الحلول الرقمية الرائدة ستدعم تقديم الرعاية الصحية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وتركيا



دبي الامارات العربية المتحدة: تسلط "جي اي هيلث كير"، الشركة الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، الضوء على 19 ابتكاراً جديداً ستغير مستقبل الرعاية الصحية؛ وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي يقام خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأكيداً على التزامها بتحقيق نمو طويل الأمد وإحداث تحول جذري في الرعاية الصحية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وتركيا، ستكشف "جي اي هيلث كير" عن حلول تصويرٍ متقدمة تم تصميمها لدعم اتخاذ قرارات سريرية أفضل وتحسين نتائج المرضى. وتأتي مجموعة الحلول الذكية التي تعرضها الشركة هذا العام ثمرة جهودها المستمرة لبناء عالم أفضل يتاح فيه للجميع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة.

يشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 أكثر من 3,450 عارضاً وما يزيد على 110,000 متخصص في مجال الرعاية الصحية من 180 دولة، وسيتاح لهؤلاء التعرف على أحدث ابتكارات الرعاية الدقيقة التي تقدمها "جي اي هيلث كير" لمعالجة التحديات الصحية الحرجة والسريرية للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويأتي ذلك في مرحلة مهمة ينتقل فيها قطاع الرعاية الصحية الإقليمي من الرعاية العلاجية إلى نموذج الرعاية الوقائية، حيث يستثمر أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص بشكل كبير في التقنيات المتطورة للاستفادة من أدوات التشخيص المبكر وتسريع عملية التحول.

وتعمل شركة "جي اي هيلث كير" على توسيع نطاق استخدام مجموعتها المتنوعة من أنظمة وأجهزة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للارتقاء بسوية الممارسات الحالية في المستشفيات وتسريع عمليات التشخيص والعلاج في أسواقها الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر. وبالاستناد إلى خبرة الشركة في المجال، تقدم منصة "إديسون" حلولاً ذكية لتسهيل مهام الأطباء في هذه البلدان، وتوفير رعاية أفضل للمرضى.

وبهذه المناسبة، قال هادي الخوري، المدير الإقليمي لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "انطلاقاً من دورها الرائد في تطوير أحدث ابتكارات القطاع الصحي، تعدّ ’جنرال إلكتريك للرعاية الصحية‘ شريكاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتتمتع بإرثٍ يزيد على 50 عاماً في توفير التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة في المنطقة. وسيكون استخدام حلول التعلم العميق أمراً بالغ الأهمية مع تحول المزيد من البلدان إلى منظومات صحية متقدمة تلبي متطلبات الرعاية الدقيقة والمترابطة والرحيمة. ويلعب التصوير دوراً محورياً في توفير عمليات تشخيص دقيقة يتم على أساسها توفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة. ومن خلال الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين والإقليميين، ستساعد مجموعتنا المتنامية - التي تضم أكثر من 19 ابتكارا ًجديداً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي - على تجديد ممارسات المستشفيات الحالية وتسريع عمليات التشخيص والعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا".

ومن بين الابتكارات والمنتجات الجديدة والمعدات الطبية الرقمية الحديثة التي ستكشف عنها "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024:

Omni Legend: مع استمرار انتشار المسح المقطعي PET/CT في المجالات السريرية خارج نطاق علاج الأورام، باتت الحاجة ملحّة إلى حل مسح مقطعي مبتكر يعزز قدرات الكشف الرقمي ويوّسع مدى انتشارها وسهولة في الوصول إليها. وتوفر الصور الاستثنائية عالية الدقة لنظام Omni Legend تحسينات هائلة على عملية المسح المقطعي PET/CT بأكملها، حيث توفر التشخيص المثالي مع مجموعة من حلول سير العمل المبسطة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

Signa Champion*: تم تصميم هذا النظام لتوفير دقةٍ تشخيصية استثنائية وراحة لا مثيل لها للمرضى أينما كانوا. ويعمل هذا النظام بمساندة الذكاء الاصطناعي المتقدم والميزات المبتكرة للمساعدة في تمكين فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل أسرع وأكثر دقة. وبفضل نظامها الأساسي القابل للتطوير، تم تصميم Signa Champion لدعم القدرة على تحمل التكاليف مع إمكانية التهيئة والترقية لدعم توسيع الخدمات المقدمة للأنظمة الصحية.

Portrait VSM: يتمتع جهاز مراقبة العلامات الحيوية هذا بقدرات مبتكرة لضمان تميز التشخيص السريري وكفاءة سير العمل للحقبة القادمة من الرعاية الصحية. وتساهم العمليات المؤتمتة وخيارات سير العمل المخصصة للجهاز في تبسيط إجراءات قبول المرضى والفحوصات والملاحظات الروتينية، وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.

Vscan Air: تم تصميم هذا النظام عالي الأداء للتصوير بالموجات فوق الصوتية للاستخدام في عمليات التقييم الفورية للقلب والأوعية الدموية بما يضمن تسريع التشخيص واتخاذ قرارات العلاج. ويتميز الجهاز بتقنيتي التصوير SignalMax وXDclear الخاصتين بالشركة، واللتين تتيحان مستويات عالية من النفاذ والدقة والحساسية باستخدام تقنية محول طاقة بلوري أحادي.

وستنضم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في القطاع لاستكشاف سبل التعاون وتوفير خدمات رعاية صحية أكثر استدامة وإيجابية في المنطقة وخارجها. تشارك "جي اي هيلث كير" في الجناح S3.B10 في مركز دبي التجاري العالمي.



*الحل بانتظار الحصول على علامة المطابقة الأوروبية / موافقة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو غير متاح للبيع. يخضع التوفر التجاري لأنظمة "جي اي هيلث كير" الطبية لتوفير المتطلبات التنظيمية المحلية في بلد أو منطقة معينة. يمكن الاتصال بمندوبي الشركة للحصول على مزيد من المعلومات. والحل مخصص للعاملين في قطاع الرعاية الصحية فقط. يرجى الاتصال بمندوبي "جي اي هيلث كير" للحصول على مزيد من المعلومات. هذا المنتج لا يمكن أن يتوفر تجارياً في السوق أو للاستخدام حتى يتم اعتماده وفقاً للوائح المحلية.

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