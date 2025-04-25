المتنافسون صمموا نماذج مستقلة لتسخير الذكاء الاصطناعي واستخداماته في قطاعات الحلول العقارية والسفر والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية والتوريد

شهادات معتمدة من كلٍ من "مؤسسة دبي للمستقبل" و"هاك ماسترز" للمشاركين

الهاكاثون مكّن المتسابقين من التواصل مع خبراء دوليين في القطاع والاستفادة من توجيهاتهم التقنية وخبراتهم العملية الواسعة في القطاع

دبي: استقطب "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي نظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 170 موهبة عالمية استعرضوا مواهبهم في توظيف تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) الذي يعتبر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي.

وشهد اليوم الختامي للهاكاثون الذي انعقد ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الإعلان عن الفائزين بتحدياته بعد منافسات محتدمة شارك فيها متسابقون من مختلف الدول ومن عدة تخصصات لتصميم نماذج مستقلة للذكاء الاصطناعي.

تحديات الهاكاثون

وتنافس المتسابقون في التحدي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع "هاك ماسترز" في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار وتصميم نماذج مستقلة تقدم حلولاً عملية لمشاكل واقعية في عدة تحديات.

وركزت هذه التحديات على تصميم حلول في القطاع العقاري، لتسهيل بحث الأفراد والمؤسسات والشركات عن الخيارات العقارية الأنسب لاحتياجاتهم بالاستفادة من البيانات، بالإضافة إلى تصميم نماذج مستقلة تفاعلية للسفر والتنقل الذكي، بحيث تساعد المسافرين على تصميم أفضل الخطط للسفر والتنقل والإقامة وإجراء التعديلات عليها بحسب التحليلات الذكية المبنية على المعطيات في الوقت الفعلي، وتصميم نماذج مستقلة لتحسين الادخار وتشجيع الإنفاق المسؤول ومساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم التمويلية، فضلاً عن تحدي تصميم النماذج المستقلة المرنة في قطاع الخدمات والحلول اللوجستية، والتي تضمن الاستمرارية والسلاسة في تدفق سلاسل التوريد ومرونة استجابتها في الحالات الطارئة.

شهادات معتمدة

وحصل جميع المشاركين في "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على شهادات معتمدة من كلٍ من "مؤسسة دبي للمستقبل" و"هاك ماسترز".

ومكّن الهاكاثون المتسابقين من الاستفادة من موارد حصرية للذكاء الاصطناعي لعرض مهاراتهم في دبي والتعاون مع أقرانهم وتصميم نماذج مستقلة توفر الحلول لاستخدامات عملية للذكاء الاصطناعي والتواصل مع خبراء دوليين في القطاع والاستفادة من توجيهاتهم التقنية وخبراتهم العملية الواسعة في القطاع.

لجنة تحكيم

وضمت لجنة تحكيم "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" كلاً من عبدالله الجزيري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "هيئة كهرباء ومياه دبي"، ونادر ميرزا، رئيس قسم الاستراتيجية في "الفطيم العقارية"، والبروفيسور كارلوس مونتانا، الباحث والخبير الاستراتيجي في التصميم الذكي، وحاتم ناجاروالا، مدير الابتكار في تطبيقات أزور لدى "مايكروسوفت"، وأحمد غانم العلي، الشريك المؤسس لشركة "ديب أوبنين" للذكاء الاصطناعي.

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