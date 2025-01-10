أبوظبي: ينطلق " مهرجان فخر الوطن" في إمارات الدولة , بدءاً من 17 يناير الجاري ولغاية 2 مارس المقبل , للاحتفاء بجهود أبطال الخطوط الأمامية الذين ساهموا بشكل كبير في حماية المجتمع خلال فترة ( كوفيد – 19 ) وضمان استمرارية الحياة اليومية خلال الأزمات والتحديات.

يُقام المهرجان في الشاطئ المفتوح بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 17 – 19 يناير الجاري، ويجمع بين أجواء احتفالية مليئة بالأنشطة الترفيهية والثقافية وبين فعاليات تُسلّط الضوء على إنجازات وتضحيات العاملين في القطاعات الصحية، الأمنية، والخدمية .

ثم ينتقل المهرجان إلى شاطئ المعيريض في إمارة رأس الخيمة وذلك خلال الفترة من 24- 26 يناير الجاري، ويقام بعد ذلك في واجهة الخور البحرية بإمارة ام القيوين خلال الفترة من 31 – 2 فبراير القادم .

أما في إمارة عجمان، فسيقام المهرجان في مرسى عجمان خلال الفترة من 7-9 فبراير القادم، ثم ينتقل المهرجان بعد ذلك إلى جزيرة العلم في إمارة الشارقة خلال الفترة من 14- 16 فبراير القادم .

كما سيُقام المهرجان في حديقة الخور بدبي خلال الفترة من 21 – 23 فبراير القادم، ويكون ختام المهرجان على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 28 فبراير – 2 مارس 2025 .

ويشتمل المهرجان، على مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُناسب جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك: منصات تعريفية لتسليط الضوء على جهود "أبطال الخطوط الامامية " ، وعروض ثقافية وفنية تُبرز تراث وقيم الإمارات، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، وجلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية دعم الخطوط الأمامية في المجتمع.

وفي هذه المناسبة، قال مكتب فخر الوطن : "يأتي هذا المهرجان كجزء من التزامنا بتقدير جهود أبطالنا الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف. ويهدف المهرجان إلى توجيه رسالة شكر وامتنان لهم ولعائلاتهم، والاحتفال بقصصهم المُلهمة التي تعكس روح التضحية والتفاني في خدمة الوطن".

ودعا مكتب فخر الوطن أبطال الخطوط الأمامية للمشاركة في فعاليات المهرجان والاستمتاع بالبرامج والانشطة الإحتفالية التي يتضمنها عبر مختلف مدن دولة الامارات .

يُذكر أن مكتب "فخر الوطن" أنشأ بموجب المرسوم الاتحادي (95) في عام 2020، ويهدف إلى تكريم وتقدير الأفراد الذين كانوا في طليعة الجهود خلال أوقات الطوارئ والأزمات، ممّن بذلوا جهوداً استثنائية في مواجهة التحدّيات. ويسعى المكتب إلى تسليط الضوء على مُساهماتهم وتعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بما قدّموه من تضحيات.

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