وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط، نظمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، فعاليات ماراثون "HFZA Fun Run 2026" ، بمشاركة أكثر من 1700 متسابق من موظفي الهيئة وأفراد مجتمع المستثمرين، في حدث يعكس التزام الهيئة بتعزيز الصحة واللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

وشهد الماراثون، الذي حضره سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وعدد من مدراء الإدارات، تنافسًا بين المشاركين ضمن مسار السباق الذي امتد لمسافة 5 كم، حيث تميزت محطاته بروح التحدي والمرح، ما أضفى على الفعالية أجواءً من الحماس والتفاعل المجتمعي.

فحوصات طبية وأنشطة مجتمعية

كما شارك المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة في الماراثون مقدماً عدداً من الفحوصات الطبية المجانية للمشاركين شملت قياس ضغط الدم ومستوى السكر، وذلك في إطار تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية، وتضمن الماراثون مجموعة من الأنشطة المصاحبة التي أسهمت في إثراء تجربة المشاركين، حيث شملت عروضًا موسيقية حية وألعابًا تفاعلية، إضافة إلى مناطق مخصصة للوجبات والمشروبات، وأسهمت هذه الفعاليات في تعزيز أجواء التفاعل الإيجابي وترسيخ مفهوم الرياضة كمنصة للتواصل المجتمعي وبناء بيئة عمل صحية ومحفزة.

بيئة عمل صحية ومستدامة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، أن تنظيم الماراثون يعكس التزام الهيئة بتعزيز جودة الحياة وبناء بيئة عمل صحية ومستدامة، حيث تمثل هذه المبادرة منصة متميزة لتشجيع الموظفين والمستثمرين على تبني نمط حياة نشط ومتوازن وتعزيز التواصل وروح الفريق بين الموظفين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الفعالية تتجاوز كونها سباقًا رياضيًا لتصبح تجربة شاملة تجمع بين النشاط البدني والترفيه، وتمنح المشاركين فرصة للتجربة بروح تنافسية إيجابية تشجع على الالتزام والمثابرة، وتعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل تنظيم مثل هذه المبادرات لتكون محفزًا لتبني أسلوب حياة متوازن، يدعم الطاقة الإيجابية، والإبداع، والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والرفاهية في الوقت ذاته.

الشركاء الاستراتيجيين

وحظي الماراثون بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم شركة أساس للحديد بصفتها الراعي البلاتيني، وشركة تكنوماك بصفتها الراعي الذهبي، ومصنع "مياه زلال"، وشركة نودوس، بالإضافة إلى مركز ماجنم الأمريكي للتكنولوجيا، آبار للصناعات، فايبرتيكس للصناعات، تروفينا للأغذية، بيبي جرو، أتلانتيك للشحوم ومواد التشحيم، دار العطور، ميدترا، وآر كيه للبقوليات والتوابل.

وأشاد عدد من المشاركين بجهود هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في تنظيم الماراثون، مؤكدين أن الفعالية وفرت لهم تجربة متكاملة تجمع بين التنافس الرياضي والأنشطة الترفيهية، مضيفين أن التنوع في الفعاليات المصاحبة أضفى طابعًا حيويًا وتفاعليًا على الماراثون وجعل التجربة أكثر إثراءً على المستويين الرياضي والاجتماعي.