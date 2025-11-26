دبي، الإمارات العربية المتحدة - نشرت جامعة هيريوت-وات وغرانت ثورنتون اليوم تقريرًا مفصلاً حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحمل هذا التقرير عنوان "السلسلة الإستكشافية، إصدار 2025: المرأة تُحدث تحولاً في الخدمات المالية"، وتكمن أهميته في دوره كمعيار قائم على الأدلة لتمثيل الجنسين في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره الإصدار الثاني من السلسلة الإستكشافية، يُبني هذا التقرير على تقرير 2024 من خلال تعميق التحليل، وتوسيع نطاق البيانات، وتسليط مزيد من الضوء على إسهامات المرأة في مجالس الإدارة ومواقع القيادة العليا.

يُسلّط التقرير الضوء على مساهمات القيادات النسائية في البنوك وشركات الاستثمار والتأمين والتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مجالس الإدارة، ورؤساء إدارة المخاطر، ورؤساء التدقيق الداخلي. وفي ظلّ سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرّ لبناء اقتصاد مرن ومتنوّع، وتقليل اعتمادها على النفط، يلعب قطاع الخدمات المالية دورًا محوريًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز الحوكمة.

في عام 2024، نما اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% ليصل إلى 1.77 تريليون درهم إماراتي، حيث شكّل القطاع غير النفطي أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين المحركات الرئيسية لهذا النمو القطاع المالي، الذي ساهم بنحو 13.2% في الاقتصاد. وداخل هذا القطاع، تُعد وظائف المخاطر والرقابة، التي يقودها كبار مسؤولي المخاطر ورؤساء التدقيق الداخلي، ضرورية لحماية نزاهتها وتمكين النمو المستدام. ولا تعزز مشاركة المرأة في هذه المجالات الرئيسية المرونة التنظيمية فحسب، بل تدعم أيضًا الأجندة الوطنية لنظام مالي متوازن وشفاف ومنظم بشكل جيد. ويسلط تقرير "سلسلة الإستكشاف، إصدار 2025: النساء يُحدثن تحولًا في الخدمات المالية" الضوء على تمثيل المرأة في هذه الأدوار المحورية وفرصة دعم وتسريع قيادة المرأة في وظائف المخاطر والتدقيق والرقابة، مما يعزز التحول الاقتصادي طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتضمن التقرير، الذي قادته بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، بحثًا يحلل بيانات مجالس الإدارة والقيادات للسنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في القطاع المالي بالإمارات العربية المتحدة. وقد جمع التقرير بيانات 539 عضوًا في مجالس الإدارة في ثلاث بورصات رئيسية في الإمارات: سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وسوق دبي المالي (DFM)، وناسداك دبي.

النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي كما يلي:

• اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، تم تحديد 539 عضوًا في مجالس الإدارة حسب الاسم والجنس.

• من بين 539 منصبًا مدرجًا في مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية، تشغل النساء 85 منصبًا أى (15.8%). وهذا أعلى من المتوسط ​​​​على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ 14.8% في جميع القطاعات، وفقًا لمؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، مما يُبرز أن القطاع المالي متقدم بشكل طفيف في تعزيز تمثيل المرأة على مستوى مجالس الإدارة.

• ثماني شركات أى حوالى (11%) من أصل 73 شركة لا تضم ​​أي امرأة في مجالس إدارتها، مما يُشير إلى أنه على الرغم من التقدم المُحرز في القطاع، إلا أن تمثيل الجنسين لا يزال غير متكافئ.

• من بين 49 شركة تم تحديدها، تبيّن أن ثلاث شركات فقط (حوالي 6%) تشغل فيها امرأة منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر، مما يوضح اتساع الفجوة في تمثيل النساء في المناصب القيادية ضمن إدارة المخاطر والحاجة إلى تدابير أكثر فاعلية ومساءلة لتعزيز هذا التمثيل.

• من بين الشركات الستين التي تم تحديد رؤساء التدقيق الداخلي فيها، تبيّن أن ست شركات فقط أى (10%) تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين داخل وظائف الرقابة.

تعليقًا على إصدار سلسلة الاكتشافات، إصدار 2025: المرأة تُحدث تحولًا في الخدمات المالية، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة: "تتميز دولة الإمارات بالتقدم المنهجي، إذ تواصل بناء اقتصاد عالمي المستوى قائم على الابتكار ومرتَكز على التمويل. فمن أسواق رأس المال والتمويل الإسلامي إلى منظومة التكنولوجيا المالية سريعة التطوّر والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يسهم القطاع المالي في دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وخلق فرص عمل عالية المهارة. ومع ذلك، فإن القيادة الحقيقية لا تُقاس بالنمو وحده، بل بازدهار أفراد المجتمع أيضًا. وأضاف: "تشكّل سلسلة الإسكتشاف معيارًا صُمم لمساندة القطاع المالي والهيئات التنظيمية ومجالس الإدارة في تتبّع التقدم المحرز وسد فجوة تمثيل القيادة بفاعلية. ونحن سعداء بالتعاون مع جامعة هيريوت وات دبي في إعداد هذا التقرير، الذي يسلّط الضوء على ما تحقق من إنجازات، وما يزال مطلوبًا لضمان حصول المرأة على فرص متكافئة في مواقع القيادة".

قالت إيما سمولز، رئيسة إدارة المخاطر في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في دولة الإمارات: "يُبرز تقرير سلسلة الاكتشافات لعام 2025 التقدم المحقّق والفرص المتاحة لتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية داخل قطاع الخدمات المالية في الدولة. ورغم احتفائنا بزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والوظائف التنفيذية العليا، يؤكد التقرير أيضًا أهمية مواصلة التركيز على القيادة الشاملة على امتداد المنظومة. ومن خلال تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يقودون هذا التغيير، نأمل في إلهام مزيد من الجهود وتسريع المسار نحو حوكمة أكثر تنوعًا ومرونة."

قالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي: "هدفنا من إصدار "السلسلة الإستكشافية 2025: النساء يُحدثن تحولاً في الخدمات المالية" هو تقديم صورة واضحة ومبنية على الأدلة حول تمثيل الجنسين في المناصب العليا داخل القطاع المالي في دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة، نسعى إلى إبراز الدور الذي تؤديه المرأة في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة الإصلاح من الداخل، إضافةً إلى تحديد المؤسسات التي تضع معايير متقدمة للقيادة الشاملة. وباعتباره أحد أكثر القطاعات تطورًا في الدولة، فإن القطاع المالي يتحمّل مسؤولية جوهرية في دعم المساواة بين الجنسين."

وأضافت: "تهدف هذه النتائج إلى تقديم قدر أكبر من الوضوح والشفافية ورؤية قائمة على الأدلة لموضوع يحظى باهتمام واسع، لكنه غالبًا ما يفتقر إلى بيانات دقيقة. ويُعدّ كلٌ من كبار مسؤولي المخاطر ورؤساء التدقيق الداخلي عناصر أساسية في أي مؤسسة مالية، وتوفر هذه الدراسة معطيات حيوية يمكن أن توجه عمليات التطوير وإحداث التغيير."

يمكن الاطلاع على "السلسلة الإستكتشافية، إصدار 2025: النساء يُحدثن تحولاً في الخدمات المالية" هنا.

ومن خلال هذه السلسلة، تسعى جرانت ثورنتون وجامعة هيريوت-وات إلى دراسة تمثيل الجنسين في المناصب العليا داخل القطاع المالي، عبر جمع البيانات الكمية والسرديات النوعية، وتقديم رؤى متخصصة بكل قطاع حول الدور الذي تؤديه المرأة في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة الإصلاح من الداخل.

نبذة عن جامعة هيريوت وات دبي

بفضل كونها أول جامعة بريطانية تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي خلال عام 2005، رسخت جامعة هيريوت وات دبي مكانتها لتكون رائدة التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة. تشتهر الجامعة بأنها منارة للعلم بمستوى عالمي، فضلًا عن بحوثها العملية المتطورة وروابطها القوية مع قطاع الأعمال والصناعة، لذا فإنها تجتذب عددًا متزايدًا من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، في مرحلتي الدراسات العليا والدراسة الجامعية. تتوفر لخريجي جامعة هيريوت وات فرص توظيف هائلة، وتبحث أفضل المؤسسات في جميع أنحاء العالم عنهم لاستقطابهم، حيث يحصل أكثر من 90% منهم على وظائف تناسب مستوى خريجي الجامعات أو يلتحقون بمرحلة الدراسات العليا خلال ستة أشهر من التخرج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hw.ac.uk/dubai.htm.

نبذة عن جرانت ثورنتون

جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية، تُقدم خدمات التدقيق والضمان، والضرائب، والاستشارات في قطاعات متعددة. نخدم عملاء من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا، ونلتزم بتقديم الجودة والتميز، مدفوعين بفكر متجدد، ووجهات نظر متنوعة، ونهج شخصي. ومن خلال الجمع بين الخبرة الفنية والابتكار التكنولوجي، ندعم عملائنا المحليين والدوليين، من القطاعين العام والخاص، لتحقيق نمو مستدام ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نهجنا المرن والمصمم خصيصًا يجعلنا مستشارًا موثوقًا، ودائمًا على أهبة الاستعداد للتكيف مع احتياجات عملائنا وأهدافهم المتغيرة والاستجابة لها. جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة جزء من شبكة جرانت ثورنتون الدولية المحدودة، التي تتيح الوصول إلى شركاتها الأعضاء في أكثر من 150 سوقًا عالميًا.

