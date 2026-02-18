شهدت عطلة الأسبوع إطلاق فعالية "يوم المرح العائلي" الجديدة، التي تضمنت جولات للأطفال، وجولة ترفيهية عائلية، وقرية سبينس إيت ويل ليف ويل

مدينة إكسبو دبي تتحول إلى احتفال نابض بالحياة بالدراجات، والصحة، وروح المجتمع طوال عطلة الأسبوع.

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أُقيمت النسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث استقطب الحدث أكثر من 1700 مشارك في السباق الرئيسي، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 دراج مسجل في مختلف التحديات على مدار عطلة الأسبوع.

وشهدت شوارع دبي مستوى عالٍ من النشاط خلال عطلة الأسبوع مع انطلاق آلاف الدراجين من مدينة إكسبو دبي، الأمر الذي أضفى أجواءً حماسيةً تجمع بين التميز الرياضي وروح المجتمع والمرح العائلي. وشهدت الجولة التأهيلية لسلسلة سباقات UCI Gran Fondo العالمية مشاركة أكثر من 250 دراجاً من فئة النخبة في مسار سريع بطول 96.4 كيلومتراً، بدأ من مدينة إكسبو دبي وانتهى فيها. واستمتع المشاركون خلال رحلتهم بجولة نادرة خالية من الازدحام المروري إلى جانب عدد من أبرز معالم دبي، مروراً بالقرية العالمية، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا، والأحياء الخلابة مثل تلال الغاف، وسبرينغز، وعقارات جميرا للجولف، قبل العودة إلى مدينة إكسبو دبي للاحتفال في قرية سبينس إيت ويل ليف ويل.

وفي فئة النخبة، حقق الدراج دانيل كونوتوب والدراجة أوليفيا باليسايت أسرع زمنين عند خط النهاية، حيث سجلا 1:57:36 و1:57:54 على التوالي، ليحتلا المركز الأول في الترتيب العام ويحصل كل منهما على 10,000 درهم إماراتي من مجموع جوائز المسابقة البالغ 36,000 درهم إماراتي. وجاء في المركز الثاني كل من ماركو لومانوغ وراشد عبد الله سويدان، حيث صعدا منصة التتويج بزمن قدره 1:57:37 لكل منهما. وبالمثل، احتلت ماديسون بلاك وألينا أبرامينكا المركزين الثاني والثالث بفارق ضئيل، حيث أنهتا السباق بزمن قدره 1:57:55 و 1:57:55.

وفي ختام منافسات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، حصد هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت لقبَي الرجال والسيدات على التوالي، مسجلين أزمنةً مذهلة بلغت 5:05:14 و5:06:27. وفي فئة المحترفين، فاز هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت بالمركز الأول في السباق الختامي، حيث قطع هاريسون خط النهاية في 1:57:37، بينما أنهت هيلي مسافة 96.4 كيلومتراً في 1:58:04. أما في فئة المخضرمين، فقد فاز ريناتو سامبرانو وتانيا رودريغز بالقميص الفيروزي، حيث قطع ريناتو سامبرانو خط النهاية في 1:57:59، في حين أنهت تانيا رودريغز مسافة 96.4 كيلومتراً في 1:58:05.

شهدت عطلة الأسبوع هذا العام إطلاق فعالية "يوم المرح العائلي"، في إضافة جديدة إلى تحدي سبينس دبي 92 للدراجات، حيث صممت هذه الفعالية لاستقطاب العائلات والدراجين الصغار إلى قلب الحدث في مدينة إكسبو دبي. تضمن اليوم جولات سبينس جونيور الشهيرة، إلى جانب جولة المرح العائلي الجديدة كلياً، لتقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية وركوب الدراجات لجميع الأعمار. وفي حديقة الفرسان، ضجت قرية سبينس إيت ويل ليف ويل بالحيوية طوال اليوم، موفرةً أجواءً رائعة من الطعام والأنشطة والاحتفالات بعد انتهاء الجولات للجميع. ومن الدراجين المحترفين الساعين للتأهل إلى العائلات التي تستمتع بأول جولة قيادة لأفرادها معاً، كان لدى الجميع سبب للاحتفال في قرية السباق.

حظي أحد المشاركين المحظوظين بفرصة إضافية للاحتفال، حيث فاجأت شركة Soueast أحد المتسابقين الذي اختير في سحب عشوائي ضمن فعالية "جولة المرح العائلية" بسيارة سوإيست S06 جديدة كلياً خلال السحب على الجوائز الذي أُجري في الموقع. ولمزيد من الحماس في هذه الفعالية العائلية، تم توزيع جوائز إضافية في اليوم نفسه، شملت دراجة بوليغون للمشاركين في "جولة المرح العائلية"، والعديد من دراجات ووم ومجموعات الخوذات للمشاركين الصغار، ما أضفى لحظات لا تُنسى للفائزين والجمهور.

وفي تعليق هل، قال وارويك جيرد، المدير العام للتسويق في سبينس: "نحن فخورون للغاية بتقديم النسخة الأضخم على الإطلاق من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية. إنه دليل على ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي المجتمع برابط مشترك للنشاط البدني. ونحن في سبينس، لا يقتصر دورنا على مجرد توفير مكان للتسوق، فهذه الفعالية هي إحدى الطرق التي نجمع بها الناس من جميع الأعمار والقدرات للاستمتاع بأنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، وللتعرف على أفضل ما في دبي أثناء القيادة على عجلتين".

أضاف ستيوارت هاويسون، مدير سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات: "لقد كانت النسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات استثنائية بكل المقاييس. إن رؤية آلاف الدراجين يعودون إلى شوارع دبي مجدداً، إلى جانب الحيوية المذهلة لبرنامجنا الجديد "يوم المرح العائلي"، يعكس مدى تطور هذا الحدث ليصبح احتفالاً لجميع أفراد المجتمع. ونحن فخورون بشكل خاص بمواصلة الترحيب بالدراجين المتنافسين للتأهل إلى سلسلة سباقات UCI Gran Fondo العالمية، مع إلهام الجيل القادم من خلال الجولات المخصصة للصغار وجولات المرح العائلية. نتوجه بجزيل الشكر لهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي على دعمهم المتواصل الذي جعل هذا الحدث ممكناً. ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا الناجحة خلال السنوات القادمة".

يُعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يُقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وسبينس وإذاعة دبي 92، أحد السباقات الرياضية المتميزة في الشرق الأوسط، حيث يستقطب الحدث بانتظام آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم. وشهد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2026، الذي يمثل السباق التأهيلي الرئيسي في موسم سلسلة UCI Gran Fondo العالمية لعام 2026، انطلاق نخبة الدراجين في شوارع دبي، حيث حجز أفضل 25% من الدراجين أماكنهم في بطولة UCI Gran Fondo العالمية.

يُعدّ تحدي سبينس دبي 92 للدراجات أكبر فعالية للدراجات في الشرق الأوسط، ويجمع بين نخبة الدراجين وهواة الدراجات، كما أنه يُعتبر أقدم فعالية للدراجات في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول فعالية هذا العام، والنتائج، وكيفية الاستعداد لنسخة 2027، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cyclechallenge.ae

