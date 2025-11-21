الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق صندوق عقاري بقيمة 1.7 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع شركة ماونتن ڤيو السعودية لتطوير مشروع «وَن ماونتن ڤيو» وهو مجتمع سكني شبه مسوّر في حي الرمال.

يمتد المشروع على مساحة أرض تتجاوز 152,000 متر مربع، ويضم أكثر من 500 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، حيث يهدف المجمع إلى خلق بيئة سكنية حديثة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتساهم في تلبية الطلب المتنامي على القطاع السكني في مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ هشام الزيد، مدير عام إدارة العقارات في شركة الرياض المالية: "يمثل هذا الصندوق إضافة مهمة إلى محفظة الرياض المالية المتنامية في مجال التطوير العقاري، ويعكس التزامنا المستمر بدعم المشاريع السكنية ذات الجودة والقيمة المضافة. يتميز مشروع «وَن ماونتن ڤيو» بتخطيط مدروس ومساحات خضراء وأنماط سكنية حديثة لتوفير بيئة جاذبة للسكان. كما يعكس هذا المشروع تنوع محفظة الرياض المالية العقارية التي تشمل أصولاً تجارية وسكنية ومشاريع متعددة الاستخدامات، الأمر الذي يعزز حضورنا في القطاع العقاري ويسهم في توفير فرص استثمارية مجزية."

ومن جانبه، قال الأستاذ أحمد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن ﭬيو السعودية: "نحن فخورون بهذا التعاون مع الرياض المالية لإطلاق صندوق تطوير مشروع «وَن ماونتن ڤيو»، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسع ماونتن ڤيو في المملكة. يجسّد هذا المشروع رؤيتنا في تقديم مجتمعات سكنية عصرية تُركّز على جودة الحياة، وترتكز على خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تطوير مجتمعات قائمة على مفاهيم السعادة والابتكار. ونؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتقديم قيمة مضافة حقيقية لمدينة الرياض، وبناء بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات العائلات وتنسجم مع النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة."

ويؤكد إطلاق هذا الصندوق حرص الرياض المالية على تنويع استثماراتها العقارية ودعم المشاريع التي توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتسهم في التنمية العمرانية المتوازنة في مدينة الرياض.

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الأصول وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع العقار، تُعتبر الرياض المالية الشركة الرائدة حيث أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - صندوق الرياض ريت - في عام 2016. وتشمل محفظة الشركة في الاستثمار العقاري عقارات متنوعة في ثلاث قارات. بلغت الأصول المدارة من قِبل الرياض المالية أكثر من 97 مليار ريال سعودي (حوالي 25.8 مليار دولار أمريكي)، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 770 مليار ريال سعودي (حوالي 205 مليار دولار أمريكي)، اعتبارًا من يونيو 2025. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.

نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 23 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري.

