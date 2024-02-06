العروض تستمر يومياً من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ11 مساءً

أيام الخميس والجمعة والسبت تتواصل العروض حتى منتصف الليل

أكثر من 15 فناناً عالمياً يقدمون أعمالاً ضوئية مبهرة

الشارقة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء غد (الأربعاء) الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقدماً عروضاً ضوئية مستوحاة من ثقافة وتاريخ وطبيعة الشارقة والإمارات، تستخدم أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة.

ويستمر المهرجان حتى 18 فبراير الجاري على مدار 12 يوماً، حيث تبدأ العروض يومياً من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ11 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً، يقدمون أعمالاً فنية تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة، منها ثلاث مواقع جديدة لهذا العام، وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة، السوق العام بالحمرية، واجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، سد الرفيصة، فضلاً عن "قرية الأضواء" التي انطلقت بداية فبراير الجاري في المدينة الجامعية، وتستضيف أكثر من 55 مشروعاً وطنياً صغيراً ومتوسطاً.

مهرجان يروي ثقافة الشارقة ومستقبلها

وتهدف هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال اختيار المواقع المشاركة في المهرجان إلى إبراز تنوع وثراء الشارقة، وإلى إظهار جمال المعالم السياحية التي تزخر بها الشارقة؛ فمن خلال العروض الضوئية الفنية، يتم إلقاء الضوء على معالم تاريخية تحكي قصصاً عن الماضي العريق والتراث الغني للشارقة، مثل حصن الذيد والسوق العام بالحمرية، ومناطق تعكس المقومات الطبيعية والتنوع البيئي في الشارقة، مثل سد الرفيصة، وإلى صروح إسلامية تتميز بتصاميمها الأيقونية والمعمارية الرائعة، مثل مسجد الشارقة، وأبنية معاصرة تعبر عن المستقبل الذي تتطلع إليه الشارقة ورؤيتها في التنمية والابتكار، مثل مقر مجموعة بيئة، وبذلك، يقدم المهرجان صورة شاملة ومتكاملة عن الشارقة كوجهة سياحية وثقافية وفنية متميزة ومتألقة.

ويستقطب مهرجان أضواء الشارقة سنوياً مئات الآلاف من الزوار الذين يستمتعون بالإبداع والموسيقى والمهارات الفنية، حيث حظي المهرجان في دورة العام الماضي بإقبال جماهيري واسع وبلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، واستقطبت "قرية الأضواء" وحدها ما يزيد على 189 ألف زائر.

#بياناتحكومية

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