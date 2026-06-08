القاهرة، اختتمت شركة إنفورما ماركتس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، والتي شهدت هذا العام تنظيم النسخة الأولى من قمة "فود جارد"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، مؤكدةً مكانة الحدث كواحد من أبرز التجمعات المتخصصة في الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في إفريقيا والشرق الأوسط.

وحظي الحدث بدعم حكومي كبير، حيث افتتحه كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ورعاية كل من وزارة الصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد حققت الفعاليات أرقامًا استثنائية باستقطابها أكثر من17,000 زائر ومتخصص، وبمشاركة 400 شركة عارضة من مختلف القطاعات، وتمثيل 35 دولة، وحضور 500 من كبار الزوار الدوليين، إلى جانب مشاركة 2,500 من الوفود الدولية، فيما شكّلت النسخة الأولى من قمة "فود جارد" إضافة نوعية للحدث من خلال توفير منصة متخصصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والاستدامة.

كما شهد الحدث مشاركة واسعة من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، من بينهم ألميرا (Almera)، وكامينا (Kamena)، ويوني أويل (Unioil)، والمشرق (Almashrek)، وريتيل تك (Retail Tec)، وأكتو تريد (Actotrade)، وAKS لتصنيع معدّات الصناعات الغذائية، إلى جانب أجنحة دولية من إيطاليا وتركيا والصين، الأمر الذي عزز من التنوع الدولي للحدث وساهم في إثراء فرص التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين مختلف الأسواق المشاركة.

وساهمت هذه الفعاليات بقوة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، والتصدير وسلاسل الإمداد من خلال منصة متكاملة للحوار الاستراتيجي واستعراض أحدث ابتكارات التصنيع، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى عقد صفقات وشراكات تجارية ناجحة، كما ناقشت قمة فود جارد ملفات حيوية شملت الأمن الغذائي والفاقد والهدر، وآليات التمويل والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال السيد مصطفى خليل، مسؤول مجموعة إنفورما ماركتس: "أكدت الدورة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA مكانتهما كأبرز التجمعات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث نجح الحدث في الجمع بين الحوار الاستراتيجي وفرص الأعمال والاستثمار تحت سقف واحد، بما يعكس حجم المشاركة الدولية والإقليمية والثقة المتزايدة في السوق المصري."

وأضاف خليل: "كما شهدت النسخة الأولى من قمة "فود جارد" نجاحًا لافتًا من خلال توفير منصة متخصصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وتعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع. وإلى جانب ما وفره معرضا Fi Africa وProPak MENA من فرص أعمال وشراكات واستثمارات جديدة، يؤكد هذا النجاح مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد في إفريقيا والشرق الأوسط."

وقد لعب معرضي Fi Africa وProPak MENA دوراً بارزاً في دعم نمو قطاع التصنيع الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد. كما عكست الفعاليات الأثر العملي للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية والتصدير. وفي ضوء هذا النجاح، شكّل الحدث دافعًا قويًا لمزيد من الشركات والمستثمرين للمشاركة في الدورات المقبلة واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.

وتُعد الشراكات الدولية والإقليمية أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في نجاح الحدث، من خلال إثراء الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء. كما ساهمت هذه الشراكات في تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود تطوير القطاع، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن أبرز هذه الشراكات الاستراتيجية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمنظمة العالمية للتعبئة والتغليف (WPO)، والجمعية الدولية لتصنيع عصائر الفاكهة والخضروات (IFU)، ومؤسسة شهادة نظام سلامة الأغذية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية (AFFI)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لعلماء وتكنولوجيات الأغذية (IUFoST). ويعكس هذا الحضور الواسع للمؤسسات الدولية والإقليمية المكانة المتنامية للحدث ودوره في دعم تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن إنفورما ماركتس

تعمل إنفورما ماركتس على ربط الأفراد والأسواق من خلال الحلول الرقمية، والمحتوى المتخصص، والمعارض التجارية، والفعاليات الهجينة، ورؤى الأسواق، بما يساهم في دعم نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للابتكار والتوسع. وتُعد إنفورما ماركتس إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم المعارض والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتجمع المتخصصين وصناع القرار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. ومن خلال فعالياتها ومنصاتها الرائدة، توفر إنفورما ماركتس بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز فرص الأعمال على المستوى العالمي.

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