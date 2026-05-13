المنامة، مملكة البحرين: احتفى بيت التمويل الكويتي - البحرين بتخريج المشاركين في برنامج "أكاديمية الائتمان" التدريبي، الذي امتد على مدى خمسة أسابيع متواصلة من التدريب المكثف.

وشهد البرنامج تنافسية عالية، حيث تم اختيار 15 موظفاً من بين نحو 50 متقدماً من مختلف إدارات بيت التمويل الكويتي - البحرين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستدام داخل المؤسسة.

وجاء إطلاق هذا البرنامج التدريبي النوعي في إطار حرص البنك المستمر على تنفيذ مبادرات تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات موظفيه وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي ويعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية في مجالات العمل المصرفي.

وقد تضمن البرنامج منهجاً متكاملاً ركز على الجوانب الجوهرية في الائتمان وإدارة المخاطر والتحليل المالي، إلى جانب التطبيقات العملية التي تعزز من كفاءة اتخاذ القرار وترسخ أفضل الممارسات المهنية.

بهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس الموارد البشرية والتحول والتطوير في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: "يعكس هذا البرنامج التدريبي رؤية البنك في تطوير مسارات مهنية واضحة ومبنية على الكفاءة والجدارة، وتعد "أكاديمية الائتمان" منصة تعليمية تطبيقية تتيح للمشاركين اكتساب معرفة معمقة ومهارات عملية تعزز من أدائهم اليومي وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو الوظيفي".

وأضافت: "نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على إطلاق مبادرات تطويرية متخصصة ترتبط بأهدافنا الاستراتيجية وخططنا للتحول المؤسسي، ويُعد الاستثمار في تدريب كوادرنا عنصراً جوهرياً في ترسيخ ثقافة التميز ورفع كفاءة الأداء بما يدعم استدامة النمو المؤسسي".

ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه المبادرات التزامه الراسخ بتنمية كوادره الوطنية، إيماناً منه بأن التطوير المستمر للموظفين يشكل دعامة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، بما ينسجم مع تطلعاته في تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتكز على الكفاءة والابتكار والاحترافية.

