بمناسبة مرور ثلاثة عقود من تقديم تجارب استثنائية في مجال الفنادق والمنتجعات الصحية والمساكن وتجارة التجزئة، تشهد مجموعة بانيان تري تحولًا شاملاً في علامتها التجارية. حيث ستنتقل المجموعة من "مجموعة بانيان تري" إلى "مجموعة بانيان"، مما يعكس نموها كمركز ضيافة ديناميكي ومتعدد العلامات التجارية.

منذ عام 2019، قامت المجموعة بتوسيع محفظتها العالمية، حاملة راية ريادتها وخبراتها المبنية على التصميم ورؤيتها الموجهة نحو الأهداف إلى وجهات جديدة. تضمنت هذه التوسعات إطلاق بانيان تري العلا في المملكة العربية السعودية، ومنتجع غاريا في كيوتو، وفندق فوليو في أوساكا باليابان، ومنتجع داوا هو ترام في فيتنام، وفندق هوم في هوتشو، الصين، وبانيان تري دبي في الإمارات العربية المتحدة. حيث يُعد عام 2023 أيضًا عامًا للأداء التجاري القوي والمستقر الذي تجاوز مستويات ما قبل الوباء.

يستمر نمو العلامات التجارية المتعددة في عام 2024 مع افتتاح 19 منشأه فندقية جديده

بهذا الصدد أعرب إيدي سي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بانيان، قائلاً: "بينما نحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس المجموعة وتطورها إلى مجموعة بانيان، يمثل هذا الإنجاز ليس فقط شهادة على نجاح المجموعة المستمر في قطاع الضيافة، ولكنه أيضًا يمهد الطريق لمستقبل واعد، ويعكس هذا التطور في العلامة التجارية تحول محفظتنا من علامة تجارية فاخرة واحدة إلى مجموعة من العروض المتنوعة التي نقدمها اليوم".

وأضاف سي: "تقع ما يقرب من نصف جميع البلدان التي نعمل فيها ضمن نطاق وجود متعدد العلامات التجارية، ويتمثل معظمها في وجهات سفر تشهد معدلات نمو مرتفعة. وبتوجيه تركيزنا نحو التوسع، نسعى إلى استغلال الفرص الجديدة باستخدام علاماتنا التجارية المتميزة التي صممت لتلبية تفضيلات واحتياجات المسافرين المتطورة في هذه الأسواق الديناميكية".

كما أشار رن يونغ هو، نائب الرئيس الأول للعلامة التجارية والشؤون التجارية في مجموعة بانيان: " بينما تحتفل مجموعة بانيان بالنجاح الذي حققتهُ على مدى الثلاثين عام الماضية، إننا نُدرك في الوقت نفسه أهمية استمرار النمو والتطوير، كما تظلُ قيمنا ومعتقداتنا الأساسية، التي ساهمت في تحقيق إنجازنا الحالي، هي المحرك الرئيسي لاستراتيجيتنا المستقبلية للنمو، حيث نلتزم بتكوين قوة إيجابية للتغيير في حياة الناس وللحفاظ على كوكبنا".

تُدير حاليًا، تدير مجموعة بانيان 12 علامة تجارية على مستوى عالمي، مع 75 فندق ومنتجع، وأكثر من 60 منتجع صحي ومعرض، و14 مسكنًا يحمل علامة تجارية، وتنتشر وجودها في 22 دولة، وكجزء من توسع المجموعة، تتضمن خطتها إطلاق 19 عقار ومسكن جديد في مناطق مثل كمبوديا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والمكسيك.

• سيتم افتتاح أول فندق لمجموعة بانيان في كمبوديا بإسم "أنسانا سييم ريب".

• سيكون أول فندق بانيان تري في اليابان بإسم "بانيان تري هيجاشياما كيوتو".

• لتعزيز حضور العلامات التجارية المتعددة لمجموعة بانيان، ستظهر علامات تجارية إضافية لأول مرة في فيتنام مثل "أنسانا كوان لان" في خليج هالونج و "جاريا مو تشانغ تشاي"، وكذلك في كوريا الجنوبية مع "كاسيا" و "هوم سوكتشو".

• سيتواجد مجمعين في سوتشو، الأول في شيشان ويشمل بانيان تري وأنسانا، بينما الثاني يقع بجوار بحيرة يانج تشينج ويتضمن بانيان تري و "جاريا".

• يعتبر أنسانا تينجتشونج العقار الخامس لمجموعة بانيان في مقاطعة يوننان الصينية.

• في أمريكا الشمالية، يعد منتجع بانيان تري فيا فالي دي غوادالوبي أول فندق متكامل في المكسيك ضمن مجموعة بانيان تري.

أداء يحطم الأرقام القياسية في عام 2023

يعزى النمو القوي المتوقع لعام 2024 إلى التعافي المرن بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوز الأداء مستويات ما قبل الوباء عبر مختلف الأسواق الإقليمية. لاحظت المقاييس الرئيسية لعام 2023 تطورات إيجابية:

• سجلت الفنادق إيرادات أعلى لكل غرفة متاحة بنسبة 44% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، وتجاوزت أداء ما قبل الوباء بنسبة 27% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

• حققت مبيعات الوحدات السكنية 90% من إجمالي مبيعات العام في الفترة نفسها من عام 2023، محققة أداءً قياسيًا.

• أظهرت الصين دور استراتيجي، حيث ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وزادت بنسبة 18% عن مستوى ما قبل الجائحة في عام 2019.

• توسعت البصمة التشغيلية في الصين من 16 عقار في عام 2019 إلى 25 عقار في عام 2023، مع خطة قوية لافتتاح 14 عقار آخر في الفترة الثلاثية القادمة.

• صفقة إعادة الشراء مع "تشاينا فانكي" العقارية تعزز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في صناعة الضيافة، مما يعكس الاستجابة لديناميات السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

التزامات جديدة في مجال الاستدامة وجهود لتعزيز التميز

حافظت مجموعة بانيان على تقديمها الريادة والتفاني في توفير تجارب استثنائية تتسم بالتصميم المتقدم والرؤية السياحية المسؤولة والتوجيه نحو الأهداف، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال النمو المستدام والشامل.

أما في العام 2024، تعتزم مجموعة بانيان تحقيق التزاماتها مع أهداف الأمم المتحدة المستندة إلى علوم المناخ، من خلال وضع خارطة طريق شاملة للإستدامة تستهدف التنمية المستدامة لرأس المال البيئي والبشري بشكل يتوافق مع رؤيتها الأصلية في حماية البيئة وتمكين الأفراد. كما ستكون المجموعة رائدة في مشروع تجريبي دائري، مساهمةً بفعالية في دفع عجلة صناعة الضيافة نحو الممارسات المستدامة والمبتكرة.

كما ستقوم المجموعة بإطلاق مشروع لاجونا ليكلاندز في بوكيت، والذي يُعد مشروعها الأكثر طموحًا والمتكامل مع الطبيعة. حيث يمتد لاجونا ليكلاندز في بوكيت على مساحة 110 هكتارًا، ويشمل منتزهًا للغابات المطيرة، وأكثر من 10 كيلومترات من الممرات المعلقة فوق الأشجار. يحتوي المشروع على ستة مناطق متميزة تتضمن بستان وضفاف بحيرة وبحيرة ووادي وغابة، مما يُعلن عن بداية عصر جديد من الحياة الغامرة والمترفة.

برامج ومبادرات جديدة

ضمن إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسها في عام 2024، تقدم مجموعة بانيان "بيوند"، وهو رفيق رقمي جديد يوفر تجربة شاملة عبر إطار الرفاهية المميز الذي تعتمده المجموعة. كما ستطلق مجموعة بانيان برنامج "ويذ بانيان"، وهو برنامج اختبار الأعضاء الذي يكافأ المشتركين عند المشاركة والتفاعل واتخاذ الإجراءات. يمتد الاحتفال على نطاق عالمي من خلال 11 نافذة تجارية منبثقة، وحملات استهلاكية عالمية جذابة، وإطلاق 8 عطور مميزة مستوحاة من ركائز المجموعة الثمانية للرفاهية، إلى جانب هدايا الذكرى السنوية محدودة الإصدار، والتي تم تصميمها بالتعاون مع المجتمعات التي تشملها المجموعة.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بانيان، قم بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.groupbanyan.com

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نبذة عن مجموعة بانيان:

مجموعة بانيان القابضة المحدودة هي شركة ضيافة مستقلة ذات هدف بحيث تفتخر المجموعة بروحها الرائدة وخبراتها التي يقودها التصميم والتزامها بالإدارة المسؤولة. تتضمن المجموعة مجموعة متنوعة من تضم 70 فندقًا ومنتجعًا، وأكثر من 60 منتجعًا صحيًا ومعرضًا، و14 مسكنًا وتشتمل على علامات تجارية عالمية تحت نظام بيئي واحد في أكثر من 20 دولة. تضم المجموعة 12 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك العلامة التجارية الرائدة بانيان تري، كل منها متميزة، ولكنها متحدة في إطار برنامج العضوية التجريبي برنامج "ويذ بانيان". أيضًا، تتجسد روح التأسيس المتمثلة في "احتضان البيئة وتمكين الأفراد" من خلال مؤسسة بانيان العالمية وأكاديمية بانيان للإدارة، كما تلتزم مجموعة بانيان بالبقاء في طليعة المدافعين عن السفر المستدام، مع التركيز على السياحة المتجددة والبرامج المبتكرة التي ترتقي بتجربة الضيوف.