، وهو معرض التوطين الرائد الذي يركز على التوظيف والتطوير المهني، ويوفر منصة مثالية للباحثين عن عمل، ويساعدهم في التعرّف على أهم الشركات الرائدة في سوق العمل الإماراتي، إضافة إلى دوره البارز في تطوير مهاراتهم المعرفية.

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأولى من "الكونغرس العالمي للإعلام" بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات بين 15 و17 نوفمبر القادم، حيث يشكل المؤتمر فرصة لإحداث قفزة نوعية جديدة في قطاع الإعلام بالمنطقة والعالم.

وتستضيف أبوظبي "معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق" "ورد - 2022"، الأكبر من نـوعه من حيث الحجم والفعاليات على المستوى العالمي، بين 21 و24 نوفمبر المقبل.

وينطلق "معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بين 24 و27 نوفمبر، ليوفر فرصةً استثنائية لاستكشاف أحدث الابتكارات في عالم القوارب والرياضات المائية وصيد الأسماك. ويستقطب المعرض نخبةً من أرقى العلامات التجارية والخبراء في القطاع على مستوى العالم، حيث يوفر لشركات الترفيه البحري فرصة التواصل وبناء شراكات مميزة للمساهمة في تعزيز نمو القطاع البحري.

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى لـ "معرض أبوظبي الدولي للأغذية" في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم المعرض مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذه القطاعات الحيوية

وتنطلق أنشطة "معرض أبوظبي للتمور"، الفعالية الوحيدة المخصصة لتجارة التمور في العالم، بين 6 و8 ديسمبر، بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانته كمنصةٍ لعرض أحدث منتجات التمور والابتكارات في هذا المجال، كما يتيح الفرصة للقاء المختصين والمهتمين في هذا القطاع المتنامي في بيئةٍ داعمة للأعمال.

وفي الفترة بين 6 و12 ديسمبر يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض "المعرض الدولي للعطور"، والذي يستقطب كبرى الشركات المحلية والعالمية في المجال.

وبين 7 و11 ديسمبر من هذا العام يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك "مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية"، والذي يجمع نخبة من الخبراء ويستعرض أوراق عمل حول بحوث جوهرية مستحدثة تتعلق بمواضيع معالجة اللغات الطبيعية.

وينطلق "معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية" خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر، ويجمع المعرض الشركات العالمية الرائدة في مجال الصحة والرياضة تحت سقف واحد، لعرض أحدث الابتكارات في مجال اللياقة البدنية

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