مسقط، سلطنة عُمان – تحتضن مسقط اليوم فعاليات النسخة الأضخم على الإطلاق من أسبوع عُمان للتصميم والبناء (ODBW) ومعرض عُمان للعقارات (OREX)، حيث يستمران حتى 21 مايو 2025 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. يشهد الحدث منذ ساعاته الأولى إقبالًا واسعًا، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 14,000 زائرًا على مدار ثلاثة ايام. ويشارك في هذا الحدث الهام نخبة من أبرز الشركات التي يزيد عددها عن 130 شركة، لعرض أحدث الابتكارات والحلول المتطورة في قطاعات البناء والتصميم والعقارات. يُعد هذا الحدث منصة مركزية ولا غنى عنها للمهنيين والرواد الطموحين المساهمين في صياغة مستقبل البيئة العمرانية في سلطنة عُمان، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

تم افتتاح الفعالية تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، الذي تفضل بافتتاح مؤتمر عُمان العقاري المصاحب. وبرعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تم افتتاح أسبوع عُمان للتصميم والبناء. حيث يجمع هذا الحدث نخبة من قادة الصناعة، وصناع القرار من القطاع العام و الخاص بالإضافة الى المختصيين و الخبراء من داخل السلطنة وخارجها، مما يجعله ملتقى استراتيجيًا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات.

يُقام هذا الحدث المتكامل بالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كما يشتمل على معرض عُمان للتصميم والبناء، ومعرض ومؤتمر عُمان العقاري. بالإضافة إلى ندوات أسبوع عُمان للتصميم والبناء التي تُقام بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI) .

تحظى هذه النسخة العشرون المتميزة بدعم واسع من شبكة مرموقة من الشركاء والرعاة، حيث يقام الحدث بشراكة استراتيجية مع الجمعية العقارية العمانية، وبدعم من بلدية مسقط و مشاركة سادولين ديلوكس كداعم رئيسي ، وبرعاية ذهبية من شركة وجهة، ودوبيزل كراعٍ بلاتيني. كما تضم قائمة الرعاة الذهبيين كل من شركة مجد، وستاي العقارية ، وشركة دار الهندسة، بالإضافة إلى مجموعة الخليلي. ويشارك كراعٍ فضي كل من شركة دي ام سي (DMC)، وإعمار للصناعات، وجي إف كورس . يعكس هذا الدعم القوي الالتزام المشترك للقطاع بدفع عجلة النمو في صناعات التصميم والبناء والعقارات في سلطنة عُمان.

كما يتيح معرض عُمان للتصميم والبناء للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة، بدءًا من مواد البناء المتقدمة وتقنيات الإنشاء الحديثة، وصولًا إلى الخدمات المعمارية والتصميم المستدام. كما يوفر الحدث منصة مثالية للتواصل المباشر مع أبرز اللاعبين في السوق، وتوسيع نطاق الشبكات المهنية، وإرساء أسس شراكات استراتيجية تساهم في تشكيل المشاريع المستقبلية.

و من أبرز فعاليات هذا العام هو الكشف عن المشاريع العقارية والبنية التحتية المستقبلية، التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في المشهد الحضري العُماني. كما سيتمكن زوار معرض عُمان العقاري 2025 من الحصول على رؤى حصرية حول مشاريع التطوير الطموحة مثل مدينة السلطان هيثم، والمخططات الهيكلية لمسقط ونزوى، والأحياء السكنية المتكاملة، ومدينة الثريا، ووجهة جبال عُمان، بالإضافة إلى الخطط الرئيسية القادمة للمدن في الخوير وصلالة وصحار.

كما يتيح للزوار الاستفادة من الجلسات الحوارية والندوات المجانية التي يقدمها مؤتمر عُمان العقاري بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تستضيف نخبة من الخبراء لتقديم رؤى عملية وقيادة فكرية في مجالات التصميم والبناء والعقارات. صُممت هذه الجلسات لتمكين المهنيين المحليين بأفضل الممارسات العالمية، وإبقائهم على اطلاع بأحدث التوجهات والتحديثات التنظيمية، فضلًا عن تقديم رؤى حصرية حول المشاريع التطويرية القادمة في عُمان.

بالتوازي، تقدم ندوة أسبوع عُمان للتصميم والبناء، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع، برنامجًا مجانيًا وجذابًا للمهنيين في مجالات إدارة المشاريع والبناء. تتناول الندوة موضوعات حيوية مثل إدارة التعقيد في مشاريع البناء الضخمة، والتخطيط الاستراتيجي في تنفيذ المشاريع، وإدارة التداخل في البيئة العمرانية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في قطاعي البناء والتصميم. كما تسلط الندوة الضوء على الاستدامة والابتكار واستراتيجيات النجاح المصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تُعد ورش العمل المتقدمة والحصرية التي يقدمها رافائيل أني وريد ليرنينج فرصة قيمة للحضور والمتخصصين لاكتساب تدريب معتمد من معهد إدارة المشاريع (PMI) وأدوات عملية تساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاح المنشود لمشاريعهم.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا الحدث الهام مستمرة حتى 21 مايو 2025 فقط. لذا، نهيب بجميع المهتمين والمختصين في قطاعات البناء والعقارات في عُمان اغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى آلاف من نظرائهم واستكشاف آفاق المستقبل الواعدة لهذه الصناعات الحيوية قبل انتهاء المدة المحددة.

الدخول مجاني والتسجيل متاح عبر الإنترنت وفي موقع الحدث.

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