معرض عُمان للغذاء والضيافة يدشن فعالياته في مركز المؤتمرات والمعارض

مسقط: انطلقت اليوم فعاليات معرض عُمان للغذاء والضيافة في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في القاعة رقم أربعة، ومن المقرر يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وتختتم فعاليات المعرض في تاريخ 28 من الشهر الجاري، يعد المعرض أحد أكبر المعارض التجارية الدولية في سلطنه عُمان. حيث تفتح أبواب المعرض كل يوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا، وسوف تقام ورش حصرية طوال فترة المعرض من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى السادسة مساءا.

افتتح المعرض معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بحضور ممثلين من مختلف وزارات السلطنة بالإضافة الى خبراء المجال وكبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الكبرى. سجل المعرض مشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية من أكثر من 10 دول، استقطب أيضًا اهتمام عشاق الصناعة والعاملين في مختلف قطاعات الضيافة والطعام، ويتوقع إقبال أكثر من 5000 زائر للمعرض على مدى ثلاثة أيام.

نظمت شركة عُمان لتنظيم المعارض (كونكت) معرض عُمان للغذاء والضيافة تحت رعاية وزارة الثروة الزراعية الشركة العمانية للاستثمار القابضة (نتاج). ومن بين الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث بضيافة/بتنظيم، والسمكية وموارد المياهالهام شركة نخيل العمانية للتنمية، والشركة العمانية لمطاحن الدقيق ش.م.ع.ع.، ومزون للألبان، إلى جانب الدعم الكبير من بلدية مسقط والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن. كما ستكون شركة فودكس راعياً للأغذية والتكنولوجيا، في حين سيشارك المعهد الوطني للضيافة بصفته شريكاً للضيافة وكلية عمان للسياحة كراع للتسجيل. وسيشهد المعرض أيضاً تنظيم ورشة عمل مجانية للأغذية والضيافة العمانية، معتمدة من قبل التطوير المهني المستمر (سي بي دي).

تماشيا مع تركيز رؤية عمان 2040 على قطاع الغذاء والضيافة، تم إنشاء معرض عُمان للغذاء والضيافة بهدف خلق بيئة يستطيع الزائر وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحترفين في المجال التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ليتمكنوا انشاء روابط مربحة لكل الأطراف بالإضافة الى اكتشاف اختراعات وابتكارات جديدة قد تفيد هذا القطاع.

حول المعرض، علق الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قائلا "تتطور صناعة الأغذية والضيافة بسرعة، ويعد أمر هام لأصحاب المصلحة والمهتمين في المجال مواكبة هذا التحول. إن بناء قدرات الموارد البشرية للقطاع، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية واللوجستية، وتبني أفكار المبتكرين الناشئين هي عوامل حاسمة لتحقيق النجاح في هذه الرحلة. نحن نقدر دعم شركات القطاع الخاص التي أبدت حماسًا متزايدًا للمساهمة في التوافق مع رؤيتنا لتعزيز الأمن الغذائي والسلامة والجودة في البلاد. تحقيق الأمن الغذائي يعتبر عاملا أساسيا للوجود البشري وخلق المجتمع الصحي، ودوره الكبير في المساهمة على النمو الاقتصادي في البلاد، وتسريع فرص التجارة، وخلق فرص العمل محليًا. من خلال هذا المعرض، سنكون قادرين على التواصل مع الشركات العالمية الرائدة، والحصول على رؤى أفضل للابتكارات العالمية، وزيادة تعزيز القدرات المحلية".

حسب تقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفع عدد النزلاء في فنادق 3-5 نجوم إلى 903000 في عام 2022. وشهدت عائدات نفس الفئة من الفنادق زيادة كبيرة بنسبة 117.6 في المائة حتى نهاية يوليو 2022 لتصل إلى 95.332 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وفي حين أن هذه النسبة التصاعدية هي شهادة على ازدهار قطاع السياحة في السلطنة، فإنها تشير أيضًا إلى إمكانات هائلة لقطاع الغذاء والضيافة. حول ذلك، سيساهم معرض الغذاء والضيافة بشكل كبير تنويع مصادر الدخل في البلاد.

يستعرض معرض الغذاء والضيافة أحدث ما يجري في مجال الغذاء والضيافة حول العالم وذلك من خلال تخصيص أجنحة خاصة لكل من تركيا وباكستان والهند وبولندا وإيران. والحرص على اتباع نهج شامل من شأنه أن يساهم في إيجاد قيمة مضافة للقطاع، بالتركيز على المنتجات والخدمات والطعام والمشروبات بالإضافة الى القهوة والضيافة والتغليف والتكنولوجية ومستلزمات المطابخ.

أهم ما يميز معرض الغذاء والضيافة هي الورش المصممة المساهمين في النظام البيئي للمجال. تماشيا مع هوية المعرض "معا من أجل غذاء آمن" يؤكد على أهمية الجودة في مجال الأغذية. سيتم تكريم المشاركين في الورش على شهادة معتمدة.

يحرص القائمون على المعرض أن يخلدوا تجربة لا تنسى للجميع من خلال تخصيص منطقة لعرض المأكولات 2022مره مسابقة القهوة ولأول مسابقة الطاهي وسباق النادلينمثل مختلفةبالإضافة الى مسابقات والمشروباتصة لمعدين القهوة.صالمخ

بالإضافة الى الشركاء والجهات الراعية، يشهد المعرض مشاركة فعالة من شركات محلية مثل شاه ناجرداس و mehul enterprises. حرص القائمون على معرض الغذاء والضيافة بتمديد فترة التسجيل المدعومة بالامتيازات لأصحاب المشاريع من فئة الشباب، اعترافا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على انها عامل أساسي للنمو. وتم عرض العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة من المشاريع المنزلية.

علماً أن هذا الحدث مجاني ومفتوح للمشاركة من قبل الجميع. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة: https://foodandhospitalityoman.com/home

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